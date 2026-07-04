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Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Μεταφορές 04.07.2026, 07:00
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Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μεγάλων εγχώριων και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων ανοίγει από το Υπερταμείο, (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο).

Ο λόγος για τον διαγωνισμό που έχει εκκινήσει το Υπερταμείο και αφορά στην παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Πιο συγκεκριμένα έχει εκκινήσει η πρώτη φάση του διαγωνισμού που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την  παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων αεροδρομίων για διάστημα 40 ετών.

Η παράταση στον διαγωνισμό που έδωσε το Υπερταμείο

Το Υπερταμείο αν και η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, έληγε στις 30 Ιουνί0υ, εντούτοις έδωσε παράταση στην υποβολή προτάσεων εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πώς η καταληκτική ημερομηνία πήγε πιο πέρα καθώς ετέθη τέτοιο αίτημα από επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να συμμετέχουν στον διεθνή διαγωνισμό.

Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία πρόκειται να αξιοποιηθούν μέσω ενός ενιαίου συνόλου περιουσιακών στοιχείων (cluster) είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.

Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ενδιαφέρονται για τα 22 αεροδρόμια

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ισχυρό.

Ανάμεσα σε εκείνους που φέρονται ότι θα κατέβουν στον διαγωνισμό είναι παραχωρησιούχοι και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές αεροδρομίων. Πηγές της αγοράς θέλουν ανάμεσα σε αυτούς να είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) που λετουργεί το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η Fraport Greece που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης και λειτουργίας σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχοντας επικρατήσει στον διαγωνισμό του τότε ΤΑΙΠΕΔ το 2017. Το σχήμα δε, Fraport – Delta Airport Investments (Όμιλος Κοπελούζου)  – Πηλέας (Όμιλος Κωνσταντακόπουλου) ανέλαβε και την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας.

Πέραν αυτών, οι ίδιες πληροφορίες φέρουν να ενδιαφέρονται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ινδική GMR. Οι δύο εταιρείες ως ενιαίο σχήμα μαζί και με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου έχουν αναλάβει την κατασκευή και την λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου.

Υπερταμείο

Ο Όμιλος AKTOR είναι επίσης, λένε πηγές της αγοράς, ανάμεσα στους επενδυτές οι οποίοι φέρονται να προετοιμάζουν φάκελο για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

Κοινή συνισταμένη του επενδυτικού ενδιαφέροντος των προαναφερόμενων καθώς και άλλων παικτών είναι η ισχυρή τουριστική κίνηση στην Ελλάδα καθώς και το γεγονός ότι η χώρα εξελίσσεται σε κόμβο μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η επιβατική κίνηση ξεπέρασε το πρώτο δεκάμηνο του 2025 τα 35 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 2,7% σε σχέση με το 2024, ενώ το 2016 η κίνηση ήταν στα 25 εκατομμύρια επιβάτες.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το 2025 διακινήθηκαν 34 εκατομμύρια επιβάτες και ήταν αυξημένη 6,7% σε σχέση 2024.

Τα βασικά χαρακτηριστικά για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια το 2025 ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 2,4 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονται οι επιβάτες transit. Και σε σχέση με το 2022 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξηση είναι 10,8%.

Υπερταμείο

Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια διαχειρίζεται σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το Υπερταμείο η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υποδομών και των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα της χώρας.

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