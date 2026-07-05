Αγορά κατοικίας: Το εμβαδόν…. μετράει

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Πριν από κάποια χρόνια, το βασικότερο ερώτημα που προηγείτο μίας αγοραπωλησίας ακινήτου ήταν: «Που βρίσκεται το ακίνητο και πόσο κάνει;». Σήμερα, ολοένα και περισσότερο, προηγείται ένα άλλο ερώτημα και αφορά το μέγεθος: «Πόσα τετραγωνικά είναι;». Και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αποδεικνύεται καθοριστική για την επιλογή και την ολοκλήρωση απόκτησης ενός ακινήτου. Πλέον, το εμβαδόν… μετράει.

Η πρόσφατη έρευνα της REMAX Ελλάς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι άνθρωποι της αγοράς διαπιστώνουν καθημερινά. Οι κατοικίες από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα συγκεντρώνουν πλέον πάνω από τις μισές αγοραπωλησίες στη χώρα, με τα διαμερίσματα 51-75 τ.μ. να κατακτούν την πρώτη θέση. Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Είναι η φυσική συνέπεια μιας αγοράς που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και μιας κοινωνίας που αναγκάζεται να προσαρμόσει τις προσδοκίες της και φυσικά τις ανάγκες της.

Το μεγάλο σπίτι, που κάποτε αποτελούσε όνειρο για κάθε ελληνική οικογένεια, δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο «συμμαζεμένες» επιλογές. Όχι επειδή άλλαξαν οι ανάγκες των ανθρώπων, αλλά επειδή άλλαξαν οι δυνατότητές τους.

Οι τιμές των ακινήτων εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά. Μπορεί ο ρυθμός αύξησης να έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως η τάση παραμένει έντονα ανοδική. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο σχεδόν 4%, σύμφωνα με ολοκληρωμένες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου της REMAX, συνεχίζοντας μια πολυετή πορεία ανόδου που έχει επαναφέρει την ελληνική αγορά σε επίπεδα υψηλότερα ακόμη και από εκείνα πριν από την οικονομική κρίση.

Όταν το κόστος ανά τετραγωνικό αυξάνεται διαρκώς, η μαθηματική πράξη είναι απλή. Όσο μικρότερο είναι το ακίνητο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να το αποκτήσει κάποιος. Και όταν η χρηματοδότηση γίνεται δυσκολότερη, τα επιτόκια παραμένουν υψηλότερα από το παρελθόν και το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται, η επιλογή μικρότερου διαμερίσματος δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση των στοιχείων, ίσως πιο ενδιαφέρουσα. Τα μικρά διαμερίσματα δεν αγοράζονται μόνο επειδή είναι οικονομικότερα. Αγοράζονται κυρίως επειδή θεωρούνται επένδυση. Ένα διαμέρισμα 50 ή 60 τετραγωνικών μπορεί ευκολότερα να νοικιαστεί, να αξιοποιηθεί τουριστικά όπου επιτρέπεται ή να αποφέρει σταθερό εισόδημα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Για πολλούς αγοραστές, η πρώτη σκέψη δεν είναι «αν θα μείνω εδώ», αλλά «πόσο θα μου αποδώσει».

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή της τελευταίας δεκαετίας. Η κατοικία μετατρέπεται σταδιακά από κοινωνικό αγαθό σε επενδυτικό προϊόν. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την οικονομία και η αγορά ακινήτων αποτελεί διαχρονικά ασφαλές καταφύγιο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όμως όταν το επενδυτικό ενδιαφέρον υπερτερεί της στεγαστικής ανάγκης, τότε η ισορροπία αρχίζει να διαταράσσεται.

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πολλά ζευγάρια αναβάλλουν την απόφαση για μεγαλύτερη κατοικία, ακόμη και όταν οι οικογενειακές τους ανάγκες το απαιτούν. Το οικονομικό βάρος είναι πλέον τέτοιο, ώστε η επιλογή δεν γίνεται με βάση το «τι θα ήθελα», αλλά το «τι μπορώ να πληρώσω».

Η εικόνα που παρουσιάζει η REMAX αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη νέα πραγματικότητα. Στην Αττική κυριαρχούν τα διαμερίσματα έως 100 τ.μ., στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση στα 76-100 τ.μ., ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη. Κοινός παρονομαστής, όμως, είναι ένας: η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού κόστους, λειτουργικότητας και προοπτικής.

Με απλά λόγια, οι αγοραστές δεν κυνηγούν πλέον τα περισσότερα τετραγωνικά. Κυνηγούν την καλύτερη σχέση αξίας και απόδοσης. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό μήνυμα που στέλνουν οι εκάστοτε έρευνες. Δεν μειώθηκαν οι στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Μειώθηκε το περιθώριο επιλογών τους. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το εμβαδόν απέκτησε μια διαφορετική σημασία. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός στην αγγελία ενός ακινήτου. Είναι το μέτρο της αγοραστικής δύναμης, της επενδυτικής λογικής και, σε αρκετές περιπτώσεις, των συμβιβασμών που καλούνται να κάνουν οι σύγχρονοι αγοραστές.

Το εμβαδόν, λοιπόν, μετράει. Όχι μόνο γιατί καθορίζει την τιμή ενός ακινήτου, αλλά γιατί αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις μεταβολές μιας ολόκληρης αγοράς και μιας κοινωνίας που εξακολουθεί να αναζητά το δικό της «σπίτι» μέσα σε ένα ολοένα και ακριβότερο περιβάλλον.