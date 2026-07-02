Ιαπωνία: Η σιωπή του «Mr Yen» [γράφημα]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του «Mr Yen (Κύριος Γιεν)» είναι το βασικό ερώτημα των traders συναλλάγματος καθώς το ιαπωνικό νόμισμα ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή των 160 ανά δολάριο και βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Το «Mr. Yen» είναι το θρυλικό οικονομικό ψευδώνυμο που ιστορικά δίνεται σε αξιωματούχους της ιαπωνικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, των οποίων τα σχόλια και οι παρεμβάσεις στην αγορά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αξία του ιαπωνικού γιεν. Ο τίτλος προήλθε από τον Εϊσούκε Σακακιμπάρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε έχει περάσει σε διαδόχους όπως ο Μασάτο Κάντα. Σήμερα είναι ο Ατσούσι Μιμούρα, υφυπουργός Οικονομικών για τις διεθνείς υποθέσεις.

Οι λεκτικές παρεμβάσεις της υπουργού Οικονομικών της Ιαπωνίας,Σατσούκι Καταγιάμα , δεν έχουν πλέον κανένα αποτέλεσμα, αλλά με τον κ. Γιεν να σιωπά δημόσια από τις αρχές Ιουνίου σχετικά με την προοπτική παρέμβασης, ορισμένοι traders πιστεύουν ότι προετοιμάζει μια αιφνιδιαστική επίθεση στους κερδοσκόπους που θα μπορούσε να ταρακουνήσει την αγορά, αναφέρουν οι Financial Times.

Η αδυναμία του γιεν είναι ένας πονοκέφαλος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ιαπωνίας καθώς αυξάνει τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών.

Ένα ηχηρό σήμα ήλθε στα τέλη του Απριλίου, όταν το γιεν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2ο24. Οι αρχές δαπάνησαν το ποσό ρεκόρ των 11,73 τρισ. γιεν για παρεμβάσεις μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2026, προκειμένου να στηρίξουν το γιεν.

Κλειδί για την αδυναμία του νομίσματος αποτελούν τα χαμηλά επιτόκια, που βρίσκονται πολύ κάτω από αυτά των άλλων σημαντικών νομισμάτων, γεγονός που τροφοδοτεί τις εκροές κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές δανείζονται με τα χαμηλά ιαπωνικά επιτόκια και επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης στο εξωτερικό.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερβαίνει επίσης το 200%, το υψηλότερο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, ενώ το επίμονο δημοσιονομικό έλλειμμα υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να δαπανά πέραν των δυνατοτήτων της.

Πότε μίλησε τελευταία ο «Κύριος Γιεν»

Πολλοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής στρατηγικού αναλυτή συναλλάγματος της Nomura, Γιουτζίρο Γκότο, εκτιμούν ότι η πτώση του γιεν την Τρίτη κατέστησε την παρέμβαση «εύλογα υψηλή πιθανότητα» πιθανώς όταν το επίπεδο των 163 γιεν ξεπεράστηκε και ενδεχομένως χρονικά συμπίπτει με ελαφρές συναλλαγές ενόψει των αργιών της 4ης Ιουλίου στην Αμερική.

Ο Οσάμου Τακασίμα, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος Ιαπωνίας στην Citi, σημείωσε ότι, ακριβώς πριν από την παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης στα τέλη Απριλίου, ο Μιμούρα μίλησε δημόσια για να εκδώσει μια «τελευταία προειδοποίηση» προς τους κερδοσκόπους.

Η σιωπή ως στρατηγική

«Εξαιτίας αυτού, η επίδραση της παρέμβασης μπορεί να έχει ελαχιστοποιηθεί, οπότε πιστεύω ότι αυτή τη φορά μπορεί να θέλει να επιφέρει μια έκπληξη. Η Καταγιάμα βρίσκεται σε μια θέση όπου πρέπει να μιλήσει, αλλά νομίζω ότι η σιωπή [του Μιμούρα] είναι μια στρατηγική» υποστηρίζει

Η επιφυλακτικότητα του Μιμούρα θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια να παρασύρει τους κερδοσκόπους σε μια παγίδα, υποστηρίζει ο Γκότο της Nomura.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια αλλαγή στην επικοινωνία και θέλουν τον παράγοντα έκπληξης. Οι περισσότεροι πελάτες πίστευαν ότι οι αρχές θα παρενέβαιναν περίπου στα 162 γιεν και τώρα που έχουν ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, ορισμένοι επενδυτές μπορεί να αλλάζουν θέσεις» λέει χαρακτηριστικά.

Ελλείψει επίσημης δράσης μέχρι στιγμής, ορισμένοι κερδοσκόποι μπορεί τώρα να υπερεκτιμήσουν τα στοιχήματά τους έναντι του γιεν, καθιστώντας την επίδραση μιας αιφνιδιαστικής παρέμβασης ακόμη μεγαλύτερη, προσθέτει.

Το Χρηματιστήριο του Τόκιο

Ένας άλλος παράγοντας στους υπολογισμούς του Μιμούρα και των ιαπωνικών αρχών, όπως ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος Σουσούκε Γιαμάντα της Bank of America, θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που διαδραμάτισε η άνοδος ρεκόρτων μετοχών στο Τόκιο στην πτώση του νομίσματος.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο δείκτης Nikkei 225 έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 76%, τροφοδοτούμενος από εισροές ξένων επενδυτών που αγοράζουν εταιρείες με έκθεση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Πολλά ξένα επενδυτικά κεφάλαια έχουν καλύψει τον συναλλαγματικό κίνδυνο των επενδύσεών τους σε μετοχές και, καθώς η χρηματιστηριακή αγορά ανεβαίνει, πρέπει να αυξήσουν τις καλύψεις τους. Αυτό ασκεί σταθερή πτωτική πίεση στο γιεν.

Οποιαδήποτε κίνηση παρέμβασης από την Mimura θα μπορούσε, επομένως, να αντισταθμιστεί από τη συνέχιση του ράλι των μετοχών.

Τα θεμελιώδη μεγέθη

Άλλοι αναρωτιούνται αν οι σχετικά ομαλές κινήσεις του γεν των τελευταίων εβδομάδων δικαιολογούν την κρατική παρέμβαση. «Το υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν παρεμβαίνει για να προστατεύσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο του γιεν και οι πρόσφατες κινήσεις δεν ήταν καθόλου τρελές» εξηγεί trader με έδρα το Τόκιο.

«Αλλά νομίζω ότι ο Μιμούρα μπορεί εύκολα να υποστηρίξει ότι το γιεν δεν αντανακλά πλέον τα θεμελιώδη μεγέθη». Ιάπωνες αξιωματούχοι πράγματι υποστηρίζουν ότι το γιεν έχει αποσπαστεί από τα θεμελιώδη μεγέθη, σημειώνοντας ότι όταν η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλό 31 ετών του 1% τον περασμένο μήνα, ο αντίκτυπος στο γιεν ήταν αμελητέος.

Ομοίως, λένε αξιωματούχοι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, οι αγορές το θεώρησαν αυτό ως λόγο για περαιτέρω πωλήσεις του γιεν. Ωστόσο, όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου αντιστράφηκαν τον περασμένο μήνα, μειώνοντας από πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στα μέσα Μαΐου σε περίπου 70 δολάρια σήμερα, το γιεν συνέχισε να υποχωρεί.