Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank

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Στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defense and Resilience Bank (DSRB) που αναμένεται να αποτελέσει τον επιταχυντή ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανία συμμετέχει η τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μαζί με χρηματοπιστωτικούς ομίλους όπως J.P. Morgan, η Commerzbank, η Deutsche Bank, η ING και η National Bank of Canada.

Η DSRB δημιουργείται από συμμαχικές χώρες με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, μέσω δανείων, εγγυήσεων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Θα αποτελέσει τον θεσμικό παράγοντα που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων καθώς, ενώ υπάρχει η ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αξιόπιστου εταίρου ικανού να μοιράζεται τον κίνδυνο, να παρέχει εγγυήσεις, να ενισχύει την πιστοληπτική ποιότητα και να δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.

Πρόκειται για ένα θεσμικό κομμάτι που έλειπε από τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Αρχιτεκτονική και με την ίδρυση της DSRB αναμένεται να απελευθερωθούν σημαντικά μεγαλύτεροι όγκοι δανεισμού προς αμυντικές εταιρείες σε όλα τα συμμαχικά κράτη, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αμυντικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Αυτό θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να αυξήσουν την παραγωγή, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, να επενδύσουν σε προηγμένες δυνατότητες και να αναπτύξουν την παραγωγική ικανότητα που διασφαλίζει τη συλλογική μας ασφάλεια.

Oπως αναφέρουν οι 12 διεθνείς τράπεζες που μετέχουν στην πρωτοβουλία, το Καταστατικό, οι κεφαλαιακές δεσμεύσεις και το πλαίσιο διακυβέρνησης που συμφωνήθηκαν από τα ιδρυτικά κράτη φέρουν τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού πολυμερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με αξιολόγηση ΑΑΑ. Επισημαίνουν δε, ότι είναι κάτι περισσότερο από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Είναι μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα συλλογικής ασφάλειας, η οποία υποστηρίζει την καινοτομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς άλλα εθνικά και πολυμερή χρηματοδοτικά μέσα που επιδιώκουν την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής.

Στην πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί τη θεσμική γέφυρα μεταξύ της κρατικού σχεδιασμού και του ιδιωτικού κεφαλαίου, μαζί με την Πειραιώς, μετέχουν οι BMO Financial Group, CIBC, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, LBBW, National Bank of Canada, RBC Capital Markets, Scotiabank και TD Bank Group.