FIFA: Netflix, Disney και YouTube θέλουν τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στις ΗΠΑ

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Ένας νέος «πόλεμος» μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων ψυχαγωγίας και streaming αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, καθώς η FIFA προετοιμάζεται να διαθέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2030 και του 2034 στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με το CNBC, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς παρόχους, αλλά επεκτείνεται στους κολοσσούς του streaming, γεγονός που αναμένεται να εκτοξεύσει το τίμημα της συμφωνίας.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων συγκαταλέγονται το Netflix, η Disney και το YouTube της Alphabet, τα οποία φέρονται έτοιμα να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Fox, του σημερινού κατόχου των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Στη διεκδίκηση θα μπορούσαν επίσης να εισέλθουν η Amazon, η οποία διαθέτει ήδη δικαιώματα για το UEFA Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Apple, που κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης του αμερικανικού πρωταθλήματος MLS.

Οι πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ της FIFA και των ενδιαφερόμενων εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ήδη ενημερώσει τους πιθανούς αγοραστές ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα μετάδοσης στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στις ΗΠΑ ενδέχεται να πωληθούν ως ενιαίο πακέτο.

Πόσα μπορεί να βγάλει η FIFA

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία της συμφωνίας, καθώς θα υποχρεώσει τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν το σύνολο της αμερικανικής αγοράς αντί μόνο ενός γλωσσικού κοινού. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Fox είχε καταβάλει περίπου 485 εκατ. δολάρια για τα αγγλόφωνα δικαιώματα, ενώ η Telemundo της NBCUniversal περίπου 600 εκατ. δολάρια για την ισπανόφωνη μετάδοση.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι αυτή τη φορά η αξία των δικαιωμάτων θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 2 δισ. δολαρίων για κάθε διοργάνωση στις ΗΠΑ, αντανακλώντας τόσο την εκρηκτική ανάπτυξη των υπηρεσιών streaming όσο και την αυξανόμενη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά.

Η FIFA επιλέγει να διαθέτει τα δικαιώματα ανά χώρα και όχι σε παγκόσμια βάση, καθώς σε πολλές αγορές ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τη μετάδοση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ωστόσο, η αμερικανική αγορά θεωρείται η πλέον προσοδοφόρα, χάρη στα υψηλά διαφημιστικά έσοδα και τη μεγάλη δυναμική τηλεθέασης.

Για τις πλατφόρμες streaming, το Μουντιάλ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης νέων συνδρομητών. Το Netflix, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών του 2027 και του 2031, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων. Αντίστοιχα, η Disney θα μπορούσε να αξιοποιήσει τόσο το ESPN όσο και το ελεύθερο δίκτυο ABC, προσφέροντας στη FIFA τη δυνατότητα ευρείας κάλυψης μέσω τηλεόρασης και streaming.

Η ενιαία πώληση των αγγλόφωνων και ισπανόφωνων δικαιωμάτων θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων που μεταδίδουν τα ίδια παιχνίδια σε διαφορετικές γλώσσες. Στο τρέχον Μουντιάλ, για παράδειγμα, η Telemundo υποστηρίζει ότι αρκετοί αγγλόφωνοι θεατές παρακολουθούν τους αγώνες μέσω της πλατφόρμας Peacock, μειώνοντας το κοινό της Fox.

Οι διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης εντείνουν τον ανταγωνισμό. Η συνδρομή στο Peacock κοστίζει 10,99 δολάρια τον μήνα, ενώ η υπηρεσία Fox One τιμολογείται στα 19,99 δολάρια.

Παράλληλα, η Telemundo επένδυσε σε μια πιο ευρεία εμπορική στρατηγική, επιλέγοντας τον ηθοποιό Όουεν Γουίλσον ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της, επιχειρώντας να προσελκύσει και δίγλωσσο κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα φετινά ρεκόρ θέασης οδηγούν την ζήτηση

Αν τελικά τα δικαιώματα πωληθούν αποκλειστικά ως ενιαίο πακέτο, θεωρείται πιθανό η NBCUniversal να μην υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά, καθώς ήδη επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα του NFL και του NBA. Η στάση της εταιρείας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την απόφαση της Comcast να αποσχίσει την NBCUniversal, γεγονός που αυξάνει την πίεση για αυστηρότερο έλεγχο των επενδύσεων.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα επηρεάσει τη διαδικασία είναι οι ζώνες ώρας των δύο επόμενων διοργανώσεων. Το Μουντιάλ του 2030 θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ εκείνο του 2034 θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο φιλοξενείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης του φετινού τουρνουά δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για τη FIFA. Σύμφωνα με τη Fox Sports, πρόσφατος αγώνας των ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αγγλόφωνη μετάδοση ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερους από 26 εκατ. τηλεθεατές, ενώ σχεδόν 10 εκατ. ακόμη παρακολούθησαν την αναμέτρηση μέσω της Telemundo και της πλατφόρμας Peacock.

Ακόμη υψηλότερες ήταν οι εκτιμήσεις για τον αγώνα ΗΠΑ-Βελγίου, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 48 εκατ. θεατές σε αγγλική και ισπανική μετάδοση, σύμφωνα με την AdImpact. Ακόμη και αγώνες χωρίς τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην αμερικανική αγορά και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι τα επόμενα τηλεοπτικά δικαιώματα θα σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ.