Ακίνητα: Οι φθηνές και ακριβές περιοχές στην Αττική [πίνακες]

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Τη δυναμική τους συνεχίζουν τα ακίνητα, με τις τιμές πώλησης να κινούνται ανοδικά και τη ζήτηση να επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατά 6,1% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. H αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 9,7%.

Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Ειδικότερα, στην Αττική η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,4% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην συμπρωτεύουσα, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, αύξηση σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που διαμορφωνόταν στο 11,4%.

Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών για κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της.

Οι τιμές στα ακίνητα

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των ακριβότερων περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 4.231 ευρώ/τ.μ. και 4.063 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Π.Ε. Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίποδα, η Π.Ε. Καστοριάς παραμένει η οικονομικότερη περιοχή της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης 585 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν οι Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Η αγορά κατοικίας στην Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, με τα Νότια Προάστια να διατηρούν σταθερά τα πρωτεία στις ΜΖΤ στην αγορά κατοικιών.

Παράλληλα, περιοχές με χαμηλότερο επίπεδο τιμών συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές ετήσιες αυξήσεις.

Η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 7.364 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία των Νοτίων Προαστίων στις υψηλότερες ΜΖΤ κατοικίας.

Στον αντίποδα, ο Βαρνάβας αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 1.407 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, το Πέραμα, τα Πατήσια και οι Αχαρνές.

Ανάμεσα στις περιοχές που ξεχώρισαν το 2ο τρίμηνο του 2026 για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας, πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δροσιά, με άνοδο 30,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στην περιοχή καταγράφεται αύξηση της προσφοράς (stock) διαθέσιμων μεζονετών και κατοικιών υψηλής ενεργειακής κλάσης, οι οποίες συνήθως εμφανίζουν υψηλότερες ΜΖΤ. Ακολουθεί η Δάφνη με άνοδο 27,0%, η οποία συνοδεύεται επίσης από αύξηση του stock διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση, και συγκεκριμένα στούντιο και μεζονετών.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λυκόβρυση, ο Ταύρος και η Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 3.175 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν το Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Πυλαία, η Χαριλάου και η Τούμπα.

Στον αντίποδα, η Μυγδονία αποτελεί την οικονομικότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 938 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν η Καλλιθέα, τα Βασιλικά, η Επανομή και ο Χορτιάτης.