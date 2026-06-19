ΕΕ: Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές

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Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές καθώς και η στρατηγική για την ανανέωση των γενεών βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Το «δικαίωμα παραμονής» – μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2024-2029 – αναφέρεται στην ικανότητα παραμονής, επιστροφής ή εγκατάστασης σε αγροτικές περιοχές κατ’ επιλογήν, απολαμβάνοντας παράλληλα πρόσβαση σε ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας, εκπαίδευση, υπηρεσίες, στέγαση και κοινωνική ζωή.

Καλύτερη προώθηση της γεωργίας ως ελκυστικού τρόπου ζωής

Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει να προσφέρουν στους ανθρώπους πραγματικές ευκαιρίες να χτίσουν μια ικανοποιητική ζωή , έτσι ώστε η αναχώρηση να είναι θέμα επιλογής και όχι αναγκαιότητα. Η έννοια του δικαιώματος διαμονής συνδέεται στενά με την πρόκληση της ανανέωσης των γενεών, ιδίως στη γεωργία.

Ο ρόλος της ανανέωσης των γενεών

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, στοχεύει στην προσέλκυση νέων και νέων αγροτών αντιμετωπίζοντας βασικά διαρθρωτικά εμπόδια, όπως η πρόσβαση σε γη και χρηματοδότηση, η μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και η ελκυστικότητα της αγροτικής ζωής. Η στρατηγική καλεί τα κράτη μέλη (ΚΜ) να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές ανανέωσης των γενεών , οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΑΕ) έως το 2028.

Ένα ορόσημο σε αυτή τη διαδικασία ήταν το Σεμινάριο του Δικτύου ΚΑΠ της ΕΕ για τη διασφάλιση του δικαιώματος παραμονής για νέους αγρότες τον Μάρτιο του 2026, όπου πάνω από 200 (κυρίως νέοι) συμμετέχοντες από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με το πώς να μεταφραστεί η στρατηγική της ΕΕ για την ανανέωση των γενεών σε συγκεκριμένες εθνικές δράσεις .

Νέοι ενδιαφερόμενοι φορείς της ΚΑΠ ηγήθηκαν της συζήτησης , υποβάλλοντας προτάσεις για αλλαγή σε πέντε βασικούς τομείς:

Πρόσβαση σε γη και πίστωση

Διαγενεακή διαδοχή αγροκτημάτων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομία

Κάνοντας την αγροτική ζωή μια πραγματική επιλογή

Οι νέοι ως συν-σχεδιαστές πολιτικής

Όλες αυτές οι συστάσεις βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες και είναι έτοιμες να υιοθετηθούν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. «Όταν συμβεί αυτό, υπάρχει ελπίδα για μια αλλαγή στην αφήγηση γύρω από τις αγροτικές περιοχές, για μια καλύτερη προώθηση της γεωργίας ως ελκυστικού τρόπου ζωής και για συγκεκριμένες βελτιώσεις, ώστε οι νέοι αγρότες να μπορούν επιτέλους να έχουν διακοπές», αναφέρεται.