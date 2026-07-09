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Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι

Οι εταιρείες ναύλωσης ανησυχούν ότι οι προμηθευτές θα δώσουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στα ιδιωτικά τζετ εάν εξαντληθούν τα αποθέματα

World 09.07.2026, 06:49
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Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι προετοιμάζονται οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ στην Ευρώπη, μετά τις τελευταίες ελλείψεις στο αεροδρόμιο της Νίκαιας που επιδείνωσαν τους φόβους στον κλάδο των τσάρτερ.

Οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η easyJet έχουν τονίσει ότι είναι βέβαιες ότι θα έχουν αρκετά καύσιμα για να πετάξουν αυτό το καλοκαίρι, μετά τον πόλεμο στο Ιράν που αύξησε την τιμή των καυσίμων τζετ και περιόρισε την παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, οι εταιρείες τσάρτερ, μερικές από τις οποίες δυσκολεύτηκαν να βρουν καύσιμα την περασμένη εβδομάδα στη Νίκαια, δήλωσαν ότι ανησυχούν περισσότερο για πιθανές ελλείψεις κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών, καθώς τα αεροδρόμια δίνουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες, αναφέρουν οι Financial Times.

Το αεροδρόμιο της Νίκαιας – ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης ιδιωτικών τζετ στη Γαλλική Ριβιέρα – την περασμένη εβδομάδα δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει ορισμένα ιδιωτικά αεροσκάφη λόγω διαθεσιμότητας καυσίμων, σύμφωνα με τους φορείς εκμετάλλευσης.

«Υπήρξε μια μικρή έλλειψη κατά τη διάρκεια μερικών ωρών την περασμένη εβδομάδα, αλλά το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί», δήλωσε το αεροδρόμιο στους FT αυτή την εβδομάδα.

τζετ

Τα ιδιωτικά τζετ ψάχνουν καύσιμα

Ο Τζέισον Μίντλτον, επικεφαλής του ομίλου τσάρτερ Silver Air Private Jets, δήλωσε ότι ο όμιλός του σχεδίαζε να μεταφέρει περισσότερα καύσιμα στην ήπειρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Ίσως [τα αεροδρόμια] να μην ξεμείνουν από καύσιμα», είπε. Αντ’ αυτού, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων θα μπορούσαν να πουν ότι δεν πρόκειται πλέον να πωλούν καύσιμα στη γενική αεροπορία, αλλά θα τα κρατήσουν όλα για τις αεροπορικές εταιρείες. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί αυτό το καλοκαίρι».

Αναμένει ότι τα αεροπλάνα θα εφοδιαστούν με αρκετά καύσιμα για ένα ταξίδι επιστροφής στην Ευρώπη – που ονομάζεται «tankering» – από το Ηνωμένο Βασίλειο ή εκτός της περιοχής. «Σχεδιάζουμε να είμαστε πολύ ευέλικτοι σε τέτοιου είδους πράγματα», είπε.

Η τιμή των καυσίμων αεριωθούμενων διπλασιάστηκε τις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, αν και έκτοτε έχει μειωθεί κοντά στα προηγούμενα επίπεδα, σύμφωνα με την Argus Media.

Οι υψηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία, ενώ τα διυλιστήρια από την Ισπανία αύξησαν επίσης την παραγωγή. Η επιπλέον προσφορά αντιστάθμισε εν μέρει τα καύσιμα αεριωθούμενων που προηγουμένως περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε όταν ξεκίνησε η σύγκρουση.

Θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθούν πλήρως οι όγκοι μέσω των Στενών, οι οποίοι προηγουμένως αντιπροσώπευαν έως και το 40% της ευρωπαϊκής προσφοράς.

Ο Τσαρλς Ρόμπινσον, ο οποίος διαχειρίζεται την αγορά EnterJet για κρατήσεις ιδιωτικών τζετ κατ’ απαίτηση, δήλωσε ότι αναμένει ότι οι πτήσεις στην Ευρώπη θα αναδρομολογηθούν για να αποφευχθούν περιοχές που αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

«Ορισμένα αεροδρόμια και περιοχές είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από άλλα, επομένως οι αερομεταφορείς ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα δρομολόγια ή την τοποθέτηση για να αποφύγουν τα αεροδρόμια με περιορισμένη προσφορά, κάτι που θα αύξανε το κόστος», πρόσθεσε.

Πιθανές ελλείψεις σε μικρά αεροδρόμια

Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ, στον όμιλο ιδιωτικών πτήσεων Luxe Jets, δήλωσε στους FT ότι ο όμιλός του «προετοιμάζεται για τις ελλείψεις που αναμένονται σε μικρά αεροδρόμια αυτό το καλοκαίρι».

Οι πτήσεις με ιδιωτικά τζετ έχουν γνωρίσει άνθηση, καθώς ο παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται, αυξάνοντας τη ζήτηση για ταξίδια τσάρτερ. Οι επιχειρήσεις λένε ότι η ζήτηση ήταν ισχυρή ακόμη και μετά την αύξηση των τιμών των καυσίμων τζετ μετά την κρίση στο Ιράν που πρόσθεσε σημαντικό κόστος σε κάθε πτήση.

Ο Άντριου Κόλινς, διευθύνων σύμβουλος της Flexjet – η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν μερίδιο, ή ποσοστό ιδιοκτησίας ενός τζετ – δήλωσε ότι η εταιρεία είχε μια «αρχική έκρηξη» ζήτησης ταξιδιών, καθώς οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι τα καύσιμα τζετ θα εξαντληθούν και ανέβαλαν τα ταξίδια.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν ανέμενε ελλείψεις, παρόλο που ήταν έτοιμη να μεταφέρει καύσιμα με δεξαμενόπλοια εάν χρειαζόταν.

Ο Τόμπι Έντουαρντς, συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παροχής τζετ Victor, δήλωσε στους FT ότι τυχόν ελλείψεις ήταν «βραχύβιες και όχι ενδεικτικές οποιουδήποτε ευρύτερου προβλήματος εφοδιασμού».

«Ενώ μπορεί να υπάρχουν περιστασιακές τοπικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν αναμένουμε ότι θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ικανότητα των πελατών μας να ταξιδεύουν», είπε.

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Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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