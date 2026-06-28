Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta

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Όρια αποφάσισε να θέσει η Google στη Meta και τη χρήση των μοντέλων Gemini AI, αφότου η εταιρεία κοινωνικών μέσων αναζήτησε μεγαλύτερη υπολογιστική χωρητικότητα από ό,τι μπορούσε να παράσχει ο ανταγωνιστικός τεχνολογικός όμιλος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο η Google, ιδιοκτησίας της Alphabet, διευκρίνισε στη Meta ότι δεν μπορούσε να καλύψει την πλήρη χωρητικότητα της Gemini που η εταιρεία είχε επιδιώξει να αγοράσει, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι το έλλειμμα διέκοψε και καθυστέρησε ορισμένα από τα εσωτερικά έργα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Αρκετοί άλλοι πελάτες της Google έχουν επίσης επηρεαστεί, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η Meta έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για τα μοντέλα της Google, σύμφωνα με τους FT.

Τι ζήτησε η Meta λόγω Google

Λόγω των περιορισμών, η Meta ενθάρρυνε το προσωπικό να είναι πιο αποτελεσματικό με τα tokens τεχ

νητής νοημοσύνης, τις μονάδες που μετρούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι FT.

Ακόμα και όταν οι εταιρείες συνεχίζουν να ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε τσιπ και κέντρα δεδομένων, εξακολουθούν να αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αρκετή υπολογιστική ισχύ για να υποστηρίξουν την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα του Google Cloud αυξήθηκαν στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος Sundar Pichai σημείωσε πως οι περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ εμπόδισαν την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και συνέβαλαν στον σχεδόν διπλασιασμό του ανεκτέλεστου έργου της μονάδας cloud σε τριμηνιαία βάση.

Και το Fable 5 της Anthropic

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στο να επιτρέψει στην Anthropic να αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5.

Οι συνομιλίες μεταξύ της εταιρείας και των αμερικανικών αρχών συνεχίζονται, ενώ πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων εκτιμούν ότι η τελική απόφαση μπορεί να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, η Anthropic διέκοψε αιφνιδιαστικά την πρόσβαση στα δύο πιο εξελιγμένα μοντέλα της, το Mythos 5 και το Fable 5, για όλους τους χρήστες.

Η απόφαση συνδέθηκε με ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια και την πιθανότητα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιηθούν από χώρες ή οργανισμούς που βρίσκονται υπό περιορισμούς των ΗΠΑ.