Wall Street: Ο Dow έσπασε για λίγο το φράγμα των 53.000 μονάδων

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Οι μετοχές διατήρησαν τη θετική τους δυναμική τη Δευτέρα, μετά από μια ισχυρή εβδομάδα στη Wall Street.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,72% ή 54 μονάδων, ενώ ο Nasdaq ανέβηκε 1,12% ή 288 μονάδες, καθώς οι αγορές ξεκίνησαν μια νέα εβδομάδα συναλλαγών μετά την αργία της Παρασκευής για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 156 μονάδων, ή 0,30%, αφού νωρίτερα είχε ξεπεράσει τις 53.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ο Dow σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% την περασμένη εβδομάδα

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν γενική άνοδο. Το State Street Technology Select Sector SPDR ETF ανέβηκε σχεδόν 2%, με τη μεγαλύτερη άνοδο (6%) να καταγράφει η Western Digital και η Teradyne (3%). Η Marvell Technology και η Oracle σημείωσαν επίσης κέρδη άνω του 2% η καθεμία.

Ο Dow σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% την περασμένη εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο 1,8% και 2,1%, αντίστοιχα.

Πτώση στον τομέα ημιαγωγών της Wall Street

Αυτές οι αποδόσεις σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι ο τομέας των ημιαγωγών — η κινητήρια δύναμη πίσω από πολλές από τις φετινές ανόδους της αγοράς — παρουσίασε πτώση την περασμένη εβδομάδα, με τους επενδυτές να μειώνουν την έκθεσή τους σε εταιρείες κατασκευής τσιπ και να στρέφονται προς άλλους τομείς. Το ETF VanEck Semiconductor σημείωσε πτώση 3,2%, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Παρόλα αυτά, το αμοιβαίο κεφάλαιο έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους με κέρδη άνω του 80% και σημείωσε άνοδο άνω του 3% τη Δευτέρα.

«Οι προσδοκίες είναι πραγματικά υψηλές, και γι’ αυτό δεν ξέρω αν θα δούμε τόσο μεγάλη ανοδική πορεία στο δεύτερο εξάμηνο σε αυτές τις μετοχές όσο είδαμε στο πρώτο εξάμηνο», δήλωσε στο CNBC ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Ameriprise Financial. «Εφ’ όσον επιβεβαιώσουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά, τότε πιστεύω ότι πιθανότατα θα μπορούσαν να σημειώσουν μια μικρή περαιτέρω άνοδο».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Saglimbene αναμένει να παρατηρηθούν διακυμάνσεις μεταξύ των ηγετικών μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ευρύτερης αγοράς τους επόμενους μήνες. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το αν οι εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις προοπτικές τους και να παρουσιάσουν «ισχυρά» κέρδη, πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βασιστεί σε καμία από τις δύο εταιρείες για να οδηγήσει την αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους», δήλωσε ο αναλυτής. «Το ζητούμενο θα είναι πραγματικά τα θεμελιώδη μεγέθη, η αύξηση των κερδών, το επίπεδο των επιτοκίων, η οικονομική ανάπτυξη, και όλα αυτά υποδηλώνουν ένα αρκετά θετικό γενικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή».

Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε πάνω από 1% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας, ήτοι του 2,1% του εργατικού δυναμικού της. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Dell Technologies σημείωσε άνοδο 3% αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προώθησε τους υπολογιστές της εταιρείας από τον Λευκό Οίκο, αφού χτύπησε το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης.