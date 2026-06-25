ΓΣΕΕ: Να αποσυρθεί η διάταξη για νέες εξαιρέσεις στην κυριακάτικη αργία

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Να αποσυρθεί τώρα η ρύθμιση που επεκτείνει τη δουλειά τις Κυριακές και τις αργίες σε περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας απαιτεί η ΓΣΕΕ επικρίνοντας την τακτική του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να περνάει μια τόσο σημαντική ανατροπή στο Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για τη μισθολογική διαφάνεια, στη διαμόρφωση του περιεχομένου του οποίου συνέβαλε και η ίδια η ΓΣΕΕ όπως αναφέρει, «με εμπεριστατωμένες προτάσεις στο πλαίσιο του απαιτούμενου από την ίδια την Οδηγία, κοινωνικού διαλόγου, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό έγιναν δεκτές από το Υπουργείο».

Μεγαλύτερες ομάδες εργαζομένων οδηγούνται σε εντατικοποίηση και διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειάς τους και μάλιστα εν μέσω θέρους και ακραίων καιρικών συνθηκών

Η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της τονίζει πως «η προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων ενσωμάτωσης της Οδηγίας αυτής για την επίτευξη της ισότητας και της δικαιοσύνης στους όρους εργασίας δυστυχώς εξουδετερώνεται από την προώθηση στο ίδιο Σχέδιο Νόμου διάταξης που διευρύνει περαιτέρω τις εξαιρέσεις από την Κυριακή αργία, οδηγώντας μεγαλύτερες ομάδες εργαζομένων σε εντατικοποίηση και διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειάς τους και μάλιστα εν μέσω θέρους και ακραίων καιρικών συνθηκών».

Προσθέτει δε πως «προξενεί μάλιστα εντύπωση ότι το μεγαλύτερο εύρος των καλυπτόμενων επιχειρήσεων από την εξαίρεση αυτή ανήκει σε κλάδο που βρίσκεται σε εξέλιξη κρίσιμη συλλογική διαπραγμάτευση για τη σύναψη εθνικής κλαδικής ΣΣΕ».

Απόσυρση της ρύθμισης ζητά η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ καλεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αποσύρει από το υπό συζήτηση στη Βουλή και ψήφιση Σχέδιο Νόμου τη διάταξη του άρθρου 37, λόγου του σοβαρού αρνητικού της αντικτύπου σε βάρος των εργαζομένων και κυρίως της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Το ΠΑΜΕ από τη μεριά του αναφέρει:

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε νομοσχέδιο που εμφανίζεται δήθεν ως μέτρο για την «ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία». Πίσω από τους τίτλους και τις διακηρύξεις, κρύβεται μια ακόμη επίθεση στον εργάσιμο χρόνο, διευρύνοντας τον κατάλογο των επιχειρήσεων που ήδη προέβλεπε ο ν. Γεωργιάδη όπου οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να δουλεύουν Κυριακές και αργίες.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, από την υποχρεωτική Κυριακάτικη ανάπαυση εξαιρούνται πλέον εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εκτυπωτικών δραστηριοτήτων και παραγωγής υλικών εύκαμπτης συσκευασίας, παραγωγής και κατασκευής πλαστικών προϊόντων, παρασκευής μονωτικών υλικών από άσφαλτο, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού».