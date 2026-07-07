ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗ

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«Καμπανάκι» από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τις απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών, προτείνοντας παράλληλα και τρόπους προστασίας τους από τους επιτήδειους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εφιστά την αυξημένη προσοχή των πολιτών σε περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης κατά τα οποία επιτήδειοι προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή υπαλλήλους εταιρειών του ενεργειακού τομέα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά και ενημερώνουν ψευδώς τους πολίτες για υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας ζητώντας από τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που έχουν στις κατοικίες τους.

Απώτερος στόχος των δραστών είναι η πρόκληση ανησυχίας και πανικού στους πολίτες ώστε τα θύματά τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους ή να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία.

Η ΡΑΑΕΥ ενημερώνει ότι ποτέ και για κανέναν λόγο ούτε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, ούτε υπάλληλοι εταιρειών του ενεργειακού τομέα πρόκειται να ζητήσουν χρήματα και κοσμήματα από τους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΑΕΥ προτρέπει τους πολίτες να μην εφησυχάζουν και συνιστά: