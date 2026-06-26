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Lidl: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο – Το δίκτυο έφτασε τα 234 καταστήματα

Με επένδυση 7,78 εκατ. ευρώ, η Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στη Σκιάθο, διευρύνοντας το δίκτυό της στα 234 σημεία πανελλαδικά

Business 26.06.2026, 17:12
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Lidl: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο – Το δίκτυο έφτασε τα 234 καταστήματα
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Με μια επένδυση σχεδόν 7,7 εκατ. ευρώ, η Σκιάθος αποκτά ένα νέο εμπορικό σημείο που συνδυάζει σύγχρονες εγκαταστάσεις, «πράσινες» τεχνολογίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Η Lidl Ελλάς διευρύνει το δίκτυό της στα 234 καταστήματα πανελλαδικά, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

To νέο κατάστημα της Lidl Ελλάς στη Σκιάθο

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη θέση Αμμουδιά, επί της Δημοτικής Οδού, και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με σύγχρονα διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και βιωσιμότητας, με στόχο να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού.

• Χώρος Πώλησης: Διαθέτει έναν υπερσύγχρονο και ευρύχωρο χώρο πώλησης 1.152 τ.μ., προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και τη φρεσκάδα.
• Ταχεία Εξυπηρέτηση: Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, το κατάστημα είναι εξοπλισμένο με 10 ταμεία συνολικά εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 self-checkout ταμεία.
• Άνετο Parking: Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει 101 θέσεις στάθμευσης.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 7.780.187 ευρώ και ενσωματώνει τεχνολογίες που περιορίζουν το ενεργειακό αποτύπωμα του καταστήματος, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Φωτοβολταϊκά, ηλεκτροκίνηση και νέες υπηρεσίες

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιωσιμότητα και στις «πράσινες» υποδομές.

Στη στέγη του κτιρίου έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στον χώρο στάθμευσης λειτουργούν δύο φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ έχει προβλεφθεί ειδικό εξωτερικό στέγαστρο για την προστασία και την ευκολότερη παραλαβή των καροτσιών αγορών.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν καθημερινά τη δυνατότητα να προμηθεύονται φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα μέσω του Bake Off, με προϊόντα που ψήνονται συνεχώς μέσα στο κατάστημα.

Lidl

Lidl Ελλάς, Σκιάθος

Οι νέες παροχές στην τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο κατάστημα θα ενισχύσει σύντομα ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες του προς την τοπική κοινωνία, καθώς προγραμματίζεται η δημιουργία ειδικού Σημείου Ανακύκλωσης, αλλά και η εγκατάσταση μηχανήματος ATM για την άμεση εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών των πελατών.

Στόχος η ενίσχυση της παρουσίας στις τοπικές αγορές

Η Lidl Ελλάς επισημαίνει ότι η νέα επένδυση στη Σκιάθο αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού.

Όπως αναφέρει, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Σποράδων, η εταιρεία επιδιώκει να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους κατοίκους, στους τοπικούς επαγγελματίες και στους επισκέπτες, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στις καλύτερες δυνατές τιμές, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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