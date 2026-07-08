Ενρίκο Λέττα: Τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη

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Την ανάγκη μεγαλύτερης ενοποίηση και αύξησης της κλίμακας της Ευρώπης υπογράμμισε ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός, Ενρίκο Λέττα μιλώντας στο συνέδριο του Economist, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι «μικρές” σε σύγκριση με παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς και ότι οι επόμενοι 18 μήνες θα καθορίσουν αν θα εξελιχθεί σε πραγματική οικονομική δύναμη ή αν θα παραμείνει ένας μεγάλος οικονομικός χώρος που λειτουργεί με τους κανόνες άλλων.

«Αν θέλουμε να έχουμε κυριαρχία, πρέπει να ενοποιηθούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε κλίμακα. Είναι ο μόνος τρόπος.», σημείωσε ο Ενρίκο Λέττα στο συνέδριο του Economist

«Δεν βλέπω άλλη ευκαιρία σαν αυτή που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τα σχέδια, έχουμε την επίγνωση και έχουμε την αποφασιστικότητα. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε τώρα, δύσκολα θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η μόνη απάντηση είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν θέλουμε να έχουμε κυριαρχία, πρέπει να ενοποιηθούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε κλίμακα. Είναι ο μόνος τρόπος.»

Υπενθύμισε ότι όταν δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά, η οικονομία της Ιταλίας είχε περίπου το ίδιο μέγεθος με την οικονομία της Κίνας και της Ινδίας μαζί. «Σήμερα η Κίνα και η Ινδία είναι είκοσι φορές μεγαλύτερες. Το μέγεθος άλλαξε τα πάντα.»

Τα 42 μέτρα του Ενρίκο Λέττα και το σχέδιο των επόμενων 18 μηνών

Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του για την ενιαία αγορά, σημειώνοντας ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν ήδη συμφωνήσει στην προώθηση 42 συγκεκριμένων μέτρων. Πρόκειται, όπως είπε, για το σχέδιο «Μία Ευρώπη, μία αγορά», το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών αγορών, της συνδεσιμότητας αλλά και τη δημιουργία του λεγόμενου «28ου καθεστώτος», ενός ενιαίου εταιρικού δικαίου που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται ευκολότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ελπίζω όταν συναντηθούμε ξανά του χρόνου να μην έχουμε μπροστά μας 42 μέτρα αλλά μόνο δέκα, επειδή τα υπόλοιπα θα έχουν ήδη εγκριθεί.»

Ο Λέττα εκτίμησε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις λειτούργησαν ως καταλύτης για τις αποφάσεις των Βρυξελλών

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης το παράδοξο που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή βιομηχανία. «Θέλουμε να συνεχίσουμε την πράσινη μετάβαση. Όμως για να το κάνουμε χρησιμοποιούμε κινεζικές τεχνολογίες. Αν την ίδια στιγμή θέλουμε να προστατεύσουμε τη δική μας βιομηχανία, πρέπει να την προστατεύσουμε ακριβώς από αυτά τα κινεζικά προϊόντα. Αυτό είναι το μεγάλο αίνιγμα.»

Κατά την εκτίμησή του, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε ο προστατευτισμός ούτε η πλήρης εξάρτηση, αλλά μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνολογίες.

Η Γροιλανδία, ο Τραμπ και η επιτάχυνση

Ο Λέττα εκτίμησε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις λειτούργησαν ως καταλύτης για τις αποφάσεις των Βρυξελλών. «Η κρίση στη Γροιλανδία ήταν το σημείο καμπής», είπε, υποστηρίζοντας ότι μέσα στους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε ταχύτερα από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Ως παράδειγμα ανέφερε τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, την Ινδονησία, την Αυστραλία, το Μεξικό και τη Mercosur.

Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι είχαν υποτιμήσει τις αλλαγές που έφερε η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ. «Πίστευαν ότι ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ επειδή είχαν ζήσει τον “Τραμπ 1”. Ο “Τραμπ 2”, όμως, είναι εντελώς διαφορετικός.».

Oι Ευρωπαίοι είχαν υποτιμήσει τις αλλαγές που έφερε η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο “Τραμπ 2”, όμως, είναι εντελώς διαφορετικός.»

Λέττα: Η μεγάλη αδυναμία της Ευρώπης

Ο Λέττα υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών. «Έχουμε ευρώ, αλλά δεν έχουμε ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Έχουμε 27 διαφορετικές αγορές.»

Όπως εξήγησε, ενώ η Ευρώπη παράγει περίπου το 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ, η συμμετοχή της στην παγκόσμια χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση περιορίζεται στο 12%, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 25% του ΑΕΠ ελέγχουν περίπου το 60% των κεφαλαιαγορών. Κατά τον ίδιο, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα και να δώσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις και καινοτομία.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς τόσο απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις όσο και απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό

Ο ρόλος της Ελλάδας και το μήνυμα προς την Αθήνα

Ο Λέτα αφιέρωσε ιδιαίτερο μέρος της παρέμβασής του στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε διαφορετική θέση από εκείνη που κατείχε την προηγούμενη δεκαετία. Χαιρέτισε την ελληνική προεδρία του Eurogroup, λέγοντας ότι αποτελεί ένδειξη της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην Ευρώπη.

«Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα. Το γεγονός ότι σήμερα το Eurogroup βρίσκεται υπό την ηγεσία ενός Έλληνα υπουργού Οικονομικών είναι τεράστιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Κατά την άποψή του, η Αθήνα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, που θεωρεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό στοίχημα της Ένωσης.

«Δεν θέλω μια αμερικανική ή κινεζική αποικία»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς τόσο απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις όσο και απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ουκρανία θα πρέπει μελλοντικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ χαρακτήρισε ώριμη την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων.

Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν στενότερη σύνδεση με την Ένωση. Επεσήμανε ακόμη ότι «δεν θέλω το μέλλον της Ευρώπης να είναι η επιλογή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Δεν θέλω μια αμερικανική αποικία ή μια κινεζική αποικία. Θέλω να είμαστε Ευρωπαίοι.»

Το γεγονός ότι σήμερα το Eurogroup βρίσκεται υπό την ηγεσία ενός Έλληνα υπουργού Οικονομικών είναι τεράστιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση.», σημείωσε ο κ. Λέττα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας αναφέρθηκε και στο μέλλον της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές απειλές και την ανάγκη για ευελιξία στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Στάθηκε στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τονίζοντας την ανάγκη για μια νέα, αμοιβαία επωφελή σχέση, καθώς η επανένταξη δεν θεωρείται εφικτή.

Ο κ. Λέττα υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία θεωρεί έτοιμα για ένταξη στην ΕΕ

Η ενσωμάτωση των Δ. Βαλκανίων και οι εκλογές στην Ευρώπη

Ο κ. Λέττα υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία θεωρεί έτοιμα για ένταξη. Επίσης, αναφέρει ως θετικό σημάδι το επικείμενο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για ένταξη στην ΕΕ και την πιθανή επίδρασή του στη Νορβηγία.

Σημείωσε ακόμη ότι η Σουηδία και η Δανία εξετάζουν σοβαρά την ένταξη στην Ευρωζώνη. Η διεύρυνση της ΕΕ του 2004 αναφέρεται ως μεγάλη επιτυχία που ενίσχυσε την Ευρώπη, και υπογραμμίζεται ότι η τάση προσχώρησης νέων χωρών αποτελεί θετικό σημάδι για την υγεία της ηπείρου, σε αντίθεση με άλλες γεωπολιτικές οντότητες.

Τέλος, ο Ενρίκο αναφέρεται στις επικείμενες εκλογές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας ανησυχία για τις γαλλικές εκλογές λόγω του ιδιαίτερου συνταγματικού συστήματος της Γαλλίας και της ξεχωριστής θέσης του Γάλλου προέδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τόνισε τη σημασία της Ευρώπης έναντι των λαϊκιστικών τάσεων, καθώς οι λαϊκιστές ηγέτες τείνουν να γίνονται φιλοευρωπαίοι όταν αναλαμβάνουν την εξουσία.