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Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ναυτιλία 10.07.2026, 08:15
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Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε μια συγκλονιστική εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ισχυρή συναισθηματική φόρτιση, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών τίμησε 365 νέες και νέους αριστούχους, προσφέροντάς τους υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση, αλλά και για ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στήριξης μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ένα εμβληματικό τοπόσημο που συνδέεται με τη ναυτοσύνη, την εκπαίδευση και τη διαχρονική δύναμη της Ελλάδας στη θάλασσα. Παρουσία των εκατοντάδων υποτρόφων, των οικογενειών τους, εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας και πλήθους προσκεκλημένων, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια γιορτή της γνώσης, της προσπάθειας και της νέας γενιάς.

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστων και οι υποτροφίες

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότερες από 110 ναυτιλιακές εταιρείες και μέλη της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας. Η πρωτοφανής αυτή κινητοποίηση έκανε πράξη την ιδέα της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, για τη χορήγηση «μίας υποτροφίας για κάθε ημέρα του έτους».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας της ναυτιλιακής κοινότητας με την Πολιτεία για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις των ίδιων των υποτρόφων, οι οποίοι μίλησαν για τις προσωπικές τους διαδρομές, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τους στόχους και τα όνειρά τους. Οι παρεμβάσεις τους απέδειξαν, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, ότι η Ελλάδα διαθέτει μια νέα γενιά με γνώσεις, αξίες, αυτοπεποίθηση και διάθεση να προχωρήσει μπροστά.

Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Μελίνα Τραυλού και η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Μελίνα Τραυλού αναφέρθηκε αρχικά στον καθοριστικό ρόλο των οικογενειών, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει η αγάπη, η στήριξη και συχνά οι θυσίες των γονέων.

«Σταθήκατε δίπλα στα παιδιά σας με αγάπη και θυσίες. Άλλωστε, όλα ξεκινούν από την οικογένεια», ανέφερε, απευθυνόμενη στους γονείς των υποτρόφων.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ σημείωσε ότι η τελετή των υποτροφιών έχει πάντοτε έναν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο χαρακτήρα, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκονται νέες και νέοι αριστούχοι, οι οποίοι πιστεύουν στα όνειρά τους και έχουν τη δύναμη να τα διεκδικήσουν.

«Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το ιστορικό και εμβληματικό τοπόσημο, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου συναντώνται η ναυτοσύνη, η εκπαίδευση και η θωράκιση της χώρας. Αναγνωρίζουμε και τιμούμε το φωτεινό μέλλον της πατρίδας μας», υπογράμμισε.

Η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο άγαλμα του Θεμιστοκλή που δεσπόζει στην είσοδο της Σχολής και στο επίγραμμα «Έχουμε γην και πατρίδα έχοντες πλοία στη θάλασσα»

Όπως σημείωσε, η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας δεν περιορίζεται στην παγκόσμια πρωτοκαθεδρία του ελληνόκτητου στόλου. Αποκτά πραγματικό νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία και μετατρέπεται σε ευκαιρίες για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

«Ως άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη της ναυτιλίας των Ελλήνων δεν βρίσκεται μόνο στην υπεροχή μας στις θάλασσες του κόσμου. Βρίσκεται στη σύνδεση με την πατρίδα, όπου η δύναμη που γεννιέται στη θάλασσα μετατρέπεται και σε ευκαιρίες για τους συνανθρώπους μας», τόνισε.

Η Μελίνα Τραυλού υπογράμμισε ότι οι 365 υποτροφίες εκφράζουν έμπρακτα τη σταθερή δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας στο μήνυμα «Ναυτιλία και κοινωνία, πάντα μαζί».

«Εφέτος, οι υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ανέρχονται σε 365, όσες και οι ημέρες του χρόνου. Κάθε ημέρα ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κάθε υποτροφία δεν αποτελεί μόνο οικονομική στήριξη, αλλά κυρίως ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.

«Η σημασία του προγράμματος υποτροφιών μας δεν είναι μόνο η έμπρακτη στήριξη. Είναι η εμπιστοσύνη σε εσάς, που με συνέπεια, κόπο και αφοσίωση αποδεικνύετε ότι καμία σημαντική διαδρομή δεν χαρίζεται. Κατακτιέται», σημείωσε.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ενώθηκε για το κοινό καλό

Ευχαριστώντας τους περισσότερους από 110 συναδέλφους της που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, η πρόεδρος της ΕΕΕ υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ενώθηκε για ακόμη μία φορά για το κοινό καλό.

«Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους 110 συναδέλφους μου που πίστεψαν στο όραμά μου και συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και της χώρας. Συνεννοηθήκαμε για ακόμη μία φορά για το κοινό καλό, επενδύοντας εκεί όπου κάθε προσφορά αποκτά τη μεγαλύτερη αξία: στην κρίσιμη αφετηρία της ανέλιξης νέων ανθρώπων», ανέφερε.

Απευθυνόμενη στους υποτρόφους, τους κάλεσε να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να τολμούν και να δημιουργούν.

«Η υποτροφία που λαμβάνετε αποτελεί αναγνώριση όσων έχετε ήδη πετύχει. Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζει και τη βαθιά μας πεποίθηση ότι μπορείτε να πετύχετε ακόμη περισσότερα. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, να τολμάτε, να δημιουργείτε, να ξεχωρίζετε και να εξελίσσεστε», σημείωσε.

Το μήνυμα που κυριάρχησε στην εκδήλωση ήταν ότι η ατομική επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με την πρόοδο της κοινωνίας. Η Μελίνα Τραυλού κάλεσε τους νέους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να σταθούν και εκείνοι δίπλα σε άλλους ανθρώπους, συνεχίζοντας μια αλυσίδα αλληλεγγύης και προσφοράς.

«Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες. Χέρι με χέρι, ο ένας δίπλα στον άλλον, την κατάλληλη στιγμή. Η ουσιαστική παρακαταθήκη που μπορεί να αφήσει η μία γενιά στην επόμενη είναι οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει γι’ αυτήν», κατέληξε.

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