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Η πρόκληση του μετασχηματισμού και ο ρόλος του νέου Υπερταμείου

Το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι να μετατρέψει την επενδυτική κινητοποίηση των τελευταίων ετών σε βιώσιμη παραγωγική ισχύ

Experts 30.06.2026, 07:00
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Η πρόκληση του μετασχηματισμού και ο ρόλος του νέου Υπερταμείου
Γιάννης Παπαχρήστου

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Η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη μετάβαση. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα πέτυχε σημαντική ανάκτηση αξιοπιστίας, προσέλκυσε επενδυτικό ενδιαφέρον και αξιοποίησε ευρωπαϊκούς πόρους που λειτούργησαν ως επιταχυντής για μεταρρυθμίσεις, υποδομές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Το πραγματικό ζητούμενο, ωστόσο, είναι τι ακολουθεί.

Πώς η αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να αποκτήσει διάρκεια;

Πώς οι επενδύσεις θα μετατραπούν σε παραγωγική ισχύ;

Και πώς η Ελλάδα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα διεθνές περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας, τεχνολογικών ανατροπών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων;
Η επόμενη φάση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην απορρόφηση πόρων ή στην υλοποίηση μεμονωμένων έργων. Χρειάζεται ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, ικανό να αξιοποιεί καλύτερα τα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, να κινητοποιεί περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν αναξιοποίητα, να επιταχύνει στρατηγικές επενδύσεις και να βελτιώνει την απόδοση των οργανισμών που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγικότητα δεν είναι αφηρημένη έννοια. Συνδέεται με την ποιότητα των υποδομών, την ταχύτητα υλοποίησης έργων, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων, τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων και την ικανότητα της χώρας να δημιουργεί αξία.

Η ανταγωνιστικότητα, αντίστοιχα, δεν εξαντλείται στο κόστος. Χτίζεται μέσα από θεσμούς που λειτουργούν, διοικήσεις που λογοδοτούν, επενδύσεις που ωριμάζουν και οργανισμούς που μπορούν να μετασχηματίζονται.
Σε αυτό ακριβώς το σταυροδρόμι τοποθετείται το νέο Υπερταμείο, ένας οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται από φορέας διαχείρισης συμμετοχών σε έναν οργανισμό με ενεργό ρόλο στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στον μετασχηματισμό κρίσιμων υποδομών, στην προώθηση επενδύσεων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και τους πολίτες. Η πρόσφατη απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μαζί με την ανάπτυξη νέων επενδυτικών εργαλείων, διαμορφώνουν έναν αυξημένων δυνατοτήτων οργανισμό με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Σήμερα, το Υπερταμείο διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των 12 δισ. ευρώ και συμβάλλει σε 11 στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, από τις μεταφορές, τις υποδομές και την ενέργεια έως την τεχνολογία, την καινοτομία και τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Η στρατηγική του Υπερταμείου κινείται σε ένα πλαίσιο 3+1 βασικών κατευθύνσεων.
Πρώτον, στον μετασχηματισμό των θυγατρικών, ώστε οι δημόσιες επιχειρήσεις να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερες υπηρεσίες και βιώσιμα αποτελέσματα.
Δεύτερον, στην αξιοποίηση υποδομών εθνικής σημασίας.
Τρίτον, στην κατεύθυνση νέων κεφαλαίων προς τομείς της Νέας Οικονομίας.
Και τέταρτον, στην ωρίμανση και ταχύτερη υλοποίηση έργων στρατηγικού ενδιαφέροντος μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων.

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υλοποιείται μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης μέσα από την ανανέωση του στόλου.
Στην ΕΤΑΔ προχωρά η χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη μελλοντική αξιοποίησή της, αλλά και η αναβίωση και αξιοποίηση σημαντικών ακινήτων.

Στα ΕΛΤΑ υλοποιείται ο απαραίτητος μετασχηματισμός με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου.
Παράλληλα, η ΓΑΙΑΟΣΕ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της, εστιάζοντας στην αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Στο σκέλος των υποδομών και των επενδύσεων, προωθούνται παρεμβάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ανάπτυξης. Η αξιοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων και λιμενικών υποδομών, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές συνδέονται με την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, την προσέλκυση κεφαλαίων και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών. Ειδικά έργα όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εικόνα μιας πόλης και να ενισχύσουν τη θέση της σε έναν ευρύτερο οικονομικό και περιφερειακό χάρτη.

Μέσα από εργαλεία όπως το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, το PHAISTOS, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και το Pharos AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων διαύλων χρηματοδότησης και συνεργασίας στους τομείς της γνώσης, της τεχνολογίας και την καινοτομίας. Αλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή μετάβαση, η Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία, η αμυντική καινοτομία και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι πεδία στα οποία η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει την παραγωγική της βάση, να συνδέσει πιο ουσιαστικά την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο μετασχηματισμός, όμως, δεν αφορά μόνο στο ζήτημα της προσέλκυσης κεφαλαίων ή του στρατηγικού σχεδιασμού· αφορά και στην πρόκληση της διοίκησης. Η εμπειρία δείχνει ότι οι οργανισμοί που έχουν ξεκάθαρη στρατηγική, επαγγελματική διοίκηση, μετρήσιμους στόχους, συστήματα αξιολόγησης και ισχυρή διακυβέρνηση, μπορούν να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. Αντίθετα, χωρίς λογοδοσία, διαφάνεια και σταθερές διαδικασίες, ακόμη και οι πιο φιλόδοξες στρατηγικές κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά.

Στο Υπερταμείο, η έμφαση στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, στην επιλογή ικανών στελεχών και στη σύνδεση της διοίκησης με αποτελέσματα αποτελεί βασικό στοιχείο του μετασχηματισμού ενώ η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται ήδη στη λειτουργία του Ομίλου. Τον τελευταίο χρόνο, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ενισχύθηκαν με 60 νέα στελέχη, σε θέσεις προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μη εκτελεστικών μελών. Παράλληλα, οι επικεφαλής των θυγατρικών συνδέονται πλέον πιο άμεσα με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες απόδοσης. Η διοίκηση αξιολογείται με βάση αποτελέσματα, ενώ θεσπίζονται συστήματα αξιολόγησης και κινητροδότησης των εργαζομένων.

Το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι να μετατρέψει την επενδυτική κινητοποίηση των τελευταίων ετών σε βιώσιμη παραγωγική ισχύ. Να περάσει από την απορρόφηση πόρων στη δημιουργία αξίας.

Η ανθεκτικότητα, μάλιστα, της ελληνικής οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή την ικανότητα: Από το αν οι επενδύσεις θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, από το αν οι δημόσιες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ως παράγοντες ανάπτυξης. Από το αν οι υποδομές θα αξιοποιηθούν με σχέδιο, από το αν οι θεσμοί θα μπορέσουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στην αγορά και στους επενδυτές.

Η ανταγωνιστικότητα δεν χτίζεται μόνο με επενδύσεις αλλά και με θεσμούς που παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα για την οικονομία, την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον, και στο Υπερταμείο εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου είναι διευθύνων σύμβουλος του Yπερταμείου και πρόεδρος της ΕΑΣΕ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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