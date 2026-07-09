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Ψηφιακό ευρώ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη δημιουργία του

Ξεκινάει ο πρώτος γύρος διαπραγμάτευσης για το ψηφιακό ευρώ με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου

Blockchain 09.07.2026, 16:04
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Ψηφιακό ευρώ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη δημιουργία του
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Με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, καθώς και με έγκριση με ανάταση χεριών όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Οι πολιτικές ομάδες PfE, ECR και ESN είχαν αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της 23ης Ιουνίου 2026 για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού ευρώ από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και ένθερμη υποστηρίκτρια του ψηφιακού ευρώ καλωσόρισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία του @Europarl_EN για να διασφαλιστεί ότι το ευρώ, τόσο σε μετρητά όσο και σε ψηφιακή μορφή, θα γίνεται δεκτό παντού στην ευρωζώνη.

Ο εισηγητής Fernando Navarrete Rojas (ΕΛΚ, Ισπανία) θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου.

O πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Τα κύρια σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια νέα, ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και θα λειτουργεί online και offline.
  • Μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα ενσωματωθούν στο ψηφιακό ευρώ. Οι συναλλαγές θα επαληθεύονται χωρίς την έκθεση προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον απολύτως απαραίτητο βαθμό για τη λειτουργία του συστήματος.
  • Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται το ψηφιακό ευρώ. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν δέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές.
  • Οι βασικές υπηρεσίες, όπως το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και διαχείριση κεφαλαίων και η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέσο πληρωμής, θα είναι δωρεάν.
  • Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των ψηφιακών ευρώ που μπορεί να κατέχει κάθε άτομο.
  • Οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) από χώρες της ΕΕ εκτός ευρώ θα επιτρέπεται να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ.
  • Οι χώρες της ευρωζώνης θα υποχρεούνται να διατηρούν τα μετρητά προσβάσιμα, οι επιχειρήσεις δεν θα επιτρέπεται να απαγορεύουν τα μετρητά και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τη διαθεσιμότητα μετρητών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και τα άτομα χωρίς πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

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