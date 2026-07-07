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Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Ομόλογα 07.07.2026, 18:19
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Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
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Πτωτικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα καθώς ενισχύεται το πετρέλαιο ενώ η Amazon ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δανειστεί μέσω εταιρικών ομολόγων τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια.

Η μαζική πώληση αύξησε τις αποδόσεις κατά περίπου τρεις έως τέσσερις μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες, αυξάνοντας το πιθανό επιτόκιο της  δημοπρασίας τριετών αμερικανικών ομολόγων στη 1 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου κυμαινόταν γύρω στο 5%, ποσοστό πάνω από το οποίο δεν έχει κλείσει από τις αρχές Ιουνίου.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων μειώθηκαν τον περασμένο μήνα καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μείωσε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η ανανέωση του πολέμου στα Στενά του Ορμούζ σταμάτησε αυτή την τάση, αυξάνοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate κατά περισσότερο από 2% την Τρίτη.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων δέχτηκαν επίσης ανοδικές πιέσεις από την προσφορά εταιρικών ομολόγων, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της έκδοσης οχτώ σειρών από την Amazon, συμπεριλαμβανομένων 10ετών, 20ετών, 30ετών και 40ετών ομολόγων διάρκειας.

«Πολλά διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι σήμερα το πρωί, αλλά το καθένα κλίνει προς την πτωτική κατεύθυνση» εξηγεί στο Bloomberg ο Izaac Brook, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην RBC Capital Markets.

Η έκδοση της Amazon

Η έκδοση της Amazon, η τελευταία σε μια σειρά πωλήσεων ομολόγων jumbo από τεράστιες εταιρείες cloud computing, εξέπληξε την αγορά εταιρικών ομολόγων, στο βαθμό που οι προβλέψεις των διαπραγματευτών για τον όγκο αυτή την εβδομάδα ήταν στην περιοχή των 20 δισ. έως 25 δισ. δολαρίων και περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια πουλήθηκαν τη Δευτέρα.

Η δημοπρασία τριετών ομολόγων των 58 δισ. δολαρίων, η πρώτη από τις επτά μεγάλες πωλήσεις μακροπρόθεσμου χρέους της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον Ιούλιο, έδειξε ότι θα αποφέρει απόδοση περίπου 4,18%. Τη Δευτέρα, η αναφερόμενη απόδοση ήταν μόλις 4,13%.

Οι δημοπρασίες 10ετών και 30ετών ομολόγων έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Το 10ετές ομόλογο διαπραγματεύεται περίπου στο 4,52%. Η πώληση του ομολόγου διάρκειας τον περασμένο μήνα απέφερε απόδοση 4,538%.

«Οι παραχωρήσεις στην προσφορά καταλήγουν να αποτελούν ευκαιρία αγοράς, ειδικά γύρω από καθαρά νούμερα όπως το 4,5% και το 5%» για τα 10ετή και 30ετή ομόλογα διάρκειας, δήλωσε ο George Goncalves, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής των ΗΠΑ στην MUFG.

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