ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση της έκδοσης ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολογιών (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,75%, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,469% της ονομαστικής αξίας.

Η έκδοση έλαβε επενδυτική βαθμίδα, με αξιολόγηση BBB από την S&P και Baa2 από τη Moody’s. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market του Euronext Dublin.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,2 φορές.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας ενόψει του μακροπρόθεσμου επενδυτικού προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου.

Η ανακοίνωση του ΔΑΑ

Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).