Τραμπ: Οι ΗΠΑ διακόπτουν σχέσεις με την Ισπανία

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Εντολή να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πως έδωσε στον υπουργό Οικονομικών του Σκοτ Μπέσεντ , χαρακτηρίζοντας τη Μαδρίτη «απαίσιο εταίρο» στο ΝΑΤΟ.

Τη δήλωση έκανε συνομιλώντας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, ασκώντας σκληρή κριτική για την -σύμφωνα με τον ίδιο- ανεπαρκή συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ.

«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μαζί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπισμένοι, κακοί άνθρωποι», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στη διαμάχη του Τραμπ με την Ισπανία σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της. Η Ισπανία είναι το μόνο μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας που δεν δεσμεύτηκε πέρυσι να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα έως το 2035.

Ισπανία: Ο γνωστός Τραμπ

Τα ισπανικά ομόλογα -τα οποία είχαν ήδη υποστεί πτώση πριν από τη συνέντευξη Τύπου- σημείωσαν περαιτέρω πτώση μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Ισπανίας να καταγράφεται τελευταία 7 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 3,5408%.

Ο ισπανικός δείκτης μετοχών IBEX 35 σημείωσε επίσης πτώση, και καταγράφηκε τελευταία με πτώση άνω του 1%.

Συνηθισμένες οι δηλώσεις Τραμπ, ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Ισπανίας.