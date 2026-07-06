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Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: Φόβος για «κογκρέσο-ζόμπι» καθώς αυξάνονται οι απουσίες και οι ανταρσίες

Το κύμα των ηττημένων και αποθαρρυμένων μελών της Βουλής δημιουργεί νέους πονοκεφάλους για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

World 06.07.2026, 23:55
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Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: Φόβος για «κογκρέσο-ζόμπι» καθώς αυξάνονται οι απουσίες και οι ανταρσίες
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς ολοένα και περισσότεροι βουλευτές εμφανίζονται απρόθυμοι είτε να ακολουθήσουν την κομματική γραμμή είτε ακόμη και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την προώθηση της νομοθετικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι αποκαλούν πλέον κατ’ ιδίαν το σημερινό Κογκρέσο «Ζόμπι Κογκρέσσο», περιγράφοντας ένα σώμα όπου πολλοί βουλευτές έχουν ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργούν ως πειθαρχημένη κοινοβουλευτική ομάδα.

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών ανησυχεί ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές του 2026, αυξάνεται ο αριθμός των μελών που είτε αποχωρούν από την πολιτική είτε διεκδικούν άλλα αξιώματα και, ως εκ τούτου, δεν έχουν πλέον ισχυρό κίνητρο να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του κόμματος. Η κατάσταση αυτή καθιστά ιδιαίτερα εύθραυστη την ήδη ισχνή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου διαθέτουν μόλις 219 έδρες έναντι 212 των Δημοκρατικών.

Το πρόβλημα έγινε εμφανές την περασμένη εβδομάδα, όταν μια ομάδα Ρεπουμπλικανών ανταρτών μπλόκαρε ακόμη και μια διαδικαστική ψηφοφορία, προκαλώντας την αναστολή των εργασιών της Βουλής και αναγκάζοντας τον πρόεδρο του Σώματος, Μάικ Τζόνσον, να διακόψει πρόωρα τις συνεδριάσεις ενόψει της αργίας της 4ης Ιουλίου. Η ανταρσία αφορούσε το νομοσχέδιο Save America Act για την υποχρεωτική ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, με επικεφαλής τη βουλευτή της Φλόριντα Άνα Πολίνα Λούνα.

Η ίδια δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι δεν την απασχολεί «ποιος μέσα σε αυτή την αίθουσα θα με μισήσει γι’ αυτό», υπογραμμίζοντας το κλίμα ανεξαρτησίας που επικρατεί πλέον μεταξύ αρκετών Ρεπουμπλικανών.

shutdown

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε περιδίνηση αδιαφορίας

Την ίδια στιγμή, επτά Ρεπουμπλικάνοι απουσίαζαν εντελώς από την κρίσιμη ψηφοφορία. Με δεδομένη τη μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και λίγες απουσίες αρκούν για να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς της ηγεσίας.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σχεδιάζουν ένα τρίτο μεγάλο νομοσχέδιο μέσω της διαδικασίας του budget reconciliation, μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση και το πακέτο 70 δισ. δολαρίων για τη μετανάστευση. Η νέα πρωτοβουλία αναμένεται να περιλαμβάνει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών και άλλες βασικές προτεραιότητες του κόμματος, όμως ακόμη και μία ή δύο αποστασίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψή της.

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, περίπου 36 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές δεν θα βρίσκονται στο επόμενο Κογκρέσο. Δεκαέξι αποχωρούν οριστικά από την πολιτική, δεκατρείς διεκδικούν άλλα αξιώματα, επτά έχασαν ήδη τις σχετικές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ δύο δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν στις περιφέρειές τους. Για πολλούς από αυτούς, η πολιτική πειθαρχία δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα, η οποία μετά την ήττα της στην κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη είπε ότι πλέον τίποτα δεν τη συγκρατεί και πως σκοπεύει να είναι «ακόμη μεγαλύτερος μπελάς» για την ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα, οι απουσίες λόγω προσωπικών προβλημάτων επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τουλάχιστον δύο πολύμηνες απουσίες λόγω υγείας.

Αδιαφορία στα καλέσματα της ηγεσίας

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών έχει επανειλημμένα καλέσει τα μέλη της να είναι παρόντα στις συνεδριάσεις. Ωστόσο, αυξάνεται το φαινόμενο που περιγράφουν ως «senioritis» — η χαλάρωση δηλαδή βουλευτών που γνωρίζουν ότι σύντομα αποχωρούν από το Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογίας της Βουλής, Τζέισον Σμιθ, παραδέχεται ότι η εξασφάλιση των απαραίτητων ψήφων γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ενώ ο Μάικ Τζόνσον προσπαθεί να αποτρέψει όσους σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν πρόωρα τις έδρες τους πριν από τη λήξη της θητείας τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν κυβερνητικές θέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ μετά την αποχώρησή τους από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η προοπτική αυτή λειτουργεί ως κίνητρο ώστε κάποιοι να συνεχίσουν να στηρίζουν την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, δεν λείπουν οι επικρίσεις προς τον Λευκό Οίκο. Ο βουλευτής του Τέξας Τσιπ Ρόι, ο οποίος έχασε πρόσφατα την εκλογική μάχη για τη θέση του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στις προτεραιότητες του προέδρου και όχι στις ανάγκες του ίδιου του κόμματος, και πολλοί βουλευτές αισθάνονται πλέον ελεύθεροι να ψηφίζουν «κατά συνείδηση» χωρίς να φοβούνται συνέπειες.

Η κόπωση από τις συνεχείς εσωκομματικές συγκρούσεις είναι εμφανής και σε άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όπως επισημαίνει η Journal, η αυξανόμενη απειθαρχία, οι απουσίες και οι προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ασταθές σκηνικό για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι καλούνται μέσα στους επόμενους μήνες να περάσουν κρίσιμα νομοσχέδια για τον προϋπολογισμό, την άμυνα και τη γεωργία, αποφεύγοντας παράλληλα ένα νέο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με τόσο οριακές ισορροπίες, ακόμη και λίγες χαμένες ψήφοι μπορεί να αποδειχθούν αρκετές για να εκτροχιάσουν ολόκληρη τη νομοθετική ατζέντα του κόμματος.

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