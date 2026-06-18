Γιεν: Σε χαμηλό 23 μηνών – Ο Nikkei 225 πάνω από 71.000 για πρώτη φορά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περίπου 23 μήνες διαπραγματεύτηκε το γιεν την Πέμπτη και τώρα βρίσκεται στο εύρος που θεωρείται από πολλούς επενδυτές ως έναυσμα για παρέμβαση.

Το ιαπωνικό νόμισμα έφτασε τα 160,79 γιεν ανά δολάριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σπάζοντας το όριο των 160,72 γιεν που είχε φτάσει τον Απρίλιο και αλλάζοντας χέρια σε τιμές που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Ιούλιο του 2024, αναφέρουν οι Japan Times.

Με βάση τα σχόλια αξιωματούχων και το ιστορικό των παρεμβάσεων, η αγορά βλέπει τα 160 γιεν ανά δολάριο ως κόκκινη γραμμή για να παρέμβουν οι αρχές και να στηρίξουν το γιεν.

Από τα τέλη Απριλίου έως τον Μάιο, το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας δαπάνησε συνολικά 11,73 τρισεκατομμύρια γιεν (73 δισεκατομμύρια δολάρια) για να στηρίξει το γεν, αφού ξεπέρασε τα 160 γιεν ανά δολάριο.

«Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Η αποδυνάμωση του γεν έρχεται ακόμη και μετά την αύξηση των επιτοκίων στο 1% από την Τράπεζα της Ιαπωνίας την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Ήταν η πρώτη αύξηση επιτοκίων από τα τέλη του 2025.

Το γεν πέφτει αλλά το χρηματιστήριο σε ανοδική πορεία

Η κίνηση της Τράπεζας της Ιαπωνίας δεν έκανε πολλά για να ενισχύσει το γεν, καθώς η αγορά είχε ήδη προβλέψει πλήρως την απόφαση, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Σινίτσι Ουτσίντα, απέφυγε επίσης να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον ρυθμό των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων.

«Όσον αφορά τη συνέντευξη Τύπου του αναπληρωτή κυβερνήτη Ουτσίντα, είναι δίκαιο να πούμε ότι προσπαθούσε όσο καλύτερα μπορούσε να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση», δήλωσε στην Japan Times ο Νοριάτσου Τάντζι, επικεφαλής στρατηγικής ομολόγων της Mizuho Securities.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, αλλά έστειλε μηνύματα που ορισμένοι επενδυτές θεωρούν επιθετικά.

Ο μέσος όρος της μετοχής Nikkei 225 σημείωσε ρεκόρ το πρωί της Πέμπτης. Έσπασε τις 71.000 για πρώτη φορά και έφτασε σε νέο υψηλό των 71.398,58 στις 10:14 π.μ. Ο δείκτης έκλεισε στις 71.053,49, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,65%.

Ωθήθηκε υψηλότερα από τις αγορές μετοχών που σχετίζονται με ημιαγωγούς, υποστηριζόμενες από τα κέρδη του δείκτη Philadelphia Semiconductor κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Tokyo Electron, κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ, σημείωσε άνοδο 4,7% και η Ibiden, προμηθευτής υποστρωμάτων συσκευασίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σημείωσε άνοδο άνω του 7%. Η Murata Manufacturing σημείωσε άνοδο άνω του 8%.

Το γιεν διαπραγματευόταν περίπου στα 160,6 γιεν μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας στο Τόκιο την Πέμπτη.