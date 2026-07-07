ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

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Με ένα ακόμα κύμα καύσωνα να έρχεται από τον Ατλαντικό, η Ευρώπη είναι πιθανό να ζήσει «περισσότερες φονικές εβδομάδες», προειδοποίησε την Δευτέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στη νότια Ισπανία αναμένεται να φθάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου, δήλωσε ο Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Ο Κλούγκε ανέφερε ότι είχε την Δευτέρα επείγουσα επικοινωνία με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συζητήσουν τα διδάγματα από το πρόσφατο κύμα καύσωνα και τις προετοιμασίες για το επόμενο.

Οι χώρες με σχέδια δράσης για τους καύσωνες ανταποκρίθηκαν ταχύτερα και προστάτευσαν καλύτερα τους πληθυσμούς τους από τον καύσωνα του Ιουνίου, είπε ο Κλούγκε σύμφωνα με το Reuters, επισημαίνοντας ωστόσο ότι λιγότερες από τις μισές χώρες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ εφαρμόζουν τέτοια μέτρα.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα World Weather Attribution, ο καύσωνας που διήρκεσε από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη και ήταν σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά 3.700 πλεονάζοντες θανάτους, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στους 1.000 πλεονάζοντες θανάτους που είχε αναφέρει νωρίτερα η Ισπανία. Ο απολογισμός είναι προσωρινός και μπορεί να αυξηθεί, προειδοποίησαν οι αρχές.

«Το έργο που έχουμε μπροστά μας χωρίζεται σε δύο μέτωπα» είπε ο Κλούγκε. «Να διορθώσουμε όσα απέτυχαν τις τελευταίες εβδομάδες, πριν έρθει το επόμενο κύμα καύσωνα, και να οικοδομήσουμε συστήματα υγείας που δεν θα ανταποκρίνονται απλώς στην ακραία ζέστη αλλά θα είναι προετοιμασμένα για αυτή».