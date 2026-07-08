Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος

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Την απόφαση να απαγορευθεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα, για λόγους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, από το βήμα της Βουλής.

Ταχιάος: Ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας

Ο υφυπουργός απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης του υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, τονίζοντας ότι «οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον οδικό άξονα περιόρισαν στο ελάχιστο τόσο τα ατυχήματα όσο και τα δυστυχήματα. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της παράκαμψης του αυτοκινητοδρόμου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, το οποίο ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια των μετακινουμένων και των κατοίκων των οικισμών, έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη κατ΄εντολή των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και επίκειται η έκδοση του ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση».

Πού θα ισχύουν οι απαγορεύσεις

Σύμφωνα με την Απόφαση, θα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων στα παρακάτω σημεία:

• στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ακτής Δυμαίων μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου.

• στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου: από τη συμβολή της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου μέχρι τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

• στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου με τη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, έως τη συμβολή της Ν.Ε.Ο. με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας.

• στην Επαρχιακή Οδό Γαστούνης – Αυγείου: από τη συμβολή της με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Γαστούνης, μέχρι τη συμβολή της με την Ν.Ε.Ο.

• στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Μουζακίου: από τη συμβολή της με τον ανισόπεδο κόμβο Αμαλιάδας, μέχρι την οδό Καλαβρύτων και

• στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Κουρούτας: από την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι και τη συμβολή της με τη Ν.Ε.Ο.

«Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν πολύ σύντομα, αμέσως μετά την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Τι είπε για τα διόδια

Σχετικά με την αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, οι οποίες είχαν προκληθεί κατά τη φάση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινές τοπικές εργασίες επιδιόρθωσης, ο υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι έχει ήδη ζητηθεί από τον παραχωρησιούχο να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασής τους, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και να ενημερώσει για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Απαντώντας στην κριτική για το ύψος των διοδίων, ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του παραχωρησιούχου και πολύ περισσότερο του Δημοσίου να επιβάλει μείωση των διοδίων, καθώς το κόμιστρο καθορίζεται βάσει των συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται.

Ειδικά σε ό, τι αφορά στην Ολυμπία Οδό, εφαρμόζεται το υβριδικό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί και στο τμήμα Πατρών – Πύργου, μόλις εγκατασταθούν οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων αναλογικής χρέωσης κομίστρου. «Όταν θα εφαρμοστεί το σύστημα της αναλογικής χρέωσης, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα άλλοθι σε όσους χρησιμοποιούν σήμερα το παράπλευρο δίκτυο, προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.