ΠΟΥ: 150 εκατ. άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη

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Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζοντας ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

«Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφτεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δυο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», επισήμανε.

Εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει ‘μια φορά κάθε γενιά’ σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί».

Την περασμένη εβδομάδα και το σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τέντρος, η θερμική καταπόνηση «αποκαλείται συχνά ‘σιωπηλός δολοφόνος’ — τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες».

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα.