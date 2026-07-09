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Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune

Ποντοπόρος 09.07.2026, 14:58
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Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά
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Στον Πειραιά «έπιασε» το Neptune Pireas σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το νεότευκτο πλοίο και μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Όμιλο, στο λιμάνι-τοπόσημο αφετηρίας της Neptune πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune, το οποίο έχει πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνει έξι νέας γενιάς πλοία μεταφοράς οχημάτων

Μετά την παραλαβή του στην Κίνα και την πρώτη ευρωπαϊκή προσέγγισή του στο NLS Port-La-Nouvelle του Ομίλου Neptune, στη Νότια Γαλλία, το Neptune Pireas κατέπλευσε στο λιμάνι που ενέπνευσε το όνομά του.

«Η στιγμή αυτή συνδέει συμβολικά την ιστορία του Ομίλου με το όραμά του για το μέλλον, αποτυπώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην καινοτομία, την επιχειρησιακή αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των logistics μεταφοράς οχημάτων», αναφέρει ο όμιλος Neptune σε σχετική ανακοίνωσή του.

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune, το οποίο έχει πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνει έξι νέας γενιάς πλοία μεταφοράς οχημάτων (Pure Car and Truck Carriers – PCTCs). Το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση του Ομίλου στον εκσυγχρονισμό του στόλου, στις λύσεις μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών και στο μέλλον των logistics μεταφοράς οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών automotive logistics του Ομίλου.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Το Neptune Pireas, το πρώτο από τα έξι πλοία του διευρυμένου πλέον Genesis Project, αποτελεί φόρο τιμής στο σπίτι μας, τον Πειραιά. Παράλληλα, το καλωσόρισμα του Neptune Pireas, στο ιστορικό μας λιμάνι, από την οικογένεια της Neptune, αποτυπώνει τις αξίες που μας καθοδηγούν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια , όπου οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη του Ομίλου μας.»

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στον Πειραιά, το Neptune Pireas θα συνεχίσει το ταξίδι του, ενισχύοντας το εκτεταμένο δίκτυο short-sea υπηρεσιών της Neptune Lines και συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος του Ομίλου Neptune για ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό και βιώσιμο οικοσύστημα automotive logistics.

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Ο Όμιλος Neptune

Ο Όμιλος Neptune αποτελεί ηγέτη στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics, προσφέροντας βιώσιμες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, στη μεταφορά ξηρού φορτίου και στις χερσαίες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στον Όμιλο ανήκουν οι εταιρείες Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, καθεμία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της. Από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις χερσαίες δραστηριότητες, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες, “end-to-end” λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος δημιουργεί το NLS Port-La-Nouvelle, το πρώτο του car terminal στη νότια Γαλλία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Neptune Lines, μέλος του Ομίλου Neptune, είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics για τη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, εξυπηρετώντας κατασκευαστές και μεταφορείς αυτοκινήτων και βαρέων φορτίων.

Δραστηριοποιούμενη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Λατινική Αμερική, η Neptune Lines ξεχωρίζει στον τομέα του short-sea shipping, συνδέοντας λιμένες μέσω αποδοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

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