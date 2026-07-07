 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης

Xρηματιστήριο Αθηνών 07.07.2026, 14:44
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ελεγχόμενη είναι η πτώση στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε λελογισμένη κατοχύρωση κερδών, δίχως να δοκιμάζουν τις στηρίξεις του γενικού δείκτη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,50% στις 2.547,55 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 140,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,49% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.470,58 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,80% στις 2.878,25 μονάδες.

Ημέρα διόρθωσης

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης, μια εξέλιξη που θεωρείται εύλογη μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί και τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει αρκετές μετοχές. Τα υψηλά κέρδη που έχουν συσσωρευτεί σε αρκετούς τίτλους δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές.

Πέρα όμως από τις ρευστοποιήσεις, η εικόνα του ταμπλό παραπέμπει και σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, καθώς καταγράφεται μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τίτλων και όχι γενικευμένη αποχώρηση από την αγορά. Ενδεικτική είναι η αυξημένη δραστηριότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), η οποία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα από την έναρξη της συνεδρίασης, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες ανακατατάξεις θέσεων.

Από τεχνικής πλευράς, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τη ζώνη των 2.540-2.550 μονάδων εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για την κίνηση προς τις 2.600 μονάδες, που αποτελούν τον επόμενο βασικό στόχο της αγοράς. Στον αντίποδα, η πρώτη σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2.520 μονάδων, επίπεδο πάνω από το οποίο διατηρείται η θετική μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα και οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της πλαγιοανοδικής τάσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει απώλειες 2,12%, με τις Cenergy, Aktor, Πειραιώς, Eurobank και Λάμδα να κινούνται με πτώση άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Βιοχάλκο, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Credia, Helleniq Energy, Εθνική, ΔΕΗ, Κύπρου, Motor Oil και Alpha Bank.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη κινούνται οι Coca Cola, Optima Bank, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo και Allwyn, χωρίς τα κέρδη να ξεπερνούν το 1%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στο profit taking «παίζει» το ΧΑ
Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση εναντίον πλοίων στο Ορμούζ
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο, φήμες για ιρανικό πλήγμα κατά πλοίου στο Ορμούζ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Πετρέλαιο: Αύξηση στα 73 δολ. καθώς η εστίαση μετατοπίζεται στην ανάκαμψη της προσφοράς και της ζήτησης
Commodities

Οριακές μεταβολές στο πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ναυτιλία: Τα 9 δισ. ευρώ του EU ETS και η μάχη για την επιστροφή των εσόδων
Ναυτιλία

Τα 9 δισ. ευρώ και το νέο τοπίο για τη ναυτιλία

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για το EU ETS, που θα καθορίσει το πλαίσιο της περιόδου 2031-2040, θεωρείται κρίσιμη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Οι γίγαντες τσιπ μνήμης δημιουργούν ένα περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει ύφεσης
Reuters Breakingviews

Πώς οι κολοσσοί των τσιπ μνήμης ετοιμάζονται για ύφεση

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεσμεύουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους με πολυετή συμβόλαια - Πολλές από τις συμφωνίες είναι τύπου "take-or-pay"

Robyn Mak
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στο profit taking «παίζει» το ΧΑ

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών το ΧΑ

Ύστερα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου δεν αποκλείονται επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Βουτιά» 5% για τον Kospi

Η έντονη πτώση στη Σεούλ οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών για τον δείκτη Kospi

Πετρέλαιο: Αύξηση στα 73 δολ. καθώς η εστίαση μετατοπίζεται στην ανάκαμψη της προσφοράς και της ζήτησης
Commodities

Οριακές μεταβολές στο πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα

Οι τιμές για το πετρέλαιο διαμορφώνονται κοντά στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν

Wall Street: Ο Dow έσπασε για λίγο το φράγμα των 53.000 μονάδων
Wall Street

Ο Dow ξεπέρασε για λίγο τις 53.000 μονάδες, ανοδικά ο Nasdaq

Οι μετοχές διατήρησαν τη θετική τους δυναμική στη Wall Street τη Δευτέρα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφομοιώνουν τα οικονομικά στοιχεία ενώ αναμένουν τις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζιτών

Latest News
ΥΠΑΑΤ: Παρεμβάσεις για την προστασία απέναντι στις επιζωοτίες
AGRO

Παρεμβάσεις για την προστασία από τις ζωονόσους

Τι ζητά το ΥπΑΑΤ από τις αρμόδιες αρχές

Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

IWG: Καλοκαιρινές διακοπές για τα παιδιά – Λιγότερο άγχος για τους γονείς που εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους 
Executive

IWG: Γιατί οι γονείς αγχώνονται το καλοκαίρι - Η σημασία της υβριδικής εργασίας

Νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG) αναδεικνύει τη σημασία της εργασίας σε χώρους κοντά στο σπίτι, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες

Μουντιάλ 2026: Αυξημένες δαπάνες στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες
Business of Sport

Άλμα στις δαπάνες σε πόλεις που φιλοξενούν αγώνες του Μουντιάλ

οι δαπάνες σε φυσικά καταστήματα εστιατορίων και μπαρ αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες,

ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας απογραφής ασανσέρ
Economy

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας απογραφής ασανσέρ

Ποια είναι τα επιχειρήματα της ΠΟΜΙΔΑ - Τι αναφέρει στην επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης

Εκπομπές ρύπων: Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας
Κλιματική αλλαγή

Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας

Το ΕΛΚ επιδιώκει πιο σταδιακή μείωση των εκπομπών για τη βιομηχανία

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος
World

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος

Οι προβλέψεις του Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού για την πορεία του χρέους στη Βρετανία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στο profit taking «παίζει» το ΧΑ

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λιπάσματα: «Πράσινο φως» για την ενίσχυση των αγροτών
AGRO

Λιπάσματα: «Πράσινο φως» στην ενίσχυση των αγροτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενίσχυση των αγροτών που πλήττονται από την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων

Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες - Στο στόχαστρο, απαρχαιωμένοι κανονισμοί, κοινόχρηστα

DeepSeek: Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

H κινεζική DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ ΑΙ

Η DeepSeek έχει αυξήσει τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ τους τελευταίους μήνες

Νέοι αγρότες: Η νέα ΚΑΠ να συνοδεύεται από πρόσθετα χρηματοδοτικά πακέτα
AGRO

Έκκληση νέων αγροτών - Η νέα ΚΑΠ να συνοδεύεται από πρόσθετα πακέτα

Να επιφέρει ανανέωση των γενεών η νέα ΚΑΠ ζητούν οι νέοι αγρότες της ΕΕ

ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα
Φυσικό αέριο

Κυρίαρχο το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές αερίου - Κόμβος η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ το α' εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές αερίου ήταν 43,09 TWh - Οι ΗΠΑ προμήθευσαν 12,67 TWh LNG - Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Χρήστος Κολώνας
Βιωσιμότητα: Οι 10 κορυφαίες πόλεις για το 2026
World

Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου το 2026

Ποιες πόλεις βρίσκονται στο Top-10 του 2026, με βάση τους δείκτες βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής της EIU

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Business

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» στις δανειακές συμβάσεις,

Θεσπίζεται διπλό πλαφόν και στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό κόστος πίστωσης

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Τα νέα της αγοράς

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

Οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν εξειδικευμένη χαρτογράφηση και στη NAK Insurance Brokers απαντάμε με υψηλή τεχνογνωσία, analytics και tailor-made λύσεις διαχείρισης κινδύνου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies