Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί

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Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί των τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του και να θέσει εν αμφιβόλω τη θετική τάση που έχει αναπτύξει.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,72% στις 2.541,99 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.541,93 μονάδων (-0,72%) και 2.567,38 μονάδων (+0,28%). Ο τζίρος ανήλθε στα 369,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 8,6 εκατ. τεμάχια αξίας 58,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,74% στις 6.454,83 μονάδες, ενώ στο -0,61% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.200,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,47% στις 2.858,86 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών

Διορθωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εικόνα απόλυτα φυσιολογική μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί και τις σημαντικές αποδόσεις που έχουν καταγράψει αρκετοί τίτλοι το τελευταίο διάστημα. Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών κυριάρχησαν, χωρίς ωστόσο να αλλοιώσουν τη συνολικά θετική εικόνα.

Το ταμπλό, πάντως, έδειξε ότι οι ρευστοποιήσεις δεν είχαν χαρακτήρα μαζικής εξόδου κεφαλαίων. Αντίθετα, η αυξημένη δραστηριότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα) και η εικόνα των επιμέρους μετοχών παρέπεμψαν περισσότερο σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και μεταφορά θέσεων μεταξύ τίτλων, παρά σε αλλαγή της επενδυτικής στάσης απέναντι στην ελληνική αγορά.

Στήριγμα στο επενδυτικό κλίμα εξακολουθούν να προσφέρουν οι διαδοχικές θετικές εκθέσεις εγχώριων και ξένων επενδυτικών οίκων για τις ελληνικές μετοχές και το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες ενισχύουν την αισιοδοξία για τις προοπτικές της αγοράς και περιορίζουν τον κίνδυνο μιας πιο εκτεταμένης διόρθωσης.

Παράλληλα, όσο πλησιάζει η περίοδος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, η επενδυτική προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα εταιρικά μεγέθη. Η αγορά αναμένεται να παραμείνει επιλεκτική, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε εταιρείες που εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και ελκυστικές αποτιμήσεις.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τη ζώνη των 2.540-2.550 μονάδων διατηρεί ενεργό το σενάριο κίνησης προς τις 2.600 μονάδες, που αποτελούν τον επόμενο βασικό στόχο της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή των 2.520 μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη, με την παραμονή του δείκτη πάνω από αυτό το επίπεδο να διατηρεί ανέπαφη την πλαγιοανοδική τάση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημείωσε απώλειες 2,42%, με τις Eurobank, Λάμδα, Εθνική, Πειραιώς, Motor Oil, Aktor, Metlen, Τιτάν, Βιοχάλκο και Credia Bank να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Alpha Bank, Helleniq Energy, Κύπρου, ΔΕΗ, Jumbo, Aegean, Allwyn, ΔΑΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η Coca Cola έδωσε πολύτιμες βοήθειες με το άλμα του 2,22% που σημείωσε, ενώ θετικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ και Optima Bank. Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο ΟΤΕ.