 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Sports"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Media Industry"
    [1]=>
    string(6) "Soccer"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Sports"
}

FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIFA και μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες., και το πακέτο θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισ. δολ.

World 08.07.2026, 19:45
Σχολιάστε
FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας νέος «πόλεμος» μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων ψυχαγωγίας και streaming αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, καθώς η FIFA προετοιμάζεται να διαθέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2030 και του 2034 στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με το CNBC, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς παρόχους, αλλά επεκτείνεται στους κολοσσούς του streaming, γεγονός που αναμένεται να εκτοξεύσει το τίμημα της συμφωνίας.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων συγκαταλέγονται το Netflix, η Disney και το YouTube της Alphabet, τα οποία φέρονται έτοιμα να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Fox, του σημερινού κατόχου των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Στη διεκδίκηση θα μπορούσαν επίσης να εισέλθουν η Amazon, η οποία διαθέτει ήδη δικαιώματα για το UEFA Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Apple, που κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης του αμερικανικού πρωταθλήματος MLS.

Οι πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ της FIFA και των ενδιαφερόμενων εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ήδη ενημερώσει τους πιθανούς αγοραστές ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα μετάδοσης στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στις ΗΠΑ ενδέχεται να πωληθούν ως ενιαίο πακέτο.

Μπενφίκα

Πόσα μπορεί να βγάλει η FIFA

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία της συμφωνίας, καθώς θα υποχρεώσει τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν το σύνολο της αμερικανικής αγοράς αντί μόνο ενός γλωσσικού κοινού. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Fox είχε καταβάλει περίπου 485 εκατ. δολάρια για τα αγγλόφωνα δικαιώματα, ενώ η Telemundo της NBCUniversal περίπου 600 εκατ. δολάρια για την ισπανόφωνη μετάδοση.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι αυτή τη φορά η αξία των δικαιωμάτων θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 2 δισ. δολαρίων για κάθε διοργάνωση στις ΗΠΑ, αντανακλώντας τόσο την εκρηκτική ανάπτυξη των υπηρεσιών streaming όσο και την αυξανόμενη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά.

Η FIFA επιλέγει να διαθέτει τα δικαιώματα ανά χώρα και όχι σε παγκόσμια βάση, καθώς σε πολλές αγορές ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τη μετάδοση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ωστόσο, η αμερικανική αγορά θεωρείται η πλέον προσοδοφόρα, χάρη στα υψηλά διαφημιστικά έσοδα και τη μεγάλη δυναμική τηλεθέασης.

Για τις πλατφόρμες streaming, το Μουντιάλ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης νέων συνδρομητών. Το Netflix, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών του 2027 και του 2031, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων. Αντίστοιχα, η Disney θα μπορούσε να αξιοποιήσει τόσο το ESPN όσο και το ελεύθερο δίκτυο ABC, προσφέροντας στη FIFA τη δυνατότητα ευρείας κάλυψης μέσω τηλεόρασης και streaming.

Η ενιαία πώληση των αγγλόφωνων και ισπανόφωνων δικαιωμάτων θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων που μεταδίδουν τα ίδια παιχνίδια σε διαφορετικές γλώσσες. Στο τρέχον Μουντιάλ, για παράδειγμα, η Telemundo υποστηρίζει ότι αρκετοί αγγλόφωνοι θεατές παρακολουθούν τους αγώνες μέσω της πλατφόρμας Peacock, μειώνοντας το κοινό της Fox.

Οι διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης εντείνουν τον ανταγωνισμό. Η συνδρομή στο Peacock κοστίζει 10,99 δολάρια τον μήνα, ενώ η υπηρεσία Fox One τιμολογείται στα 19,99 δολάρια.

Παράλληλα, η Telemundo επένδυσε σε μια πιο ευρεία εμπορική στρατηγική, επιλέγοντας τον ηθοποιό Όουεν Γουίλσον ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της, επιχειρώντας να προσελκύσει και δίγλωσσο κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα φετινά ρεκόρ θέασης οδηγούν την ζήτηση

Αν τελικά τα δικαιώματα πωληθούν αποκλειστικά ως ενιαίο πακέτο, θεωρείται πιθανό η NBCUniversal να μην υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά, καθώς ήδη επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα του NFL και του NBA. Η στάση της εταιρείας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την απόφαση της Comcast να αποσχίσει την NBCUniversal, γεγονός που αυξάνει την πίεση για αυστηρότερο έλεγχο των επενδύσεων.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα επηρεάσει τη διαδικασία είναι οι ζώνες ώρας των δύο επόμενων διοργανώσεων. Το Μουντιάλ του 2030 θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ εκείνο του 2034 θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο φιλοξενείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης του φετινού τουρνουά δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για τη FIFA. Σύμφωνα με τη Fox Sports, πρόσφατος αγώνας των ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αγγλόφωνη μετάδοση ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερους από 26 εκατ. τηλεθεατές, ενώ σχεδόν 10 εκατ. ακόμη παρακολούθησαν την αναμέτρηση μέσω της Telemundo και της πλατφόρμας Peacock.

Ακόμη υψηλότερες ήταν οι εκτιμήσεις για τον αγώνα ΗΠΑ-Βελγίου, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 48 εκατ. θεατές σε αγγλική και ισπανική μετάδοση, σύμφωνα με την AdImpact. Ακόμη και αγώνες χωρίς τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην αμερικανική αγορά και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι τα επόμενα τηλεοπτικά δικαιώματα θα σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
World

Η αφθονία τόνου δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
World

Οι όμιλοι streaming θέλουν να μεταδώσουν τα επόμενα μουντιάλ στις ΗΠΑ
ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
World

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
Κυβέρνηση Τραμπ: Πιέζει τα κορυφαία σούπερ μάρκετ για τις τιμές του βοδινού
World

Ο Τραμπ πιέζει κορυφαία σούπερ μάρκετ για τιμές βοείου
Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς
World

Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καύσιμα: Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές μετά τον πόλεμο
Πετρέλαιο

Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές στα καύσιμα μετά τον πόλεμο

Πώς κινούνται οι τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα - Ακολουθούν την πορεία του Μπρεντ και του Platts; - Το νέο τοπίο στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά - Η εποχή μετά το πλαφόν

Χρήστος Κολώνας
Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets
Upd: 19:19

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από World
Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
World

Η αφθονία τόνου δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες

Η Ιαπωνία εγκρίνει πρόταση για αύξηση της ποσόστωσης αλιείας μεγάλου τόνου κατά 25% τον επόμενο χρόνο

FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
World

Οι όμιλοι streaming θέλουν να μεταδώσουν τα επόμενα μουντιάλ στις ΗΠΑ

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIFA και μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες., και το πακέτο θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισ. δολ.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
World

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Το ΔΝΤ βλέπει ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2027 ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πληθωρισμό

Κυβέρνηση Τραμπ: Πιέζει τα κορυφαία σούπερ μάρκετ για τις τιμές του βοδινού
World

Ο Τραμπ πιέζει κορυφαία σούπερ μάρκετ για τιμές βοείου

Με εντολή Τραμπ, αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας επικοινώνησαν με παντοπωλεία, σχετικά με τις τιμές του βοδινού κρέατος ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς
World

Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς

Ο Γουόρς έφερε αλλαγές στη δήλωση πολιτικής, έχει προαναγγείλει αλλαγές στη Fed και εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα πρακτικά

UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Gucci – L’Oréal: Η συμφωνία του μισού αιώνα και η Coty
World

Όταν η Gucci συνάντησε τη L'Oréal - Η συμφωνία και η Coty

Η νέα άδεια της Gucci με την L'Oréal αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2027 - Γιατί έφυγε νωρίτερα η Coty

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025

Οι εξαγωγές αλουμινίου του ElvalHalcor έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου

Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες
World

Η αφθονία τόνου δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες

Η Ιαπωνία εγκρίνει πρόταση για αύξηση της ποσόστωσης αλιείας μεγάλου τόνου κατά 25% τον επόμενο χρόνο

Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ
World

Οι όμιλοι streaming θέλουν να μεταδώσουν τα επόμενα μουντιάλ στις ΗΠΑ

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIFA και μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες., και το πακέτο θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισ. δολ.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταχιάος: Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος
Κατασκευές

Προς απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα-Πύργος

Την απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υφ. Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
World

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Το ΔΝΤ βλέπει ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2027 ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πληθωρισμό

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων
Ακίνητα

Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα...τετραγωνικά

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στις αγορές – Ράλι στο πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Βουτιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ράλι στο πετρέλαιο

Βουτιά κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - Oι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στην αγορά ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης στον Economist: Οι οκτώ στόχοι για την Ελλάδα του 2030
Economy

Χατζηδάκης στον Economist: Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ψέματα και η ασχετοσύνη θα πάνε τη χώρα πίσω

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής
Λιμάνια

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής

Τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή μελέτη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Κυβέρνηση Τραμπ: Πιέζει τα κορυφαία σούπερ μάρκετ για τις τιμές του βοδινού
World

Ο Τραμπ πιέζει κορυφαία σούπερ μάρκετ για τιμές βοείου

Με εντολή Τραμπ, αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας επικοινώνησαν με παντοπωλεία, σχετικά με τις τιμές του βοδινού κρέατος ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς
World

Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς

Ο Γουόρς έφερε αλλαγές στη δήλωση πολιτικής, έχει προαναγγείλει αλλαγές στη Fed και εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα πρακτικά

Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ

Τι αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο

Στο 30o Annual Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι, οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Αγγελική Φράγκου, δύο από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές, περιέγραψαν έναν κλάδο που λειτουργεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης κρίσης — και που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αξία για κράτη, οικονομίες και επιχειρήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο -2% φρέναρε το sell off
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο -2% φρέναρε το sell off στο Χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το άκρως αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ναυτιλία: Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο
Ναυτιλία

Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να «χτίζουν» στόλο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα containerships και στα bulk carriers

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies