Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.

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Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού απηύθυνε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν., κ. Διονύσης Θεοδωράτος.

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμηση, τον σεβασμό και τις ευχαριστίες μας προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν καθημερινά στα πλοία μας, διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών μας, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνοχή της χώρας μας.

»Για την Ελλάδα, η 25η Ιουνίου έχει ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στη ναυτοσύνη, μια αξία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, την ταυτότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας. Είναι ταυτόχρονα μια ημέρα τιμής για όλους τους Έλληνες ναυτικούς, αλλά και ένα μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να ακολουθήσουν το απαιτητικό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό επάγγελμα της θάλασσας.

»Η σημερινή ημέρα αποτελεί τη διεθνή αναγνώριση της προσφοράς των ναυτικών, οι οποίοι εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αφοσίωση, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία του παγκόσμιου και εθνικού συστήματος θαλάσσιων μεταφορών.

»Το φετινό μήνυμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) αναδεικνύει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ναυτικό επάγγελμα στη σύγχρονη εποχή. Σε ένα περιβάλλον διαρκών τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και επιχειρησιακών μεταβολών, οι ναυτικοί παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της ναυτιλίας.

»Για την επιβατηγό ναυτιλία, η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών συνδέεται άμεσα με τη συνεχή ενίσχυση της ασφάλειας των πληρωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, καθώς και τη δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών και κινήτρων για τη νέα γενιά ναυτικών.

»Τα πληρώματα των επιβατηγών πλοίων ανταποκρίνονται καθημερινά με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αφοσίωση στις ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

»Η ναυτοσύνη, η εμπειρία και η εξειδίκευση των ανθρώπων της θάλασσας αποτελούν τη σημαντικότερη παρακαταθήκη και την ασφαλέστερη εγγύηση για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών.

»Εκ μέρους του Σ.Ε.Ε.Ν., εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς μας υγεία, δύναμη, ασφαλή ταξίδια και γαλήνιες θάλασσες.»