Wall Street: Αναταράξεις με Micron και πληθωρισμό στο επίκεντρο

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Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς αν και τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα της Micron Technology ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έφεραν νέα “σύννεφα” στην αγορά.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,42% στις 52.068 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,39% στις 7.329 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,98% στις 25.227 μονάδες.

Πρωταγωνιστής της ημέρας είναι η Micron Technology, η μετοχή της οποίας σημειώνει άλμα κατά 18%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου χρήσης που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ισχυρά κέρδη σημειώνει και η Qualcomm, η οποία ενισχύεται κατά 10% αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα από δραστηριότητες εκτός της αγοράς κινητών τηλεφώνων για το δημοσιονομικό έτος 2029.

Θετικά κινούνται και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, όπως οι Sandisk, Western Digital, Lam Research, KLA και Applied Materials.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, ενισχύεται κατά περίπου 0,1%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της Τετάρτης, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί στενότερα η Fed.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis), ο γενικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,4% τον Μάιο σε μηνιαία βάση, έναντι εκτίμησης για άνοδο 0,5%, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 4,1%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο δομικός δείκτης PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τέλος, ανοδικά αναθεώρησε το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (Bureau of Economic Analysis – BEA) την εκτίμησή του για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετησιοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο, έναντι της δεύτερης προκαταρκτικής εκτίμησης για ανάπτυξη 1,6%. Η αναθεώρηση αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Για λόγους σύγκρισης, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 0,5%.