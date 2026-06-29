ΕΕ: «Πράσινο» φως για την ενίσχυση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα

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Τους νέους κανόνες για τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνουν ένα πιο δίκαιο μερίδιο και θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι των αγοραστών, όπως οι μεταποιητές και οι λιανοπωλητές.

Οι αλλαγές αποσκοπούν επίσης στην προώθηση δίκαιων συμβάσεων και στην ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών.

Η νομοθεσία ενισχύει επίσης την προστασία του όρου «κρέας»

Η μεταρρύθμιση εισάγει στοχευμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) αγροτικών προϊόντων, παράλληλα με συμπληρωματικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

«Τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται στις ανησυχίες σχετικά με την αδύναμη θέση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συμπληρώνουν τους υφιστάμενους κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και στοχεύουν στη βελτίωση της σταθερότητας του εισοδήματος και της κατανομής της αξίας», επισημαίνει το Συμβούλιο.

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών της ΕΕ

Οι νέοι κανόνες καθιστούν υποχρεωτικές τις γραπτές συμβάσεις και περιλαμβάνουν ρήτρες αναθεώρησης προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αγορά. Επίσης, απλοποιούν την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και υποστηρίζουν τη συλλογική τους δράση, μεταξύ άλλων και μέσω της χρηματοδότησης της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής).

Ακόμη, εισάγονται εναρμονισμένοι κανόνες για εθελοντικούς όρους εμπορίας, όπως «δίκαιο» (fair) και «βραχεία εφοδιαστική αλυσίδα», με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας.

Επίσης, η νομοθεσία ενισχύει την προστασία του όρου «κρέας», διατηρώντας τον αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης, και θεσπίζει σαφέστερους κανόνες για την πρόληψη της παραπλανητικής εμπορίας (μάρκετινγκ) και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού.

«Ανθεκτικός αγροδιατροφικός τομέας»

«Η σημερινή υιοθέτηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο δίκαιο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό τομέα. Οι νέοι κανόνες θα παράσχουν στους αγρότες ισχυρότερα εργαλεία για να διαπραγματεύονται συλλογικά και να εξασφαλίζουν ένα πιο δίκαιο μερίδιο της αξίας που δημιουργούν. Οι προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας επικεντρώνονται σταθερά στην επίτευξη έγκαιρων και αποτελεσματικών συμφωνιών που ωφελούν τους αγρότες, προωθούν το δίκαιο εμπόριο και ενισχύουν μια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ικανή να παρέχει επαρκή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα στους πολίτες μας», δήλωσε σχετικά η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο νόμος θα υπογραφεί τώρα και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα τεθεί σε ισχύ. Ορισμένες αλλαγές, ιδίως εκείνες που αφορούν τις ονομασίες κρέατος, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά από μια τριετή μεταβατική περίοδο, ώστε να δοθεί χρόνος στον κλάδο να προσαρμοστεί.