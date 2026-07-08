Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλυδωνίζει την αγορά ο Τραμπ, γενικεύεται το sell off λόγω Ιράν

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Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 2,54% στις 2.477,31 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 197 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 2,57% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.288,83 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,58% στις 2.785,03 μονάδες.

Τάραξε τα… ύδατα ο Τραμπ

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «χαμένο χρόνο» οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, την ώρα που η ήδη εύθραυστη εκεχειρία φαίνεται να οδηγείται σε κατάρρευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν έχει πλέον «τελειώσει», χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς ηγέτες «άρρωστους», μετά το νέο κύμα επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο που επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Οι επενδυτές στράφηκαν σε κινήσεις αποφυγής ρίσκου, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να διευρύνουν τις απώλειές τους, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχεται και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης της Euronext Athens υποχωρεί μάλιστα κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων και αυτή την ώρα χάνει ακόμη και τη στήριξη των 2.480 μονάδων, με την τελική εικόνα της συνεδρίασης να αναμένεται να διαμορφωθεί έως το κλείσιμο της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημειώνει απώλειες 5,21%, με τις Metlen, Λάμδα, Aegean, Βιοχάλκο, Optima Bank, Allwyn και Coca Cola να χάνουν πάνω από 3%.

Άνω του 2% είναι η πτώση σε Eurobank, Alpha Bank, Aktor, ΔΑΑ, Πειραιώς, Τιτάν, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Credia Bank.

Οι απώλειες σε Jumbo, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ και Motor Oil ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Helleniq Energy και Κύπρου. Η ΕΥΔΑΠ, η μόνη στον FTSE 25, σε θετικά εδάφη, κερδίζει 0,50%.