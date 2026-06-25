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ΕΚΤ: Ο «δικτάτορας» που τοποθετεί την ελευθερία λόγου στο μικροσκόπιο

Μια σατιρική υποψηφιότητα μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση για τα όρια της κριτικής και της ελευθερίας λόγου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Economy 25.06.2026, 22:45
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ΕΚΤ: Ο «δικτάτορας» που τοποθετεί την ελευθερία λόγου στο μικροσκόπιο
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Από τις προεκλογικές υποσχέσεις για «100% των ψήφων» μέχρι τις φωτογραφίες με στρατιωτικές στολές που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, η τελευταία εκλογική αναμέτρηση για την επιτροπή προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια συνηθισμένη εσωτερική διαδικασία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Jan Kuchta, ειδικός ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας, ο οποίος επέλεξε να σατιρίσει την εσωτερική πραγματικότητα της ECB, εμφανιζόμενος ως «Ναύαρχος Στρατηγός Γιαν Αλαντίν Κούχτα», παραπέμποντας στον χαρακτήρα «Aladeen» από την ταινία «The Dictator» του Σάσα Μπάρον Κοέν.

Η επίσημη επίπληξη της ECB

Σύμφωνα με το Politico, στις 18 Ιουνίου, η εκλογική επιτροπή της ECB προχώρησε σε επίσημη επίπληξη του υποψηφίου, κρίνοντας ότι η προεκλογική του καμπάνια ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια σάτιρας και ειρωνείας.

Η επταμελής επιτροπή, που αποτελείται από εργαζόμενους διαφορετικών βαθμίδων, αναγνώρισε ότι οι εκλογικές εκστρατείες μπορούν να χρησιμοποιούν χιούμορ, σαρκασμό και παρωδία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη καμπάνια υπερέβη τα όρια που θέτουν οι κανόνες δεοντολογίας της τράπεζας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η χρήση στρατιωτικής εικονογραφίας, συμβόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ, καθώς και η ανάμειξη αληθοφανών επιχειρημάτων με προφανώς υπερβολικές ή αδύνατες υποσχέσεις δημιούργησαν μια εικόνα ασύμβατη με τα πρότυπα της ECB.

Η σάτιρα που άγγιξε ευαίσθητα νεύρα

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ο Kuchta υποσχόταν την αντικατάσταση του κοινωνικού διαλόγου με «Υποχρεωτικές Συνεδρίες Προλεταριακής Αλληλεγγύης», την καθιέρωση «Διορθωτικών Ελέγχων Ευημερίας» για όσους δεν ευθυγραμμίζονται με το επίσημο δόγμα, αλλά και την εκλογική του νίκη με απόλυτο ποσοστό.

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ο Kuchta υποσχόταν την αντικατάσταση του κοινωνικού διαλόγου με «Υποχρεωτικές Συνεδρίες Προλεταριακής Αλληλεγγύης»

Πίσω από το χιούμορ, ωστόσο, κρύβεται μια βαθύτερη διαμάχη. Η υπόθεση συνδέεται με τους νέους κανονισμούς που εισήγαγε η ECB στα τέλη του 2025, οι οποίοι απαιτούν από τους υποψηφίους να συμμορφώνονται με το ηθικό και δεοντολογικό πλαίσιο του οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαν ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις, προειδοποιώντας ότι οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης και να οδηγήσουν σε φαινόμενα λογοκρισίας.

Η ευρύτερη μάχη για την ελευθερία λόγου

Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο μία σατιρική υποψηφιότητα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένταση μεταξύ της διοίκησης της ECB και των εκπροσώπων του προσωπικού σχετικά με τα δικαιώματα έκφρασης των εργαζομένων. Μάλιστα, ο σημερινός επικεφαλής της επιτροπής προσωπικού έχει κινηθεί νομικά εναντίον του οργανισμού σε ξεχωριστή υπόθεση που σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου.

Μετά την επίπληξη, ο Kuchta απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι η χρήση επαγγελματικών κανόνων για την επιβολή κυρώσεων έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η αντίδραση της διοίκησης επιβεβαιώνει το βασικό μήνυμα της καμπάνιας του: ότι η ειρωνεία και η υπερβολή αντιμετωπίζονται πλέον ως πρόβλημα μέσα στον οργανισμό.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τον «δικτάτορα». Στις εκλογές της Τρίτης συγκέντρωσε 630 ψήφους, διπλάσιες από την προηγούμενη συμμετοχή του, αλλά κατετάγη 13ος μεταξύ 15 υποψηφίων, μένοντας εκτός της επιτροπής προσωπικού. Ωστόσο, η συζήτηση που άνοιξε για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας έκφρασης στην ECB φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.

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