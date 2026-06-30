Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές με το βλέμμα στα μακροοικονομικά στοιχεία

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Με θετικό πρόσημο κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες οδεύουν προς την ολοκλήρωση ενός ισχυρού τριμήνου, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σειρά σημαντικών μακροοικονομικών ανακοινώσεων και τις παρεμβάσεις κορυφαίων αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,62% στις 640 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,35% στις 10.520 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,93% στις 24.868 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,42% στις 8.411 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Maersk καταγράφει άνοδο 3%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα ετήσια κέρδη. Ισχυρό ράλι σημειώνει και η Aino Health, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται κατά 50%, έπειτα από την υποβολή πρότασης εξαγοράς της εταιρείας.

Σε επίπεδο τριμήνου, το ιταλικό χρηματιστήριο αναμένεται να υπεραποδώσει έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, με βασικό μοχλό τον τραπεζικό κλάδο. Οι τραπεζικές μετοχές ενισχύθηκαν σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς η αγορά τροφοδοτήθηκε από νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 υπολείπεται των περισσότερων ευρωπαϊκών δεικτών, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις βρετανικές μετοχές λόγω των ανησυχιών για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές αγορές υστερούν έναντι της Wall Street και των ασιατικών χρηματιστηρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μικρότερης έκθεσής τους σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η ισχυρή άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε τους αμερικανικούς και ασιατικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στο έτος, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκεται και η νομισματική πολιτική, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Οι αγορές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, καθώς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ και Φρανκ Έλντερσον, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη πορεία των επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Το συνέδριο θα κορυφωθεί με την πολυαναμενόμενη συζήτηση για τη νομισματική πολιτική, στην οποία θα συμμετάσχουν ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Κέβιν Γουόρς, στην πρώτη του σημαντική διεθνή δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.