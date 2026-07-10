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Βουλή: Μονομαχία Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Έλεγχο της αγοράς, μείωση έμμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία θα προτείνει ο Ανδρουλάκης στη συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή

Πολιτική 10.07.2026, 06:52
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Βουλή: Μονομαχία Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια
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«Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση». Η παραπάνω δήλωση έγινε από τον πρωθυπουργό στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνούν. Έχουν καταγράψει όλες τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνησή του στο όνομα της πάταξης της ακρίβειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον περιμένει στη… γωνία, εκτιμώντας πως η κυβέρνηση είναι πολλαπλά έκθετη. Στην ερώτηση που κατέθεσε προ ολίγων ημερών, ο επικεφαλής του Κινήματος τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες δεν έχουν δει ιδιαίτερη βελτίωση στην τσέπη τους παρά τις εξαγγελίες και τα μέτρα που έχει εφαρμόσει κατά καιρούς η ΝΔ.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως εκτιμούν ότι ελλείψει Τσίπρα και ΕΛΑΣ από τη Βουλή, ανοίγεται πεδίο για τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμετρηθεί με τον πρωθυπουργό στο γήπεδο της προγραμματικής αντιπαράθεσης και να προβάλλει την πρόταση του κόμματός του ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.

Αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα, κάνοντας ειδική αναφορά στα πεπραγμένα της ΝΔ. Στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πρόσφατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κυβέρνησης και φορέων της αγοράς αποδεικνύεται ατελέσφορη. Όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος, η απόφαση να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της αγοράς να διατηρήσει αμετάβλητες τις τιμές για το επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά παρατείνει την ακρίβεια.

Όσον αφορά τις αυξήσεις των μισθών, αυτές «εξανεμίζονται» λόγω της ακρίβειας, παρόλο που η κυβέρνηση επιδιώκει να τις παρουσιάσει ως αντίδοτο στο υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα που θα αξιοποιήσει η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η αύξηση του μέσου ετήσιου πραγματικού μισθού καταγράφεται μόλις στο 0,3% από το 2019 έως το 2025.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και από εκείνον των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει στην επίκαιρη ερώτησή του ότι η Ελλάδα καταγράφει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό της τάξης του 4,6% τον Απρίλιο και 4,9% τον Μάιο, ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 3% και 3,2% αντίστοιχα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται ακόμη να ασκήσει κριτική στον πρωθυπουργό για τα δημοσιονομικά «υπερπλεονάσματα», υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν προϊόν πραγματικής και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά αποτέλεσμα των πληθωριστικών φορολογικών υπερεσόδων που εξαντλούν τα νοικοκυριά.

Οι τρεις άξονες της πρότασης Ανδρουλάκη

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει και την εναλλακτική πρόταση του κόμματος. Θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, θα αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική και από την άλλη θα «ξεδιπλώσει» την πρόταση του κόμματός του.

Ο πρώτος άξονας της πρότασης του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα υποστηρίξει ότι αυτή η πολιτική προϋποθέτει, κατ’ αρχάς, μια ουσιαστική Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, με δυναμική και αποτελεσματική εποπτεία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεύτερον, μία ισχυρή Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και τρίτον μία ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στη μείωση των έμμεσων φόρων. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τη στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά. Κομματικές πηγές επικαλούνται μελέτη του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την οποία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές.

Επιπλέον, θα επαναλάβει την πάγια θέση του κόμματος για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη δικαιότερη φορολογία. Η πρόταση του κόμματος προβλέπει σταδιακή τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας. Στόχος είναι να μην πληρώνει περισσότερους φόρους ένας εργαζόμενος επειδή αυξήθηκε ονομαστικά ο μισθός του, τη στιγμή που η πραγματική αγοραστική του δύναμη υποχώρησε.

Πηγή: in.gr

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