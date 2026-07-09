 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημείο κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το «επιτελικό κράτος» αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του κράτους. Ο κατάλογος των έργων που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου

Opinion 09.07.2026, 08:55
Σχολιάστε
Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημείο κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας
Άποψη Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια βασική πλευρά της κυβερνητικής ρητορικής είναι ότι είναι αποτελεσματική. Ότι αποδίδει. Ότι παράγει έργο. Όλη η μυθολογία περί του «επιτελικού κράτους» στηρίζεται πάνω στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, πέραν όλων των άλλων, και ένας αποτελεσματικός μάνατζερ, που απαιτεί συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, και που πιέζει τους υπουργούς να δουλεύουν. Οι εβδομαδιαίες αναρτήσεις του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το ιδιαίτερο δημόσιο non paper, πάντα περιλαμβάνουν απολογισμούς του έργου που παράγει η κυβέρνηση.

Αυτή η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου αποτελεί και εμμονή των υπουργών της κυβέρνησης. Πάντοτε οι υπουργοί επιδιώκουν τη δημοσιότητα, άλλωστε αυτή είναι αναπόσπαστο τμήμα της πιθανότητας να επανεκλεγούν, αλλά για πρώτη φορά τόσο συστηματικά απαριθμούν εγκαίνια, νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα δράσης. Το timeline όσων έχουμε την ατυχία ο αλγόριθμος να μας θεωρεί «πολιτικά ζώα» πλημμυρίζει κάθε μέρα από τις σχετικές αναρτήσεις.

Και βέβαια αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να πείσει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που πραγματικά έχει κυβερνησιμότητα, που μπορεί να αναλάβει το κράτος και να το διαχειριστεί και πώς οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη δεν θα κάνει μόνο λανθασμένες πολιτικές επιλογές, αλλά και επειδή οι ιδεολογικές εμμονές θα συναντήσουν την ανικανότητα θα οδηγήσει τη χώρα στο χάος και τίποτα δεν θα δουλεύει στο κράτος.

Μόνο που όλα αυτά είναι μια μαγική εικόνα. Γιατί υπάρχει μια πολύ απλή και απτή απόδειξη ότι κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβερνητική διαχείριση. Και μάλιστα είναι μια απόδειξη μετρήσιμη και με τον δικό της κατάλογο έργων που δεν έγιναν και πρωτοβουλιών που έμειναν στη μέση: τα έργα για το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν απλώς άλλη μια πηγή χρηματοδότησης. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δανειστεί ως τέτοια, για να προσφέρει χρηματοδότηση, που θα μπορούσε να δώσει την κρίσιμη αναπτυξιακή ώθηση που χρειαζόταν μετά την πανδημία. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία, γιατί επέτρεπε να γίνουν πράξη σημαντικά σχέδια και να διαμορφωθούν οι υποδομές της επόμενης μέρας για τη χώρα.

Όμως, το Ταμείο Ανάκαμψης, με βάση τα χαρακτηριστικά που είχαν αποφασίσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ ύστερα από τη μακρά διαπραγμάτευση που χρειάστηκε, είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη λειτουργία του κράτους και την ικανότητά του να διαχειριστεί αυτές τις χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, σε αντίθεση με αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ΕΣΠΑ, δηλαδή τα χρήματα που λαμβάνει η χώρα μας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν επιτρέπει καθυστερήσεις ούτε μεταφορά σε επόμενες περιόδους. Είχε, δηλαδή, σαφή ημερομηνία λήξης και μάλιστα αναγκαία προϋπόθεση για την εκταμίευση ήταν η ολοκλήρωση των έργων.

Και τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φτάσει στην ημερομηνία λήξης του μπορούμε να δούμε και την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα. Για την ακρίβεια τα σημάδια είχαν φανεί νωρίς όταν διάφορα προγράμματα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είτε τροποποιούνταν είτε απεντάσσονταν. Ο λόγος ήταν γιατί διαπιστωνόταν ότι στη μορφή που είχαν αρχικά σχεδιαστεί δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθούν. Αυτό γινόταν διαρκώς με το τελευταίο κύμα να γίνεται αναγκαστικά τους περασμένους μήνες. Και τα έργα που απεντάχθηκαν κάποια θα γίνουν με χρήση εθνικών πόρων (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), άρα σε βάρος άλλων προτεραιοτήτων και κάποια απλώς δεν θα γίνουν παρότι ανακοινώθηκαν μετά τυμπανοκρουσιών.

Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει δώσει μια πλήρη εικόνα για το ποιο είναι το συνολικό ύψος των έργων που απεντάσσονται. Όμως, αρκετοί μιλούν για συνολικές απεντάξεις ύψους άνω των 2 δισεκατομμύριων ως προς το συνολικό κόστος των έργων (δηλαδή ευρωπαϊκοί πόροι και ιδιωτική συμμετοχή). Κοινώς λεφτά που «χάθηκαν» ενώ θα μπορούσαν να είχαν πιάσει τόπο. Και όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε σε ποια κατάσταση θα είναι τελικά όσα παρέμειναν ενταγμένα.

Και βέβαια όλα αυτά χωρίς να έχει γίνει μέχρι τώρα ένας πραγματικός απολογισμός πόσα από αυτά τα ποσά που όντως χρησιμοποιήθηκαν έπιασαν τόπο, ποια είναι η ποιότητα (αλλά συχνά και η χρησιμότητα) των παραδοτέων, σε ποιο βαθμό όντως θα συμβάλουν σε μια αναπτυξιακή δυναμική.

Και αυτό γιατί έχει γίνει σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος των έργων σχεδιάστηκε με βάση το κριτήριο της απορροφησιμότητας παρά της χρησιμότητας ή της αναπτυξιακής συμβολής. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε παραδείγματα εταιριών που εκτινάχθηκαν ως προς τον τζίρο και την κερδοφορία μέσα από τη διαχείριση τέτοιων κονδυλίων, με σαφείς ενδείξεις ότι ορισμένες από αυτές έχουν εκφράσει την «ευγνωμοσύνη» τους στην κυβέρνηση μέσα από τη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός φιλοκυβερνητικού μηντιακού οικοσυστήματος.

Την ίδια στιγμή εμβληματικά υποτίθεται έργα – όπως αυτά που θα έφερναν σημαντικό ερευνητικό δυναμικό στη χώρα –, αναγκαίες υποδομές άρδευσης και πολιτικής προστασίας, ή σημαντικές συνεισφορές στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών όπως το Σπίτι ΙΙ, απεντάσσονταν με αναζήτηση άλλων πόρων. Για να μην αναφερθούμε στους χιλιάδες ασφαλισμένους που είδαν να ακυρώνονται διαγνωστικές εξετάσεις που είχαν προγραμματίσει εξαιτίας της λήξης του προγράμματος.

Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε έννοια χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης. Αποτυπώνουν ότι μια κυβέρνηση που λειτουργεί πολύ περισσότερο με κριτήρια εξυπηρέτησης συμφερόντων, που δεν έχει εμπιστοσύνη στο δυναμικό που στελεχώνει το κράτος αλλά στις κάθε λογής «συμβουλευτικές εταιρείες» και που πραγματικό αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα δεν έχει, την κρίσιμη ώρα όσο και να διαφημίζει την αποτελεσματικότητά της θα βρεθεί να χάνει μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές ευκαιρίες που δόθηκαν σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Καθόλου τυχαία, είναι σαφές ότι θα σταματήσει και η επίδραση από αυτές τις χρηματοδοτικές ροές η χώρα θα οδηγηθεί σε μια υφεσιακή δυναμική, ακριβώς επειδή δεν αξιοποιήθηκαν πραγματικά ως πολλαπλασιαστές για την ανάπτυξη και όχι ως απλές εισροές.

Αυτό έχει να κάνει, όπως έχω υπογραμμίσει ξανά, και με την ιδιότυπη κρίση του κράτους με την οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα, δηλαδή τη συστηματική υπονόμευση της δυνατότητας του κράτους να λειτουργεί επιτελικά και να παράγει αποτελέσματα. Κρίση, που προκλήθηκε αρχικά από τα μνημόνια και συνεχίστηκε από τον κοντόθωρο νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκεί η ανάδειξη της αποτυχίας και ανικανότητας της κυβέρνησης να κάνει όντως τη δουλειά που έπρεπε (και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν στην κατηγορία «μια δουλειά είχατε να κάνετε»), αλλά η προσπάθεια να συναχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα διδάγματα για το τι μπορεί να σημαίνει αποτελεσματική διακυβέρνηση και κράτος που να λειτουργεί στα αλήθεια.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο
Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Opinion
Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημείο κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας
Opinion

Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημείο κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το «επιτελικό κράτος» αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του κράτους. Ο κατάλογος των έργων που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η παρακμή της αποτροπής και πού οδηγεί
Opinion

Η παρακμή της αποτροπής

Μέσα από την απειλή της άρνησης ή της τιμωρίας, η αποτροπή βοήθησε να διατηρηθεί η ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων για πάνω από επτά δεκαετίες. Ποια η συνέχεια;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία
Opinion

Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι χάνει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και αντιδρά ήδη από τώρα σπασμωδικά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το ποδόσφαιρο ως στρατηγικό επιχειρηματικό εργαλείο
Opinion

Τι διδάσκει η... μπάλα

Η στρατηγική ανάλυση του ποδοσφαίρου, επιβάλλεται πλέον στις επιχειρήσεις που θέλουν να διεθνοποιούν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες τους

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Αγορά κατοικίας: Το εμβαδόν…. μετράει
Opinion

Το εμβαδόν…. μετράει

Το μεγάλο σπίτι, δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο «συμμαζεμένες» επιλογές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αφήνουν οριστικά πίσω την κρίση
Opinion

Τέλος η κρίση για τις τράπεζες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει σε νέα εποχή.

Συμεών Μαυρουδής
Φτιάχνοντας κράτος ξανά
Opinion

Φτιάχνοντας κράτος ξανά

Η μεγάλη πρόκληση για όποια κυβέρνηση έρθει στην εξουσία μετά την αναπόφευκτη πολιτική αλλαγή είναι να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο κράτος, αποδεικνύοντας ότι αυτό μπορεί όντως να λειτουργεί υπέρ της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies