ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

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Τον Λιμένα Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε εχθές ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., κα Αγγελική Σαμαρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Ιωάννης Τσάρας και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας. Κατά την επίσκεψη, ο κ. Κικίλιας συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του και τον Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κο. Δημήτρη Κούβελα, ξεναγήθηκε στον εργοταξιακό χώρο της επέκτασης του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και τα βασικά τεχνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του έργου. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της ΟΛΘ Α.Ε. και επένδυση στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της ΟΛΘ Α.Ε. και το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει αναβαθμίσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διασύνδεση του λιμένα με τον αστικό ιστό και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των έργων διασυνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με έμφαση στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Προβλήτα 6. Επισημάνθηκε ότι η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο χάρτη της εφοδιαστικής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και οι επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, οι οποίες ενισχύουν τον τουριστικό ρόλο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του λιμενικού συστήματος της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η συμβολή του λιμένα στην περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες για τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. H ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το λιμάνι, όπως τα logistics, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κρουαζιέρα, οι μαρίνες και ο θαλάσσιος τουρισμός, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης για την τοπική κοινωνία. Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους στον τόπο τους, με πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής και κοινωνικής εξέλιξης. Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυναμική του λιμανιού συμβάλλει ευρύτερα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επένδυση για την επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί τον κεντρικό μοχλό υλοποίησης αυτού του οράματος, θωρακίζοντας τη θέση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως κορυφαίου εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., κα Αγγελική Σαμαρά, δήλωσε: «Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας. Το όραμά μας και οι στόχοι μας είναι κοινοί: η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως διεθνούς κόμβου εμπορίου, μεταφορών και ανάπτυξης. Η επίτευξη τους προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε., της Πολιτείας και όλων των αρμόδιων φορέων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του λιμένα, προς όφελος της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της εθνικής οικονομίας. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, η οποία αντικατοπτρίζει το όραμα και τον σχεδιασμό του μετόχου και της διοίκησης για ένα λιμάνι που θα δημιουργεί αξία για την πόλη και την περιοχή. Είμαστε χαρούμενοι που η Πολιτεία, διά του κ. Κικίλια, υποστηρίζει το επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πολλαπλασιαστή ανάπτυξης για ολόκληρη την κοινωνία.»

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, πρόσθεσε: «Η επίσκεψη του Υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο δυναμικού μετασχηματισμού του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του Προβλήτα 6 ενισχύει τη δυναμικότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιμένα, ενώ τα έργα διασυνδεσιμότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης. Ταυτόχρονα, η σημασία και η κρισιμότητα του έργου για ολόκληρη την περιοχή μας, υπογραμμίζουν την ανάγκη να ολοκληρωθεί ανεμπόδιστα ο σχεδιασμός μας ώστε η Βόρεια Ελλάδα, πολύ σύντομα, να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της δίνει ο Προβλήτας 6. Το πολυδιάστατο επενδυτικό μας πλάνο εξασφαλίζει ένα μέλλον ισχυρής ανάπτυξης για τον Λιμένα, αλλά και σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία θα τονώσουν την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία.»