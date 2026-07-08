Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ

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Στην αγορά 950.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 14,81 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα κατά την περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι μετοχές αποκτήθηκαν μέσω του Euronext Athens, με μέση σταθμισμένη τιμή 15,5909 ευρώ ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ής Απριλίου 2026, ενώ είχε προηγηθεί και η σχετική έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 8 Ιουνίου 2026.

Εθνική Τράπεζα: Η ανακοίνωση

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/04/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 12/06/2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 08/06/2026 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 22/06/2026 και 01/07/2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 30/06/2026 έως και 06/07/2026 απέκτησε συνολικά 950.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €15,5909 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.811.375,00.

Συγκεκριμένα, κατά την προαναφερθείσα περίοδο εκτελέστηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 19.266.792 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,11% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens.