Τσίνελ (Fraport Greece): Ο έλεγχος στα σύνορα της ΕΕ χρειάζεται πλήρη «αναθεώρηση»

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Ο επικεφαλής της Fraport Greece, διαχειρίστριας 14 ελληνικών αεροδρομίων προειδοποίησε ότι το νέο σύστημα έξυπνων συνόρων της Ευρώπης δεν θα λειτουργήσει στην τρέχουσα μορφή του και πρέπει να «αναθεωρηθεί πλήρως».

Ο Αλεξάντερ Τσινέλ, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε στους Financial Times ότι το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ (EES) έχει «θεμελιώδη ελαττώματα», καθώς αναγκάζει τους επιβάτες να πραγματοποιούν χρονοβόρους ελέγχους στα αεροδρόμια, αφήνοντας ορισμένους να περιμένουν στον αεροδιάδρομο σε έντονη ζέστη.

Η ελληνική αστυνομία έχει αναστείλει όλους τους βιομετρικούς ελέγχους σε Βρετανούς πολίτες που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών εκτός ΕΕ που διέρχονται από τα αεροδρόμιά της, στα οποία περιλαμβάνονται η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κρήτη και η Μύκονος. Η εξαίρεση, η οποία θα διαρκέσει για το καλοκαίρι, είναι το μόνο πράγμα που το εμποδίζει να «καταρρεύσει», είπε.

«Αυτές είναι απλώς προσωρινές διορθώσεις, το σύστημα πρέπει να αναμορφωθεί», δήλωσε στους FT. «Χρειάζεται μια νέα έκδοση, μια ενημέρωση και πιθανώς μια αναδιαμόρφωση, ώστε να επιτρέπει στους ανθρώπους να εγγράφονται πριν πετάξουν, πριν επιβιβαστούν σε αεροπλάνο, πριν πάνε στο αεροδρόμιο».

Το EES ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά έχει οδηγήσει σε μεγάλες ουρές και αναστάτωση από τότε που τέθηκε πλήρως σε λειτουργία τον Απρίλιο.

Οι επιβάτες περίμεναν στην ουρά για ώρες, υπήρξαν εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα με τους αυτοματοποιημένους θαλάμους, ενώ ο Τσινέλ είπε ότι «πολλά» αεροπλάνα αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους επιβάτες που είχαν κολλήσει περιμένοντας να διεκπεραιωθούν.

Τα ελληνικά αεροδρόμια της Fraport δεν σχεδιάστηκαν για μεγάλες αναμονές

Η ουρά σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του ήταν τόσο άσχημη που έχουν στηθεί κιόσκια για να παρέχουν καταφύγιο από τον ήλιο σε άτομα που περιμένουν στον διάδρομο για να διεκπεραιωθούν, είπε. Τα αεροδρόμια έχουν ορίσει «περιπατητές ουράς» που επιταχύνουν την διαδικασία για ευάλωτα άτομα. «Είναι πολύ δυσάρεστο για τους επιβάτες, ακόμη και επικίνδυνο», είπε ο Τσινέλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρχαν «τεχνικά προβλήματα» με το σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους θαλάμους όπου οι επιβάτες δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίζονται.

Ο Τσινέλ είπε ότι τα αεροδρόμιά του — τα οποία δεν χειρίζονται σχεδόν καθόλου επιβάτες τον χειμώνα και εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του Ιουλίου — δεν είναι εξοπλισμένα για μεγάλους χρόνους αναμονής.

«Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί για τυπικούς χρόνους επεξεργασίας. Μόλις παρατείνετε αυτούς τους χρόνους, δημιουργούνται ουρές. Είναι πολύ απλό», είπε. «Αν τετραπλασιάσετε τον μέσο χρόνο, σημαίνει ότι χρειάζεστε τέσσερις φορές περισσότερο χώρο».

Είπε ότι ήταν «παράλογο» για τα αεροδρόμια να κατασκευάσουν περισσότερα κτίρια για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θεωρητικά μπορεί να γίνει online.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, όλοι έχουν παρόμοια συστήματα. Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες σήμερα απαιτούν να κάνετε προεγγραφή πριν πετάξετε. Και αυτό έχει νόημα».

Τα σχέδια της ΕΕ για την εφαρμογή ενός συστήματος προεγκεκριμένων ταξιδιών αμερικανικού τύπου έχουν αναβληθεί μέχρι το επόμενο έτος, δεδομένων των τρεχουσών δυσκολιών με το EES και εν αναμονή περισσότερων τεχνικών δοκιμών.

«Υποστηρίζουμε πλήρως [το EES] στο αεροδρόμιο επειδή είναι θέμα ασφάλειας», είπε ο Τσινέλ. «Ωστόσο, το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να εντάσσεται στις διαδικασίες στο αεροδρόμιο. Εκτός αν αυτό αλλάξει, εκτός αν ο χρόνος της διαδικασίας, με οποιοδήποτε μέσο, ​​μειωθεί σημαντικά, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα».

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη, οι εξαιρέσεις – όπως αυτές για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου – δεν θα επιτρέπονται από τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΕ αρνείται την πραγματικότητα

Ο Τσινέλ δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση «αρνείται την πραγματικότητα». «Ανησυχώ περισσότερο τώρα για το τι θα συμβεί μετά το καλοκαίρι και το επόμενο καλοκαίρι», είπε.

«Αν είχαμε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν αλλάζει και οι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν τέσσερις ώρες, απλώς δεν είναι λειτουργικό».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις για πλήρη αναστολή του συστήματος ή για παράταση των εξαιρέσεων.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί εάν έχετε πλήρη αναστολή σε ένα ή τα άλλα σημεία εισόδου ή εξόδου… πρέπει συνεχώς να συμβιβάζετε την είσοδο και την έξοδο», δήλωσε στους FT αξιωματούχος της επιτροπής. Διαφορετικά, εξήγησε ο αξιωματούχος, τα άτομα των οποίων η έξοδος δεν καταγράφεται θα μπορούσαν να θεωρηθούν άτομα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και να τους απαγορευτεί η είσοδος την επόμενη φορά.

Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί παράταση των ισχυουσών εξαιρέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους συνοριοφύλακες να καταγράφουν μόνο προσωπικά στοιχεία χωρίς εικόνα ή δακτυλικά αποτυπώματα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.