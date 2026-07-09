Ψηφιακό ευρώ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη δημιουργία του

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Με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, καθώς και με έγκριση με ανάταση χεριών όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Οι πολιτικές ομάδες PfE, ECR και ESN είχαν αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της 23ης Ιουνίου 2026 για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού ευρώ από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και ένθερμη υποστηρίκτρια του ψηφιακού ευρώ καλωσόρισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία του @Europarl_EN για να διασφαλιστεί ότι το ευρώ, τόσο σε μετρητά όσο και σε ψηφιακή μορφή, θα γίνεται δεκτό παντού στην ευρωζώνη.

I welcome today’s vote by the @Europarl_EN to make sure that the euro, both in cash and digital form, is accepted everywhere in the euro area. pic.twitter.com/7ffh3FoK4Y — Christine Lagarde (@Lagarde) July 9, 2026

Ο εισηγητής Fernando Navarrete Rojas (ΕΛΚ, Ισπανία) θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου.

O πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Parliament backed talks with the Council on a digital euro proposal that would offer citizens a secure way to reduce reliance on non-EU providers. Learn more: https://t.co/HTB1nYB9h9 pic.twitter.com/vBjsf95lWo — European Parliament (@Europarl_EN) July 9, 2026

Τα κύρια σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: