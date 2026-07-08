 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος

Την απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υφ. Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

Κατασκευές 08.07.2026, 19:33
Σχολιάστε
Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την απόφαση να απαγορευθεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα, για λόγους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, από το βήμα της Βουλής.

Ταχιάος: Ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας

Ο υφυπουργός απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης του υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, τονίζοντας ότι «οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον οδικό άξονα περιόρισαν στο ελάχιστο τόσο τα ατυχήματα όσο και τα δυστυχήματα. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της παράκαμψης του αυτοκινητοδρόμου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, το οποίο ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια των μετακινουμένων και των κατοίκων των οικισμών, έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη κατ΄εντολή των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και επίκειται η έκδοση του ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση».

Πού θα ισχύουν οι απαγορεύσεις

Σύμφωνα με την Απόφαση, θα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων στα παρακάτω σημεία:

• στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ακτής Δυμαίων μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου.

• στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου: από τη συμβολή της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου μέχρι τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

• στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου με τη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, έως τη συμβολή της Ν.Ε.Ο. με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας.

• στην Επαρχιακή Οδό Γαστούνης – Αυγείου: από τη συμβολή της με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Γαστούνης, μέχρι τη συμβολή της με την Ν.Ε.Ο.

• στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Μουζακίου: από τη συμβολή της με τον ανισόπεδο κόμβο Αμαλιάδας, μέχρι την οδό Καλαβρύτων και

• στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Κουρούτας: από την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι και τη συμβολή της με τη Ν.Ε.Ο.

«Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν πολύ σύντομα, αμέσως μετά την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Τι είπε για τα διόδια

Σχετικά με την αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, οι οποίες είχαν προκληθεί κατά τη φάση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινές τοπικές εργασίες επιδιόρθωσης, ο υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι έχει ήδη ζητηθεί από τον παραχωρησιούχο να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασής τους, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και να ενημερώσει για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Απαντώντας στην κριτική για το ύψος των διοδίων, ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του παραχωρησιούχου και πολύ περισσότερο του Δημοσίου να επιβάλει μείωση των διοδίων, καθώς το κόμιστρο καθορίζεται βάσει των συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται.

Ειδικά σε ό, τι αφορά στην Ολυμπία Οδό, εφαρμόζεται το υβριδικό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί και στο τμήμα Πατρών – Πύργου, μόλις εγκατασταθούν οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων αναλογικής χρέωσης κομίστρου. «Όταν θα εφαρμοστεί το σύστημα της αναλογικής χρέωσης, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα άλλοθι σε όσους χρησιμοποιούν σήμερα το παράπλευρο δίκτυο, προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025
Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
World

Η αφθονία τόνου δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
World

Οι όμιλοι streaming θέλουν να μεταδώσουν τα επόμενα μουντιάλ στις ΗΠΑ
Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
Κατασκευές

Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
World

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καύσιμα: Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές μετά τον πόλεμο
Πετρέλαιο

Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές στα καύσιμα μετά τον πόλεμο

Πώς κινούνται οι τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα - Ακολουθούν την πορεία του Μπρεντ και του Platts; - Το νέο τοπίο στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά - Η εποχή μετά το πλαφόν

Χρήστος Κολώνας
Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets
Upd: 19:19

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Κατασκευές
Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
Κατασκευές

Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος

Την απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υφ. Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

Μετρό: Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1
Κατασκευές

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Γραμμή 1 του Μετρό

AKTOR: Το deal με MOH ξεκλειδώνει έργα στην κυκλική οικονομία
Business

Ισχυρή θέση για έργα 9,5 δισ. χτίζει ο AKTOR - Το deal με MOH

Ο Όμιλος AKTOR αν κλείσει το deal με Motor Oil για Ηλέκτωρ και Thalis θα διεκδικήσει έργα απορριμμάτων και διαχείρισης υδάτων

Χρήστος Κολώνας
ΥΠΕΝ: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για νέα έργα ύδρευσης σε 7 δήμους
Κατασκευές

Νέα έργα 10,3 εκατ. ευρώ κατά της λειψυδρίας σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο

Το ΥΠΕΝ προχωρά στη χρηματοδότηση επτά νέων έργων ύδρευσης σε ισάριθμους δήμους, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Ταχιάος: «Η Θράκη χρειάζεται μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική» – Τι είπε για τα διόδια της Εγνατίας Οδού
Επικαιρότητα

Ταχιάος: Η Θράκη στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού

Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Θράκης απαιτεί ενιαίο κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ ξεκαθάρισε το πλαίσιο που ισχύει για τις απαλλαγές διοδίων στην Εγνατία Οδό

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

Ταχιάος: Σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές ενισχύουν τον αναπτυξιακό ρόλο της Θράκης
Επικαιρότητα

Ταχιάος: Οι υποδομές αλλάζουν τον αναπτυξιακό χάρτη της Θράκης

Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθαρίζει το καθεστώς των διοδίων στην Εγνατία Οδό και αναδεικνύει τις επενδύσεις που ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Θράκης

Latest News
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025

Οι εξαγωγές αλουμινίου του ElvalHalcor έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου

Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
World

Η αφθονία τόνου δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες

Η Ιαπωνία εγκρίνει πρόταση για αύξηση της ποσόστωσης αλιείας μεγάλου τόνου κατά 25% τον επόμενο χρόνο

Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
World

Οι όμιλοι streaming θέλουν να μεταδώσουν τα επόμενα μουντιάλ στις ΗΠΑ

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIFA και μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες., και το πακέτο θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισ. δολ.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
Κατασκευές

Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος

Την απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υφ. Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
World

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Το ΔΝΤ βλέπει ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2027 ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πληθωρισμό

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων
Ακίνητα

Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα...τετραγωνικά

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στις αγορές – Ράλι στο πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Βουτιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ράλι στο πετρέλαιο

Βουτιά κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - Oι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στην αγορά ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης στον Economist: Οι οκτώ στόχοι για την Ελλάδα του 2030
Economy

Χατζηδάκης στον Economist: Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ψέματα και η ασχετοσύνη θα πάνε τη χώρα πίσω

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής
Λιμάνια

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής

Τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή μελέτη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Κυβέρνηση Τραμπ: Πιέζει τα κορυφαία σούπερ μάρκετ για τις τιμές του βοδινού
World

Ο Τραμπ πιέζει κορυφαία σούπερ μάρκετ για τιμές βοείου

Με εντολή Τραμπ, αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας επικοινώνησαν με παντοπωλεία, σχετικά με τις τιμές του βοδινού κρέατος ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς
World

Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς

Ο Γουόρς έφερε αλλαγές στη δήλωση πολιτικής, έχει προαναγγείλει αλλαγές στη Fed και εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα πρακτικά

Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ

Τι αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο

Στο 30o Annual Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι, οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Αγγελική Φράγκου, δύο από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές, περιέγραψαν έναν κλάδο που λειτουργεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης κρίσης — και που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αξία για κράτη, οικονομίες και επιχειρήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο -2% φρέναρε το sell off
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο -2% φρέναρε το sell off στο Χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το άκρως αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ναυτιλία: Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο
Ναυτιλία

Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να «χτίζουν» στόλο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα containerships και στα bulk carriers

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies