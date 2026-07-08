Αγορές: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως μετά τις δηλώσεις Τραμπ

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Σοκ στις παγκόσμιες αγορές προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Αγκυρα όπου πραγματοποιείται η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε», εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχωρούσαν κατά 351 μονάδες ή 0,67% έως στις 12.3ο ώρα Ελλάδος (4:30 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, διευρύνοντας τις απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα futures που συνδέονται με τον S&P 500 κατέγραφαν πτώση 0,44%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούσαν κατά 0,54%.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 σημειώνει αυτή την ώρα πτώση 1,82%, με όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια και τους κλάδους να διολισθαίνουν στο «κόκκινο», πλην του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 2,40%, ο FTSE 1,59% και ο CAC κατά 2,18%

Αλμα στο πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού για παράδοση Αυγούστου σημείωσαν άλμα 5,38% στα 74,31 δολάρια ανά βαρέλι μετά τα σχόλια του Τραμπ. Τα futures του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν άλμα 5,31% στα 78,10 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι ανανεωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή διέκοψαν αυτό που είχε εξελιχθεί σε ένα ολοένα και πιο εφησυχασμένο αφήγημα της αγοράς, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, αφού για αρκετές εβδομάδες προεξοφλούσαν μια ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση», ανέφερε σε σημείωμά της το πρωί της Τετάρτης η Daniela Hathorn, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Capital.com.

Τι προηγήθηκε στη Μ. Ανατολή

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά του Ιράν το βράδυ της Τρίτης, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών ανακάλεσε την άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει το πετρέλαιό του ανά τον κόσμο, υπό το φως των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τα πλήγματα «κατάφωρη παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας» στο οποίο είχαν καταλήξει η Ουάσιγκτον και το Ιράν τον περασμένο μήνα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, όπως έχουν επανειλημμένα δείξει, δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια του Ιράν έναντι της αμερικανικής στρατιωτικής επιθετικότητας», ανέφερε το υπουργείο, σύμφωνα με μετάφραση της Google.

Μιλώντας την Τετάρτη το μεσημέρι σε δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κάλυψε πλήρως τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ ήταν «απολύτως απαραίτητα».

Καθόλου εγγυημένη η συμφωνία

«Οι τελευταίες επιθέσεις υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι, ενώ η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, μια διαρκής συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κάθε άλλο παρά εγγυημένη είναι. Οι αγορές είχαν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η σύγκρουση θα υποχωρούσε σταδιακά στο παρασκήνιο, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι αυτή η υπόθεση ενδέχεται να ήταν πρόωρη».