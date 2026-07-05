Κινεζικά αυτοκίνητα: Η ασταμάτητη άνοδος στην Ευρώπη – 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 4 Ιουλίου 2024 την επιβολή πρόσθετων δασμών εισαγωγής στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV), αφού κρίθηκε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας είχαν επωφεληθεί αθέμιτα από κρατικές επιδοτήσεις, με στόχο την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν τις ιαπωνικές εταιρείες στην Ευρώπη τον Μάιο, πωλώντας 6% περισσότερα οχήματα, χάρη στις επιθετικές εξαγωγές και τις ανταγωνιστικές τιμές

Οι οριστικοί αντισταθμιστικοί δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, υποβάλλοντας τους Κινέζους εξαγωγείς σε διαφορετική μεταχείριση για περίοδο πέντε ετών. Ο Όμιλος SAIC και «άλλες μη συνεργαζόμενες εταιρείες» επιβαρύνθηκαν με δασμό εισαγωγής 35,3% επιπλέον του υφιστάμενου 10%, ενώ οι Geely, BYD και Tesla (Σαγκάη) επιβαρύνθηκαν με 18,8%, 17% και 7,8% αντίστοιχα.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε στις 19 Ιουνίου ότι η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς στα κινεζικά υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (PHEV), τα οποία είχαν προηγουμένως εξαιρεθεί.

Ποιο είναι σήμερα το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών;

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικών μαρκών σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη συνέχισαν να αυξάνονται παρά τους δασμούς. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν τις ιαπωνικές εταιρείες στην Ευρώπη τον Μάιο, πωλώντας 6% περισσότερα οχήματα, χάρη στις επιθετικές εξαγωγές και τις ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με έρευνα της Schmidt Auto Research, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 273.051 αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής, αριθμός ρεκόρ, με τον όγκο των πωλήσεων να ξεπερνά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αυτόν της Νότιας Κορέας, που ανήλθε σε 223.300. Το μερίδιο των κινεζικών αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στην Κίνα και αλλού αυξήθηκε κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 8,7% το πρώτο τρίμηνο.

Ο Ferdinand Dudenhoeffer, διευθυντής του Center for Automotive Research, ενός γερμανικού think tank, εκτιμά ότι οι κινεζικές εταιρείες θα πουλήσουν περίπου 800.000 καινούργια αυτοκίνητα στην ΕΕ φέτος.

«Η υπέρβαση του ορίου του 1 εκατομμυρίου έως το 2027 είναι ήδη βέβαιο για τους Κινέζους», δήλωσε ο Dudenhoeffer.

Πώς κατάφεραν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους παρά τους δασμούς;

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντέδρασαν στους δασμούς στρέφοντας την προσοχή τους στα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (plug-in) και στα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η BYD, για παράδειγμα, πέρασε από την πώληση αποκλειστικά πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην επικέντρωση σε μια γκάμα υβριδικών μοντέλων. Το BYD Seal U ήταν το πιο δημοφιλές υβριδικό μοντέλο με δυνατότητα φόρτισης στην Ευρώπη το 2025, με 65.866 πωληθέντα αυτοκίνητα.

«Σε αυτούς τους τύπους κινητήρων δεν εφαρμόζεται το στοιχείο του δασμού κατά των επιδοτήσεων, και αυτό έχει συμβάλει στη συνεχή αύξηση του συνολικού μεριδίου αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών», δήλωσε ο Matthias Schmidt, ιδρυτής της Schmidt Automotive Research.

Επίσης, κατάφεραν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και άλλες ασιατικές μάρκες. Για παράδειγμα, το BYD Seal U είναι σημαντικά φθηνότερο από το Kia Sportage.

Στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν επίσης ανταγωνιστικές τιμές, όπως το μοντέλο T03 της Leapmotor.

Αναλυτές ανέφεραν ότι οι γερμανικές επιδοτήσεις αγοράς και για τους δύο τύπους κινητήρων, που φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ για ορισμένα νοικοκυριά, θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τους κινεζικούς κατασκευαστές φέτος.

Πώς αντέδρασε η Κίνα στους δασμούς της ΕΕ;

Η Κίνα προειδοποίησε αρχικά ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι «η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου την πλευρά της ΕΕ», ακριβώς τη στιγμή που ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο τότε υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, ξεκινούσε μια τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο. Στην πράξη, η αντίδραση της Κίνας ήταν σχετικά μετριοπαθής.

Το Πεκίνο επέκρινε σφοδρά τις ευρωπαϊκές χώρες που υποστήριξαν τους δασμούς. Για παράδειγμα, επέβαλε δασμούς αντιποίνων και δασμούς αντιντάμπινγκ στα γαλλικά αλκοολούχα ποτά και στο ισπανικό χοιρινό κρέας, και διέταξε τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αναστείλουν τις επενδύσεις σε εργοστάσια στην Πολωνία.

«Το Πεκίνο άσκησε πίεση, αλλά δεν ξεκίνησε έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Κίνα εξακολουθεί να θεωρεί την ευρωπαϊκή αγορά στρατηγικά πολύ σημαντική για να τη θέσει σε κίνδυνο μέσω μιας κλιμάκωσης», δήλωσε ο Λουτς Μπέρνερς της Berners Consulting, η οποία παρέχει συμβουλές στη γερμανική κυβέρνηση και σε επιχειρήσεις σχετικά με έργα που αφορούν την Κίνα.

Ανέφερε ότι το Πεκίνο υπονομεύει ενεργά τη νομοθεσία των ΗΠΑ και της ΕΕ, απαγορεύοντας στις κινεζικές εταιρείες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών;

Ορισμένες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα αποφύγουν τους υφιστάμενους δασμούς στα BEV και τυχόν επικείμενους δασμούς στα PHEV, συναρμολογώντας τα μοντέλα τους τοπικά. Για παράδειγμα, η GAC και η Xpeng αναθέτουν την κατασκευή των οχημάτων τους στη Magna Steyr στην Αυστρία.

Οι BYD και Leapmotor σχεδιάζουν να αυξήσουν τη δυναμικότητα των δικών τους εργοστασίων στην Ουγγαρία και την Ισπανία αντίστοιχα πριν από το τέλος του έτους. Η SAIC θα ξεκινήσει την κατασκευή οχημάτων στην Ισπανία από το 2028. Η Polestar, που ανήκει στην Geely, σχεδιάζει να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική το 2028, δημιουργώντας ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής για το Polestar 7 στο νεοαναπτυγμένο εργοστάσιο της Volvo Cars στη Σλοβακία.

Εν τω μεταξύ, η Chery αναμένεται να συνεχίσει να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας της στην Ισπανία, σύμφωνα με την Schmidt Auto Research.

«Κανονικά, απαιτείται ετήσιος όγκος τουλάχιστον 60.000 μονάδων για να είναι λογική μια επένδυση σε επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά με αυτούς τους υψηλούς δασμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώθησε τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει», δήλωσε ο Mattias Bergman, Διευθύνων Σύμβουλος της Mobility Sweden, η οποία εκπροσωπεί τους Σουηδούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.

«Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες θα συνεργαστούν πλέον με κινεζικές εταιρείες σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής και τεχνολογία», ανέφερε.

Έχουν οι δασμοί εξισορροπήσει το ανταγωνιστικό πεδίο για τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων;

Αυτό έχει λειτουργήσει εν μέρει όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων από τους Κινέζους, αλλά λιγότερο όσον αφορά την ανάσχεση της πτώσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

«Το επόμενο βήμα για να παρακαμφθεί η στρατηγική των δασμών της ΕΕ είναι η επαναπατρισμός της παραγωγής στην Ευρώπη, όπου μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι αποδίδει, καθώς μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας αξίας στην ΕΕ», δήλωσε ο Σμιντ.

Ο Ντούδενχοφερ πιστεύει ότι οι δασμοί δεν πέτυχαν τίποτα περισσότερο από το να προκαλέσουν τριβές μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

«Όσον αφορά τη δημιουργία τοπικής παραγωγής, οι Κινέζοι προχωρούν πλέον πολύ πιο γρήγορα από τους Ιάπωνες και τους Κορεάτες», ανέφερε. «Χωρίς τους δασμούς, αυτά τα εργοστάσια δεν θα είχαν αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, και οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων θα είχαν περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν καλύτερα στον νέο ανταγωνισμό.»

«Η προσέγγιση της ΕΕ δεν αποδίδει», δήλωσε ο Ντούντενχοφερ. «Δεν μπορείς να προστατευτείς με δασμολογικά εμπόδια — η προστασία έρχεται μόνο μέσω της τεχνολογίας, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτερα στην Ευρώπη».

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται πλέον να βρίσκεται σε βαθύτερη διαρθρωτική κρίση από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Μεγάλοι κατασκευαστές όπως η BMW, η Mercedes-Benz και η Volkswagen, μαζί με τους προμηθευτές τους, αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση στην αγορά, σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τεράστια πτώση των κερδών.

Οι αναφορές για ριζικά σχέδια περικοπής δαπανών στη Volkswagen προκάλεσαν αναταραχή στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και τα συνδικάτα, κινδυνεύουν έως και 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα εργοστάσια κινδυνεύουν με κλείσιμο.