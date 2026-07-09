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Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

World 09.07.2026, 11:15
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Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Μία από τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για τον οικονομικό αντίκτυπο που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να προκύψει από τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου των εισηγμένων εταιρειών του Κόλπου, τα οποία αρχίζουν να ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιχειρήσεις σε Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ αναμένεται να παρουσιάσουν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή εικόνα, καθώς οι επιπτώσεις που δημιουργεί ο πόλεμος διαφοροποιούνται σημαντικά ανά κλάδο και χώρα.

Οι τράπεζες και ο κλάδος ακινήτων συγκαταλέγονται στους πιο ευάλωτους τομείς, καθώς οι ήδη υφιστάμενες προκλήσεις εντάθηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις και το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων που δημιούργησε ο πόλεμος. Αντίθετα, οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές, χάρη στα μακροχρόνια συμβόλαια και τη σχετικά ανελαστική ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Οι ενεργειακοί όμιλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια της τετράμηνης σύγκρουσης, ωστόσο επωφελήθηκαν από τη μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που προκάλεσε η αναστάτωση στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το δεύτερο τρίμηνο θα αποτυπώσει τον πραγματικό αντίκτυπο του πολέμου», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της FH Capital, Ταρίκ Κακίς. Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κατέγραψαν μόνο τις αρχικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, κυρίως σε κλάδους όπως ο τουρισμός και οι αερομεταφορές.

Ντουμπάι

Ο πόλεμος έχει διαφορετικές επιπτώσεις ανά χώρα

Η επίδραση του πολέμου στις οικονομίες του Κόλπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξάρτηση κάθε χώρας από τα Στενά του Ορμούζ, τη βασική θαλάσσια δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται σε πιο ευνοϊκή θέση, καθώς διαθέτει και εξαγωγικές υποδομές στην Ερυθρά Θάλασσα. Η HSBC εκτιμά ότι η οικονομία της θα αναπτυχθεί κατά 2,1% φέτος.

Αντίστοιχα, το χρηματιστήριο του Ομάν, που βρίσκεται εκτός των Στενών του Ορμούζ, έχει αποδώσει καλύτερα των προσδοκιών.

Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ, που εξαρτώνται περισσότερο από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, εκτιμάται ότι θα δεχθούν ισχυρότερες πιέσεις.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο. Όπως σημειώνει ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της Fidelity International, Σαλμάν Άχμεντ, η επιρροή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ σημαίνει ότι ένα μέρος του «ασφαλίστρου κινδύνου» θα παραμείνει.

Η αβεβαιότητα ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η προσωρινή συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, ύστερα από νέες επιθέσεις της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Αναλυτές της S&P Global Ratings προειδοποιούν ότι μια νέα επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να πλήξει κυρίως τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κατανάλωση και τις υπηρεσίες.

Ανθεκτική η ενέργεια, πιέσεις σε τράπεζες και ακίνητα

Ο ενεργειακός τομέας αναμένεται να παραμείνει κερδοφόρος, καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστάθμισαν σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες από τις διακοπές στην παραγωγή. Η HSBC αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το Brent στα 95 δολάρια ανά βαρέλι το 2026, εκτιμώντας ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 114 δολάρια.

Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να διατηρήσει τις εξαγωγές της μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο κλάδος φυσικού αερίου επηρεάστηκε περισσότερο. Η ADNOC Gas έχει ήδη προειδοποιήσει για πτώση περίπου 19% στις εγχώριες πωλήσεις φυσικού αερίου, μετά από περιστατικό σε μονάδα παραγωγής.

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, οι σαουδαραβικές STC και Mobily, καθώς και η e& των ΗΑΕ, εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Στον αντίποδα, οι τράπεζες αναμένεται να καταγράψουν μονοψήφιες μειώσεις στα κέρδη τους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την επικεφαλής ανάλυσης χρηματοοικονομικών μετοχών της EFG Hermes, Έλενα Σάντσεζ-Καμπεζούντο, οι χαμηλότερες προμήθειες από τη χρηματοδότηση του εμπορίου και η υποχώρηση των δαπανών με πιστωτικές κάρτες για διεθνή ταξίδια επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να διαθέτει υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Η αγορά ακινήτων, ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείχνει επίσης σημάδια επιβράδυνσης ύστερα από πολυετή άνοδο. Η Citi επισημαίνει ότι οι πωλήσεις κατοικιών στο Ντουμπάι υποχώρησαν αισθητά το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, ενώ μικρότερη αλλά αντίστοιχη κάμψη καταγράφηκε και στο Άμπου Ντάμπι.

Ορισμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι προχωρούν ήδη σε περιορισμό ή αναβολή πληρωμών μερισμάτων, προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, πάντως, αρκετοί αναλυτές εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο επικεφαλής επενδύσεων σε χρέος αναδυόμενων αγορών της FIM Partners, Φρανσέσκο Μπαλσέλς, εκτιμά ότι οι ισχυροί ισολογισμοί των περισσότερων επιχειρήσεων του Κόλπου τους να απορροφήσουν ένα τόσο μεγάλο γεωπολιτικό σοκ, σημειώνοντας ότι τα περιφερειακά πιστωτικά spreads έχουν ήδη επιστρέψει σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα.

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