Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στις αγορές – Ράλι στο πετρέλαιο

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Βουτιά κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ισχύ της συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι το πλαίσιο συνεννόησης που είχε οδηγήσει στην κατάπαυση του πυρός είναι πλέον «νεκρό».

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο οποίος μέχρι το μεσημέρι υποχωρούσε κατά περίπου 0,4%, διεύρυνε μετά τις δηλώσεις τις απώλειές του, κλείνοντας τελικά στο -1,7% και στις 535 μονάδες, καθώς οι επενδυτές να υποβαθμίζουν τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης και προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Η επιδείνωση του κλίματος αποτυπώθηκε άμεσα και στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,84% στις 10.469 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 2,35% στις 24.865 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,33% στις 8.239 μονάδες.

Μέσα στο αρνητικό κλίμα, οι ενεργειακές εταιρείες κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η Shell ενισχύθηκε κατά 2,5%, ενώ η BP σημείωσε άνοδο 1,8%, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν υψηλότερα έσοδα για τον κλάδο σε περίπτωση παρατεταμένης ανόδου των τιμών του αργού.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του Μνημονίου Συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο είχε οδηγήσει στην παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας των 60 ημερών που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο.

«Κάνουμε μια συμφωνία και όλοι συμφωνούν. Καμία πυρηνική δραστηριότητα. Κλείνουμε τη συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο και λένε ότι δεν συζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Είναι τρελοί. Για μένα, η συμφωνία έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κατάρρευση του μνημονίου αφαιρεί το βασικό διπλωματικό «δίχτυ ασφαλείας» που είχε επιτρέψει στις διεθνείς αγορές να σταθεροποιηθούν μετά τις εντάσεις του Ιουνίου.

Παράλληλα, ενισχύονται οι φόβοι ότι η διάλυση της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά αυστηρών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας εκ νέου τη διέλευση εμπορικών πλοίων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Εξού και οι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στην αγορά ενέργειας. Τα συμβόλαια του Brent, τα οποία ήδη κινούνταν ανοδικά κατά περίπου 2% νωρίς το πρωί, ενίσχυσαν τα κέρδη τους στο 5,4%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τον κίνδυνο σοβαρής διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η νέα γεωπολιτική ένταση ουσιαστικά ανέτρεψε την αποκλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων στις τιμές των καυσίμων, επαναφέροντας το λεγόμενο «γεωπολιτικό ασφάλιστρο» στις αγορές πετρελαίου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουνίου.

Πρόκειται για την πρώτη αναλυτική αποτύπωση των συζητήσεων υπό τον νέο πρόεδρο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh). Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς σχεδόν οι μισοί αξιωματούχοι της Fed είχαν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων εξαιτίας των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Μια πιο «επιθετική» (hawkish) στάση στα πρακτικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων διεθνώς.

Στο -2% φρέναρε το sell off στο Χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το άκρως αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η δημόσια παραδοχή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο είχε αποτελέσει τη βάση για την εύθραυστη εκεχειρία του Ιουνίου, «έχει τελειώσει».

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,14% στις 2.487,60 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.520,90 μονάδων (-0,83%) και 2.457,35 μονάδων (-3,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 360,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,9 εκατ. τεμάχια αξίας 41,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,17% στις 6.314,54 μονάδες, ενώ στο -1,69% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.146,21 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,11% στις 2.798,21 μονάδες.