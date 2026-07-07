 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Human Resources"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 07.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Χρονιά εφαρμογής των αλλαγών στον τρόπο χορήγησης και διαχείρισης της ετήσιας κανονικής άδειας είναι το 2026, καθώς από τις αρχές του έτους τέθηκε σε ισχύ το νέο  καθεστώς, χωρίς ωστόσο, να θίγεται ο βασικός κορμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της ευελιξίας, αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το δικαίωμα στην άδεια παραμένει ακέραιο ως προς τη διάρκειά του και τη σύνδεσή του με τα έτη προϋπηρεσίας, αλλάζει όμως ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στο έτος.

Η βασική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας. Έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2026, η άδεια δεν θα χρειάζεται να λαμβάνεται υποχρεωτικά ενιαία, καθώς θεσμοθετείται η τμηματική χορήγησή της, η οποία γίνεται έπειτα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Η άδεια θα μπορεί να κατανέμεται σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, με σαφείς ελάχιστες διάρκειες. Κάθε τμήμα άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο και έξι ημέρες για το εξαήμερο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικός χρόνος ανάπαυσης.

Παραμένει, η ανάγκη συνεννόησης εργοδότη και εργαζομένου για τον χρόνο χορήγησης της άδειας. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός επίλυσης διαφορών.

Εργάνη

Σημαντική αλλαγή επέρχεται και στη διοικητική διαδικασία. Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα επιβάρυνε τις επιχειρήσεις με πρόσθετες δηλώσεις. Στη θέση της, εισάγεται απολογιστική καταχώριση της άδειας, η οποία θα πραγματοποιείται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το διοικητικό βάρος, ενώ διατηρείται η δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Τι δεν αλλάζει

Παρά τις αλλαγές, ο πυρήνας της ετήσιας κανονικής άδειας παραμένει αμετάβλητος. Η διάρκειά της εξακολουθεί να καθορίζεται από την προϋπηρεσία και το είδος της εργασιακής σχέσης, ενώ δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη που προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50%των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει την άδειά του στο διάστημα από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

Διάρκεια

Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.

Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα, Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει  σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση τις 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με  πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με  εξαήμερο .

Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη, η άδεια αυξάνεται κατά μία  εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25  εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο  ή τις 26 εργάσιμες  ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί δύο έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.

Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο  με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).

Επίσης οι μισθωτοί, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλαδή 26 ημέρες  για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο
Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Επίδομα αδείας: Πότε θα καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας

Πώς υπολογίζεται - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Κρυπτονομίσματα: Έτοιμη η νέα ρύθμιση για φόρο 15% στην υπεραξία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η τελική ρύθμιση για τον φόρο στα crypto

Στην επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία από τις αγοραπωλησίες σε κρυπτονομίσματα καταλήγει το ΥΠΟΙΚ – Θα αφορά και τις συναλλαγές της τελευταίας πενταετίας

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX
Markets

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

Στα 235 δολάρια η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 45,1%

Τουρισμός: Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Τουρισμός

Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ

H συνεργασία βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση

Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο

H CFC, επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο LSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διανυκτερεύσεις: Tο 31% του ετήσιου αριθμού καταγράφονται Ιούλιο – Αύγουστο – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Οι 60 ημέρες που κρίνουν ολόκληρη την τουριστική σεζόν

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αντιπροσώπευαν το 31% του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ
Wall Street

Υπό την πίεση των τσιπ η Wall Street

Η Wall Street εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με AI

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο σχέδιο για ασφαλή χρήση της AI και ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας
Τεχνολογία

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο δράσης για AI και κυβερνοασφάλεια

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην ασφαλή χρήση προηγμένων μοντέλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων AI για την κυβερνοάμυνα

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies