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Wall Street: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης

Με μικτές τάσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών

Wall Street 09.07.2026, 16:49
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Wall Street: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης
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Με μικτές τάσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,14% στις 52.276 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,22% στις 7.499 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,36% στις 25.962 μονάδες.

Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο τεχνολογικός κλάδος, με το ETF VanEck Semiconductor να ενισχύεται σχεδόν 3%, καθώς η Micron Technology σημειώνει άνοδο περίπου 5% και η Sandisk κερδίζει πάνω από 4%.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η μετοχή της Levi Strauss υποχωρεί άνω του 4%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 28 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 24 σεντς, ωστόσο οι προβλέψεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης και το τρέχον τρίμηνο απογοήτευσαν την αγορά.

Στο επίκεντρο όμως παραμένουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν, σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οι τιμές του αργού πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επικοινώνησε με την ιρανική πλευρά με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί πως οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Wells Fargo, Μέισον Μέντεζ, οι προσδοκίες για ταχεία εξομάλυνση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ήδη περιορισμένα παγκόσμια αποθέματα ενέργειας σημαίνουν ότι οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα διατηρήσει υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις επανεκκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι νέες εντάσεις επηρέασαν και τη χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street, με τον Dow Jones να υποχωρεί αισθητά και τον S&P 500 να κλείνει με ήπιες απώλειες, ενώ η ισχυρή εικόνα των μετοχών των ημιαγωγών στήριξε τον Nasdaq. Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, οι αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και η δυναμική που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αμερικανική αγορά μετοχών έως το τέλος του έτους.

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