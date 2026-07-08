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Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν

Ο δείκτης Dow έκανε βουτιά σχεδόν 600 μονάδων στη Wall Street, καθώς το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν

Wall Street 08.07.2026, 23:09
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Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν
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Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε απότομη πτώση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει λήξει», εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 576,76 μονάδες, ή 1,09%, κλείνοντας τελικά στις 52.348,39 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,28% κλείνοντας στις 7.482,71 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite είχε άνοδο κατά 0,2% κλείνοντας στις 25.870,652 μονάδες.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 5,7% στα 78,37 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 4,8% και διαπραγματεύονταν στα 73,84 δολάρια.

«Νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να έχω πια καμία σχέση μαζί τους. Είναι αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος απείλησε αργότερα την Τετάρτη να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, δηλώνοντας ότι «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ακολούθησαν αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «σειρά ισχυρών επιθέσεων» εναντίον του Ιράν την Τρίτη, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη, ο γενικός γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ ήταν «απολύτως απαραίτητες».

«Όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός — βλέπουμε τι συνέβη χθες με τις επιθέσεις εναντίον πλοίων — πιστεύω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν με σθένος», είπε.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα σημείωσαν επίσης άνοδο. Οι μετοχές της ConocoPhillips και της Chevron σημείωσαν άνοδο 1% η καθεμία, ενώ οι μετοχές της Marathon Petroleum
σημείωσαν άνοδο 3%.

Οι μετοχές εταιρειών καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, σημείωσαν πτώση. Η Home Depot υποχώρησε κατά 2%, ενώ η McDonald’s σημείωσε πτώση άνω του 1%. Η Booking Holdings έχασε 4%.

Οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών — οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση — σταθεροποιήθηκαν. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο άνω του 1%, αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει 12% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.

«Οι ανανεωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή διέκοψαν την εικόνα μιας αγοράς που είχε γίνει όλο και πιο εφησυχαστική, ωθώντας τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, μετά από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες οι τιμές αντανακλούσαν μια ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση», ανέφερε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Capital.com, σε σημείωμα που δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης.

«Οι πρόσφατες επιθέσεις υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι, παρόλο που η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη. Οι αγορές είχαν συνηθίσει στην ιδέα ότι η σύγκρουση θα περνούσε σταδιακά σε δεύτερο πλάνο, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι αυτή η υπόθεση ήταν ίσως πρόωρη», πρόσθεσε η Χάθορν.

Εν τω μεταξύ, η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Ιούνιο, η οποία ήταν η πρώτη για τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, αντανακλούσε μια διχασμένη κεντρική τράπεζα που δεν ήταν σίγουρη για το πώς να προχωρήσει όσον αφορά τα επιτόκια χωρίς περισσότερες πληροφορίες για τον πληθωρισμό.

Στα πρακτικά αναφερόταν ότι «πολλοί συμμετέχοντες επισήμαναν ότι το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα κυμαινόταν εντός ή ελαφρώς κάτω από το τρέχον εύρος-στόχο στο τέλος του τρέχοντος έτους», ενώ παράλληλα αναφερόταν ότι «πολλοί άλλοι συμμετέχοντες, ωστόσο, εκτίμησαν ότι το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα βρισκόταν πάνω από το τρέχον εύρος-στόχο».

Η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στη δημοσίευση των πρακτικών ήταν ελάχιστη.

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