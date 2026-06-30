Wall Street: Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, μετά το νέο ιστορικό υψηλό κλείσιμο του Dow Jones, με τη Wall Street να ολοκληρώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο και δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,04% στις 52.204 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,03% στις 7.442 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,09% στις 25.842 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η AeroVironment σημειώνει άλμα κατά 30%, καθώς ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, με κέρδη 1,84 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 642 εκατ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 1,46 δολάρια και 559 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Digital Realty Trust υποχωρεί κατά 4,5% μετά τη συμφωνία εξαγοράς συμμετοχής σε τρία πλήρως μισθωμένα data centers από την Blackstone, έναντι 7,8 δισ. δολαρίων.

Πιέσεις δέχονται επίσης οι μετοχές των Merck (-0,6%) και AbbVie (-0,5%), μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ διερευνά κατά πόσο οι δύο φαρμακευτικές συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές στην Κίνα που ενδεχομένως ενίσχυσαν τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,18% και ο Nasdaq Composite κατά 2,07%.

Την Κυριακή, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις επιθέσεις τους και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNBC ότι «και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν προς το παρόν την ένταση και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Σε ανάλυσή της, η UBS σημειώνει ότι, παρά το αισιόδοξο ξεκίνημα της εβδομάδας, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τη διατηρησιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της, οι μετοχές που σχετίζονται με την AI θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των αποδόσεων των αγορών μακροπρόθεσμα, ωστόσο η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραμένει απαραίτητη, τόσο εντός όσο και εκτός του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιδόσεις της Wall Street το πρώτο εξάμηνο

Σήμερα, όμως, είναι η τελευταία συνεδρίαση του πρώτου εξαμήνου και του δεύτερου τριμήνου. Από τις αρχές του έτους, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 8,6%, την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2021. Ο S&P 500 ενισχύεται επίσης πάνω από 8%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 11,1%. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα του Russell 2000, που ενισχύεται περισσότερο από 21%, οδεύοντας προς το καλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 1991.

Παρά την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτήρισε τους πρώτους μήνες του έτους, εξαιτίας των διακυμάνσεων στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και των αμφιβολιών για τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, το δεύτερο τρίμηνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό για τις αγορές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq καταγράφουν άνοδο περίπου 14% και 19,6% αντίστοιχα στο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ ο Dow Jones ενισχύεται κατά 12,6%, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή του από το τελευταίο τρίμηνο του 2022.