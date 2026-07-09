Fed: Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» της πληθωριστικού δείκτη

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Η τακτική ενημέρωση του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) ίσως θα μπορούσε να ανατρέψει την ροπή της πλάστιγγας προς την αύξηση των επιτοκίων αν και δεν αναμένεται να αλλάξει δραματικά την συνολική εικόνα των τιμών.

Η αναμόρφωση συμπίπτει με την έκκληση του Κέβιν Γουόρς, του νέου προέδρου της Fed για αλλαγές στη μέτρηση του πληθωρισμού.

Η πρόκληση για τον Γουόρς θα είναι να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση χωρίς να κατηγορηθεί ότι υποβαθμίζει την πραγματικότητα των υψηλών τιμών.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που εργάζονται για την ετήσια ενημέρωση του δείκτη που αναμένεται τον Σεπτέμβριο από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) οι προγραμματισμένες αλλαγές πιθανότατα θα είχαν ως αποτέλεσμα ο δομικός PCE να υποχωρούσε κατά 0,10% έως 0,30% αν είχαν ήδη εφαρμοστεί τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο δείκτης τιμών PCE αυξήθηκε κατά 4,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφοντας την μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2023 και παραμένει πολύ πάνω από το στόχο 2% της Fed.

Ο δομικός PCE , στον οποίον βασίζονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να αντλήσουν συμπεράσματα για τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, κινήθηκε με ρυθμό 3,4%.

Οι αξιωματούχοι της Fed στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής τους τον Ιούνιο συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν ανοδικοί. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης οι υπεύθυνοι ήταν διχασμένοι για την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια το 2026.

Η αναθεώρηση του PCE την κατάλληλη στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Γουόρς και τους υποστηρικτές των περιστεριών να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού σε αυτά τα επίπεδα.

«Η υπόθεση για την αναμονή της Fed έχει ενισχυθεί σημαντικά» εξηγεί στο Bloomberg η Stephanie Roth, επικεφαλής οικονομολόγος της Wolfe Research. Εκτός από την προγραμματισμένη ενημέρωση του PCE, επεσήμανε επίσης την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου από την κορύφωση του πολέμου στο Ιράν τον Απρίλιο και τον Μάιο αλλά και τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση και την τελευταία έκθεση για την απασχόληση, η οποία έδειξε ότι η δυναμική στην αγορά εργασίας τους τελευταίους μήνες μπορεί να έχει υπερεκτιμηθεί.

O αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed

Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν σημαντικό παράγοντα που κινεί την οικονομία των ΗΠΑ και αποτελούν βασικό μέρος του ΑΕΠ. Γι’ αυτό θεωρείται κορυφαίος οικονομικός δείκτης. Ο Δείκτης Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) ρίχνει φως στις αγοραστικές συνήθειες και τα επίπεδα αποταμίευσης.

Το BEA χρησιμοποιεί τις καταναλωτικές δαπάνες για να υπολογίσει τον δείκτη πληθωρισμού του, τον Δείκτη Τιμών PCE (PCEPI) γι’ αυτό και η μέτρηση και η παρακολούθηση του PCE είναι σημαντική.

Ο PCEPI μετρά τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για αγαθά και υπηρεσίες και τις αλλαγές σε αυτές τις τιμές. Θεωρείται δείκτης του πληθωρισμού στην οικονομία των ΗΠΑ.

Το 2000, ο Δείκτης Τιμών PCE έγινε ο κύριος δείκτης πληθωρισμού που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Η Fed προτιμά τον PCEPI έναντι του συγκρίσιμου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) επειδή: Ο PCEPI αντικατοπτρίζει καλύτερα τις αλλαγές στις καταναλωτικές δαπάνες, όπως η επιλογή υποκατάστατων αγαθών λόγω μεταβολών τιμών.

Οι τροποποιήσεις

Το BEA σε πρόσφατο άρθρο της έδωσε μια προεπισκόπηση των τροποποιήσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο μέτρησης των τιμών για ορισμένες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών υπηρεσιών, του λογισμικού υπολογιστών και των επενδυτικών συμβουλών, οι οποίες ελέγχονται λόγω του μεγάλου αντίκτυπού τους στον δείκτη.

Οικονομολόγοι της Citi, σε έκθεση της 30ής Ιουνίου, χαρακτήρισαν τις επικείμενες ενημερώσεις ως «μεγάλη υπόθεση».

Για τον Γουόρς, οι προσαρμογές της μεθοδολογίας ενδέχεται να μειώσουν κάπως την πίεση, καθώς η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων αλλά και οι επενδυτές, εκτιμούν ολοένα και περισσότερο ότι σύντομα θα χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση της επιταχυνόμενης πληθωριστικής δραστηριότητας.

Η διαχείριση της κατάστασης από τον Γουόρς ωστόσο θα μπει στο μικροσκόπιο, καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed είναι επιλογή του Τραμπ που επιθυμείς διακαώς μείωση των επιτοκίων. Ο νέος πρόεδρος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Αρνήθηκε να ψηφίσει στο dot plot και έχει πει σε όλους τους τόνους ότι είναι εναντίον της μελλοντικής καθοδήγησης. Δεσμεύτηκε ότι παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευση να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%.

Στη δεύτερη δημόσια εμφάνιση του στο ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας είπε ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν μειωθεί.«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες αυτής της περιόδου έχουν μειωθεί, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί» ανάφερε.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη συζήτηση στην κεντρική τράπεζα για τον πληθωρισμό.

Ομάδες Εργασίας

Ο Γουόρς, στη πρώτη συνέντευξη Τύπου της 17ης Ιουνίου ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει πέντε ομάδες εργασίας για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα ασκεί τις δραστηριότητές της σε κρίσιμους τομείς πολιτικής

Μία από αυτές αφορά τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μετριέται. Στο παρελθόν, είχε επίσης σηματοδοτήσει μια προτίμηση για ένα μέτρο πληθωρισμού «περιορισμένου μέσου όρου» που αποκλείει τα πιο ασταθή στοιχεία σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Ενώ έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% της Fed, οι προγραμματισμένες αλλαγές του BEA, οι οποίες είχαν αποφασιστεί πριν από την άφιξη του Γουόρς, συνάδουν με τις εκκλήσεις του για μια νέα προσέγγιση.

Τα χρόνια κατά τα οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υπέστησαν απρόσμενες τιμολογιακές διαταραχές λόγω της πανδημίας, των πολέμων και των δασμών έχουν θέσει τις βάσεις για μια νέα προσέγγιση στην κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με την Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγική της Morgan Stanley Wealth Management.

«Θα περίμενα μια Fed με επικεφαλής τον Γουόρς να δείξει ότι η αποφασιστικότητά της για σταθερότητα των τιμών βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών πληθωρισμού» τονίζει «Αυτό συνδέεται πραγματικά με μία από τις ομάδες εργασίας για τις οποίες μίλησε».

Έχει αναγνωρίσει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τιθασευτεί ο πληθωρισμός πριν καν εξεταστεί μια αλλαγή στον στόχο. Αλλά η κεντρική τράπεζα δεν έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια και δεν φαίνεται ότι θα το κάνει σύντομα.