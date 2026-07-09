ΕlvalHalcor: Πράσινο φως στην ΑΜΚ έως 300 εκατ.

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Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προχωρά η ElvalHalcor.

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έδωσε το πράσινο φως στη διοίκηση να προχωρήσει τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων, η οποία συνδέεται με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει παράλληλα στις δύο αγορές, με ενιαία τιμή διάθεσης για όλους τους επενδυτές.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.

Οι επενδύσεις της ElvalHalcor

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά έργα.

Στο αλουμίνιο προβλέπεται νέο cold rolling mill, ύψους 222 εκατ. ευρώ, καθώς και νέο cast house, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Στον χαλκό, το πλάνο περιλαμβάνει recycling hub και επέκταση δυναμικότητας, ύψους 59 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόσθετη επέκταση δυναμικότητας 24 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε προϊόντα υψηλότερης αξίας, αυτοματοποίηση και βελτίωση κόστους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί από 761 χιλ. τόνους σήμερα σε 982 χιλ. τόνους μακροπρόθεσμα, δηλαδή κατά 29%.

Στο αλουμίνιο, η δυναμικότητα προβλέπεται να αυξηθεί από 478 χιλ. τόνους σε 679 χιλ. τόνους, ενώ στον χαλκό από 283 χιλ. τόνους σε 303 χιλ. τόνους.