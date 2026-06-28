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Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric παρουσίασε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility, με στόχο πιο ισχυρές, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές φόρτισης

Ηλεκτροκίνηση 28.06.2026, 19:37
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Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Newsroom

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Η Schneider Electric παρουσίασε στη φετινή Power2Drive Europe 2026 μια νέα σειρά προϊόντων για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες για υποδομές φόρτισης με δυνατότητα κλιμάκωσης και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες: ο σταθμός γρήγορης φόρτισης Schneider StarCharge Fast 720, ο αμφίδρομος φορτιστής Schneider StarCharge Fast V2G wallbox, ο φορτιστής υψηλής ισχύος Schneider StarCharge Fast MCS και το wallbox Schneider Charge Pro Eichrecht 22 kW AC. Το StarCharge Fast 720 προσφέρει ισχύ έως 720 kW και μπορεί, χάρη στην αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική του, να τροφοδοτεί έως και 12 σημεία φόρτισης σε απόσταση έως 80 μέτρων.

Το V2G wallbox υποστηρίζει φόρτιση Vehicle-to-Grid και Vehicle-to-Home με ισχύ 22 kW, ενώ ο φορτιστής MCS απευθύνεται σε βαρέα οχήματα όπως φορτηγά και λεωφορεία, με δυνατότητα παροχής ισχύος άνω του 1 MW. Το Charge Pro Eichrecht 22 kW AC, από την άλλη, διαθέτει σύστημα μέτρησης που συμμορφώνεται με τη γερμανική νομοθεσία περί διακρίβωσης και επιτρέπει χρέωση βάσει kWh σε δημόσιους και ημι-δημόσιους χώρους.

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα

Η Schneider Electric παρουσιάζει την ηλεκτροκίνηση όχι ως μεμονωμένο προϊόν, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που περιλαμβάνει λογισμικό, αποθήκευση ενέργειας και λύσεις διανομής ισχύος. Στην έκθεση, η εταιρεία παρουσίασε αρχιτεκτονικές DC-coupled, οι οποίες ενσωματώνουν πιο αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μπαταρίες, μειώνοντας τις ενεργειακές απώλειες και την πίεση στο δίκτυο.

Μεταξύ των λύσεων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται το σύστημα αποθήκευσης Schneider Boost Pro Gen1+, τα λογισμικά EcoStruxure Energy Asset Controller και EcoStruxure EV Charging Expert, καθώς και εργαλεία διαχείρισης τοποθεσιών και στόλων ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία δίνει έτσι έμφαση στη δυνατότητα δημιουργίας ευέλικτων και βιώσιμων υποδομών για επιχειρήσεις, κτίρια και στόλους.

Το μήνυμα της εταιρείας

Ο Anthony Song, CEO της Schneider eStar, υπογράμμισε ότι η νέα εποχή ηλεκτροκίνησης απαιτεί υποδομές που σχεδιάζονται ως μέρος μιας πλήρως ενοποιημένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση της επένδυσης. Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός υπερταχείας φόρτισης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης σε μπαταρίες αποτελεί τη βάση για πιο ανθεκτικά και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα.

Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει τη στροφή της αγοράς από την απλή εγκατάσταση φορτιστών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων που συνδέουν την ηλεκτροκίνηση με τη διαχείριση ενέργειας και την ευστάθεια του δικτύου. Για τη Schneider Electric, η ηλεκτροκίνηση φαίνεται να αποτελεί πλέον κομμάτι μιας ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Η στρατηγική σημασία

Η νέα σειρά προϊόντων ενισχύει τη θέση της Schneider Electric σε μια αγορά που αναπτύσσεται γρήγορα και απαιτεί ολοκληρωμένες, επεκτάσιμες και συμβατές λύσεις. Η έμφαση σε υψηλές ισχείς φόρτισης, αμφίδρομες δυνατότητες, αποθήκευση ενέργειας και λογισμικό διαχείρισης δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροκίνηση μετατοπίζεται από το μεμονωμένο hardware στη συνολική ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία επιδιώκει να απαντήσει στις ανάγκες τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής φόρτισης, από στόλους βαρέων οχημάτων μέχρι κτίρια και επιχειρήσεις. Η νέα σειρά προϊόντων λειτουργεί έτσι ως ένδειξη της κατεύθυνσης που παίρνει η αγορά της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

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