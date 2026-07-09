 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Fed: Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» της πληθωριστικού δείκτη

Η ετήσια αναμόρφωση του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών - Πώς θα τη χειριστεί ο Γουόρς

World 09.07.2026, 23:00
Σχολιάστε
Fed: Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» της πληθωριστικού δείκτη
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τακτική ενημέρωση του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) ίσως θα μπορούσε να ανατρέψει την ροπή της πλάστιγγας προς την αύξηση των επιτοκίων αν και δεν αναμένεται να αλλάξει δραματικά την συνολική εικόνα των τιμών.

Η αναμόρφωση συμπίπτει με την έκκληση του Κέβιν Γουόρς, του νέου προέδρου της Fed για αλλαγές στη μέτρηση του πληθωρισμού.

Η πρόκληση για τον Γουόρς θα είναι να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση χωρίς να κατηγορηθεί ότι υποβαθμίζει την πραγματικότητα των υψηλών τιμών.

Σύμφωνα με  οικονομολόγους που εργάζονται για την ετήσια ενημέρωση του δείκτη που αναμένεται τον Σεπτέμβριο από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) οι προγραμματισμένες αλλαγές πιθανότατα θα είχαν ως αποτέλεσμα ο δομικός PCE να υποχωρούσε κατά 0,10% έως 0,30% αν είχαν ήδη εφαρμοστεί τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο δείκτης τιμών PCE αυξήθηκε κατά 4,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφοντας την μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2023 και παραμένει πολύ πάνω από το στόχο 2% της Fed.

Ο δομικός PCE , στον οποίον βασίζονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να αντλήσουν συμπεράσματα για τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, κινήθηκε με ρυθμό 3,4%.

Οι αξιωματούχοι της Fed στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής τους τον Ιούνιο συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν ανοδικοί. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης οι υπεύθυνοι ήταν διχασμένοι για την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια το 2026.

Η αναθεώρηση του PCE την κατάλληλη στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Γουόρς και τους υποστηρικτές των περιστεριών να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού σε αυτά τα επίπεδα.

«Η υπόθεση για την αναμονή της Fed έχει ενισχυθεί σημαντικά» εξηγεί στο Bloomberg η Stephanie Roth, επικεφαλής οικονομολόγος της Wolfe Research. Εκτός από την προγραμματισμένη ενημέρωση του PCE, επεσήμανε επίσης την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου από την κορύφωση του πολέμου στο Ιράν τον Απρίλιο και τον Μάιο αλλά και τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση και την τελευταία έκθεση για την απασχόληση, η οποία έδειξε ότι η δυναμική στην αγορά εργασίας τους τελευταίους μήνες μπορεί να έχει υπερεκτιμηθεί.

O αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed

Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν σημαντικό παράγοντα που κινεί την οικονομία των ΗΠΑ και αποτελούν βασικό μέρος του ΑΕΠ. Γι’ αυτό θεωρείται κορυφαίος οικονομικός δείκτης. Ο Δείκτης Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) ρίχνει φως στις αγοραστικές συνήθειες και τα επίπεδα αποταμίευσης.

Το BEA χρησιμοποιεί τις καταναλωτικές δαπάνες για να υπολογίσει τον δείκτη πληθωρισμού του, τον Δείκτη Τιμών PCE (PCEPI) γι’ αυτό και η μέτρηση και η παρακολούθηση του PCE είναι σημαντική.

Ο PCEPI μετρά τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για αγαθά και υπηρεσίες και τις αλλαγές σε αυτές τις τιμές. Θεωρείται δείκτης του πληθωρισμού στην οικονομία των ΗΠΑ.

Το 2000, ο Δείκτης Τιμών PCE έγινε ο κύριος δείκτης πληθωρισμού που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Η Fed προτιμά τον PCEPI έναντι του συγκρίσιμου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) επειδή: Ο PCEPI αντικατοπτρίζει καλύτερα τις αλλαγές στις καταναλωτικές δαπάνες, όπως η επιλογή υποκατάστατων αγαθών λόγω μεταβολών τιμών.

Οι τροποποιήσεις

Το BEA σε πρόσφατο άρθρο της έδωσε μια προεπισκόπηση των τροποποιήσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο μέτρησης των τιμών για ορισμένες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών υπηρεσιών, του λογισμικού υπολογιστών και των επενδυτικών συμβουλών, οι οποίες ελέγχονται λόγω του μεγάλου αντίκτυπού τους στον δείκτη.

Οικονομολόγοι της Citi, σε έκθεση της 30ής Ιουνίου, χαρακτήρισαν τις επικείμενες ενημερώσεις ως «μεγάλη υπόθεση».

Για τον Γουόρς, οι προσαρμογές της μεθοδολογίας ενδέχεται να μειώσουν κάπως την πίεση, καθώς η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων αλλά και οι επενδυτές, εκτιμούν ολοένα και περισσότερο ότι σύντομα θα χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση της επιταχυνόμενης πληθωριστικής δραστηριότητας.

Η διαχείριση της κατάστασης από τον Γουόρς ωστόσο θα μπει στο μικροσκόπιο, καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed είναι επιλογή του Τραμπ που επιθυμείς διακαώς μείωση των επιτοκίων. Ο νέος πρόεδρος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Αρνήθηκε να ψηφίσει στο dot plot και έχει πει σε όλους τους τόνους ότι είναι εναντίον της μελλοντικής καθοδήγησης. Δεσμεύτηκε ότι παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευση να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%.

Στη δεύτερη δημόσια εμφάνιση του στο ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας είπε ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν μειωθεί.«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες αυτής της περιόδου έχουν μειωθεί, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί» ανάφερε.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη συζήτηση στην κεντρική τράπεζα για τον πληθωρισμό.

Ομάδες Εργασίας

Ο Γουόρς, στη πρώτη συνέντευξη Τύπου της 17ης Ιουνίου ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει πέντε ομάδες εργασίας για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα ασκεί τις δραστηριότητές της σε κρίσιμους τομείς πολιτικής

Μία από αυτές αφορά τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μετριέται. Στο παρελθόν, είχε επίσης σηματοδοτήσει μια προτίμηση για ένα μέτρο πληθωρισμού «περιορισμένου μέσου όρου» που αποκλείει τα πιο ασταθή στοιχεία σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Ενώ  έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% της Fed, οι προγραμματισμένες αλλαγές του BEA, οι οποίες είχαν αποφασιστεί πριν από την άφιξη του Γουόρς, συνάδουν με τις εκκλήσεις του για μια νέα προσέγγιση.

Τα χρόνια κατά τα οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υπέστησαν απρόσμενες τιμολογιακές διαταραχές λόγω της πανδημίας, των πολέμων και των δασμών έχουν θέσει τις βάσεις για μια νέα προσέγγιση στην κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με την Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγική της Morgan Stanley Wealth Management.

«Θα περίμενα μια Fed με επικεφαλής τον Γουόρς να δείξει ότι η αποφασιστικότητά της για σταθερότητα των τιμών βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών πληθωρισμού» τονίζει «Αυτό συνδέεται πραγματικά με μία από τις ομάδες εργασίας για τις οποίες μίλησε».

Έχει αναγνωρίσει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τιθασευτεί ο πληθωρισμός πριν καν εξεταστεί μια αλλαγή στον στόχο. Αλλά η κεντρική τράπεζα δεν έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια και δεν φαίνεται ότι θα το κάνει σύντομα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO
Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
Τσίνελ (Fraport Greece): Ο έλεγχος στα σύνορα της ΕΕ χρειάζεται πλήρη «αναθεώρηση»
World

Ο έλεγχος της ΕΕ στα αεροδρόμια θέλει πλήρη «αναθεώρηση»
Eurostar: Παραγγέλνει τρένα που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καλοκαίρια 55°C
World

Τρένα ανθεκτικά σε καύσωνες παρήγγειλε η Eurostar
Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων
World

Πως κόλλησαν στο «μια σου και μια μου» Ιράν και ΗΠΑ
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
Κλιματική αλλαγή: Οι κορυφαίες μάρκες μόδας δίνουν μάχη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενάντια στην ακραία ζέστη
Κλιματική αλλαγή

Πώς οι καύσωνες αλλάζουν τη μόδα

Οι γραμμές παραγωγής για τη βιομηχανία ένδυσης είναι εδώ και καιρό ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Τσίνελ (Fraport Greece): Ο έλεγχος στα σύνορα της ΕΕ χρειάζεται πλήρη «αναθεώρηση»
World

Ο έλεγχος της ΕΕ στα αεροδρόμια θέλει πλήρη «αναθεώρηση»

Το σύστημα εξόδου-εισόδου αναγκάζει ορισμένους επιβάτες να περιμένουν στον αεροδιάδρομο σε έντονη ζέστη, λέει ο CEO της Fraport Hellas

Eurostar: Παραγγέλνει τρένα που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καλοκαίρια 55°C
World

Τρένα ανθεκτικά σε καύσωνες παρήγγειλε η Eurostar

Η Eurostar κατέθεσε τροποποιημένη σύμβαση μετά από καύσωνες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Δυτική Ευρώπη

Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων
World

Πως κόλλησαν στο «μια σου και μια μου» Ιράν και ΗΠΑ

Η πίεση του Τραμπ να κινηθούν πλοία μέσω Ορμούζ συνεχίζει να συγκρούεται με την αντίσταση της Τεχεράνης στην παραχώρηση του ελέγχου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε πτώση οι τιμές διανυκτέρευσης σε Ντουμπάι και Αίγυπτο – Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών
World

Τουρισμός: Φθηναίνει η διανυκτέρευση στα ΗΑΕ - Ακριβαίνει στην Ελλάδα

Σε αναδιάταξη ο τουρισμός λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή - Σε άνοδο το κόστος διακοπών στη Νότια Ευρώπη - Μεγάλη πτώση του κόστους πακέτων σε ΗΑΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» της πληθωριστικού δείκτη
World

Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» πληθωριστικού δείκτη της Fed

Η ετήσια αναμόρφωση του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών - Πώς θα τη χειριστεί ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Η επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο - Οι κινήσεις Τραμπ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών

Το γιεν ανέβηκε, την ίδια στιγμή που το δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας δέχεται ώθηση στα επιτόκια

Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροδρόμια: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις
Τουρισμός

Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Από τον Μάιο του 2026 είχε υπάρξει ειδική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου
Tεχνητή νοημοσύνη

OpenAI και Google «σπάνε» τη μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent

Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες στο τέλος της εβδομάδας ο χρυσός

Ο χρυσός είναι από τα «θύματα» των τελευταίων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις
Τουρισμός

Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα του τουρισμού [γράφημα]

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με άνοδο 38,3% στις διεθνείς αυξήσεις και ισχυρή αύξηση δαπανών

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Opinion

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Συμεών Μαυρουδής
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Experts

Τεχνολογία: Αλλάζει το παιχνίδι;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Γιώργος Λαγαρίας
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια θα είναι πλέον τα κριτήρια μετάκλησης ξένων εργατών

Τι αλλάζει με τη νέα κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης - Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies